تبدأ سلسلة: "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن".. و أولها اليوم بموضوع:" «طلع المورال» 😁

Tama Aliche
الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهكان يا ما كان و دوام الحال من المحال.. خلي كل ضربة تزيدلك وتعلمك بزاف أمور.. نعم عقلك يرفد القوة و التخمام المليح.. وتنوض انسان ما يشتكيش من مرض الحقد و التفاهات و ما عندكش عقد.. صح قلبك تكسر لكن ربي يجي نهار و يداويك..
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«هي مكرفسة و حنا نزيدو على ارواحنا و الغاشي»
طلع المورال
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( الظلم؛ الخيبات من ناس تمنيناهم يكونوا معانا وقت احتاجناهم؛ زيدلها حكايات الصحبة مين مكانش اللي قدر يحافظ على الصديق تاعه؛ حكايات لافامي مين ماتعرفش لا تقول صلة رحم لا تطلق جد باباهم؛ الفقر يا اللي عاش يتيم واللي عنده باباه وكاشي ملحق يشريلو صباط و لبسة... ) هكذا الدنيا تفوت على شحال من حاجة؛ وشكون فينا ما ذاق منها المر..؟ الفرح و فيه الحزن تلقا الي يجيب الحاقدين عليك و يفسدلك اللحظة ياااااااا لطيف
هذا الموضوع باش نطلعو شوية مورال؛ الناس عايشة تشكي مين توقف مع جارك ولا صحابك وحتى والدينا اللي كان في قلوبهم القوة و الوقفة تاع تفاؤل تلقاهم فاقدين بنة الحياة ياااااا الله لطفك..
حبيت نقولك يا اللي فقدت صحتك: "ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو علابلي شحال من وجع وشحال من إبرة داخلة خارجة وريحة سبيطار والمرض تفشل.. ماتقولوش عليه مسكين اللي حط فيه المرض وهذا الابتلاء ينزل معاه لطف الله فخلو الغيب لله ما تتخيلوش ما لا تعلموه.. فلا تحزن الله معك "
حبيت نقولك يا اللي تحط في طريقك الظلم: " ماكانش حاجة غافل عليها ربي المولى عز وجل؛ إنه يمهل ولا يهمل ما تخافش ماهوش يحب الظالم وماراهوش عاطيه القوة عليك فقط رزقه شوية ملك تاع دنيا وشافوا واش يسوى وطلعت حقيقته رخس يفوح بالخبث وما يسواش، حليه فرعون شحال ظلم و يا ما ناس فرحت بايامها كي طالت وظلمو وحقرو اللي في ضعفه ما يقدرش و يجي درو كل واحد يخلص بالثانية اللي ظلمك فيها فافرح لأنك لست ظالم بل مظلوم واترك ظالمك لمن بيده الانتقام سيقهرك كما قهرك.. فلا تحزن إن الله معك.. "
شكون اللي ما عرفش لهذيك الخيبات و هو في حاجة.. كي راح ليهم خلاوه.. ؟ شكون ما عاش من مر الفقر و شحال من واحد شاف خزرة الناس ليه وين مان ما يلبسش مليح وكي ما يكسبش حاجة يحسسوه بالنقص.. يا طلة على دار فقير يا طلة على اللي صابر على شقوة في بيت و الفرحة مش الفقر يقطعها ياو الجرح و الأذية تاع ناس اللي تخليك حزين.. يااااااااااا على أيام الأصحاب وين يكونوا معاك فترة كي الجنة وحتى يجي نهار تلقاهم مكاش..! اللي راح قال عنده اسباب و واللي أصلا ما يخلي و لا سبب شغل تبدل و يفوت فيك كي اللي ما كان ..
واش يا لافامي.. مين الابواب مقفلة ولا واحد يحمل احتياجك ولا واحد يزورك كي كنت شاقي من دار لدار تترمى و تبدل الحومة تبدل الجيران كل مرة تعرف ناس و تلقى روحك عايش على نظرة شفقة الناس.. حديثهم: "فلان مسكين خرجوه من دار" .. و لافامي واش..؟ يضحكوا عليك ايه واذا تلاقيتهم في عرس و لا فرح يبعدو منك و يتعمدوا يتجمعو بعيد عليك اتحاد اللي مغطيتهم دراهم و يشوفوا فيك و ضحكاتهم بلعاني.. هنا تحس بالضعف و الله غير يقيسك الموقف.. ڨاع لابسين ڨاع متهليين في ارواحهم و انت بينهم اللي معندوش و خليهم يضحكوا خليهم يشوفو فيك و يخليوك تقعد فالكرسي وحدك كي اللي ناقص و كانك لا ترى ثم يطلبوا منك تقدم باش تتعشى انت اللخر فيهم مع من تقعد..؟ مع أطفال صغار و كأنك بلا اي قيمة..
_1_
«هي مكرفسة و حنا نزيدو على ارواحنا و الغاشي»
طلع المورال
...
( الظلم؛ الخيبات من ناس تمنيناهم يكونوا معانا وقت احتاجناهم؛ زيدلها حكايات الصحبة مين مكانش اللي قدر يحافظ على الصديق تاعه؛ حكايات لافامي مين ماتعرفش لا تقول صلة رحم لا تطلق جد باباهم؛ الفقر يا اللي عاش يتيم واللي عنده باباه وكاشي ملحق يشريلو صباط و لبسة... ) هكذا الدنيا تفوت على شحال من حاجة؛ وشكون فينا ما ذاق منها المر..؟ الفرح و فيه الحزن تلقا الي يجيب الحاقدين عليك و يفسدلك اللحظة ياااااااا لطيف
هذا الموضوع باش نطلعو شوية مورال؛ الناس عايشة تشكي مين توقف مع جارك ولا صحابك وحتى والدينا اللي كان في قلوبهم القوة و الوقفة تاع تفاؤل تلقاهم فاقدين بنة الحياة ياااااا الله لطفك..
حبيت نقولك يا اللي فقدت صحتك: "ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو علابلي شحال من وجع وشحال من إبرة داخلة خارجة وريحة سبيطار والمرض تفشل.. ماتقولوش عليه مسكين اللي حط فيه المرض وهذا الابتلاء ينزل معاه لطف الله فخلو الغيب لله ما تتخيلوش ما لا تعلموه.. فلا تحزن الله معك "
حبيت نقولك يا اللي تحط في طريقك الظلم: " ماكانش حاجة غافل عليها ربي المولى عز وجل؛ إنه يمهل ولا يهمل ما تخافش ماهوش يحب الظالم وماراهوش عاطيه القوة عليك فقط رزقه شوية ملك تاع دنيا وشافوا واش يسوى وطلعت حقيقته رخس يفوح بالخبث وما يسواش، حليه فرعون شحال ظلم و يا ما ناس فرحت بايامها كي طالت وظلمو وحقرو اللي في ضعفه ما يقدرش و يجي درو كل واحد يخلص بالثانية اللي ظلمك فيها فافرح لأنك لست ظالم بل مظلوم واترك ظالمك لمن بيده الانتقام سيقهرك كما قهرك.. فلا تحزن إن الله معك.. "
شكون اللي ما عرفش لهذيك الخيبات و هو في حاجة.. كي راح ليهم خلاوه.. ؟ شكون ما عاش من مر الفقر و شحال من واحد شاف خزرة الناس ليه وين مان ما يلبسش مليح وكي ما يكسبش حاجة يحسسوه بالنقص.. يا طلة على دار فقير يا طلة على اللي صابر على شقوة في بيت و الفرحة مش الفقر يقطعها ياو الجرح و الأذية تاع ناس اللي تخليك حزين.. يااااااااااا على أيام الأصحاب وين يكونوا معاك فترة كي الجنة وحتى يجي نهار تلقاهم مكاش..! اللي راح قال عنده اسباب و واللي أصلا ما يخلي و لا سبب شغل تبدل و يفوت فيك كي اللي ما كان ..
واش يا لافامي.. مين الابواب مقفلة ولا واحد يحمل احتياجك ولا واحد يزورك كي كنت شاقي من دار لدار تترمى و تبدل الحومة تبدل الجيران كل مرة تعرف ناس و تلقى روحك عايش على نظرة شفقة الناس.. حديثهم: "فلان مسكين خرجوه من دار" .. و لافامي واش..؟ يضحكوا عليك ايه واذا تلاقيتهم في عرس و لا فرح يبعدو منك و يتعمدوا يتجمعو بعيد عليك اتحاد اللي مغطيتهم دراهم و يشوفوا فيك و ضحكاتهم بلعاني.. هنا تحس بالضعف و الله غير يقيسك الموقف.. ڨاع لابسين ڨاع متهليين في ارواحهم و انت بينهم اللي معندوش و خليهم يضحكوا خليهم يشوفو فيك و يخليوك تقعد فالكرسي وحدك كي اللي ناقص و كانك لا ترى ثم يطلبوا منك تقدم باش تتعشى انت اللخر فيهم مع من تقعد..؟ مع أطفال صغار و كأنك بلا اي قيمة..
يجي نهارك المليح فاطمئن.. يفرج ربي عليك و يرجعلك الضحكة و تولي توقف معاهم و اطول منهم و عندك كلمتك .. و زكارة فالناس اللي ما حكمتش يدك و اللي خلاتك وقت احتياجك و ضحكت عليك زكارة في هذو كااامل يفرجها عليك الله باش يفكرهم بلي بنادم ما يقضي والو و هو الله الذي يقضي امورك كاااملة مام ما يكون مع حتى واحد صح يحطهالك ربي تفرح و تضوى في وجهك مكانش اللي يمنعها..
إذن ها هي جرعة أمل و حب.. ما تنساش مهما كان هذا البعد الافتراضي فنحن معك .. ما تروحش للي يطيحولك مورال؛ و نحن هنا نحبك و لو بكلمات قد كتبتها أنامل مقصودة إليك..
( شفنا الناس في كل وقت و في كل مطرح ير جنازة حزن.. شكوى و الم وحزن وتذكير بالاوجاع.. هذا يحكي ما قادرش يصبر ز تعبان.. تقولوا استغفر يقولك عييت خلاص.. خلينا نكونوا اليوم ولو للحظة مرة فالاسبوع ولو ساعة فاليوم نطلعوا المورال.. نلقاو انسان يجي يشاركنا الحزن ما نزيدوش نجبدولو على الحزن تاعنا و ما ندعموهش بالحزن .. خلي نقولوا ليه جرب تضحك ايا شوية هبال .. ايا كما تر تطلق حزنك و دموعك وهذيك المواساة البائسة .. تقدر تطلق هبالك و ماتخليهش يزيد يحزن .. تقدر تغير حال انسان كي يشوفك تضحك و تحاول تضحكوا... )
ويا صاحب الحزن و الشنوفة ذيك اضحك شوية.. الحزن لا يغير وضعك و الضحك على الاقل كا يجيبلكش المرض .. الحزن يبدا يدي من صحتك..
ما تكبرش في وجهك قبل الوقت و شعرك خليه يشيب في وقته مل تسبق الموضوع
أبشر بهذه الآيات:
﴿ ۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
[ سورة الزمر: 53]
شكرا لكم.. كانت معكم " Tama " مع سلسلة
"هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن"