تبدأ سلسلة: "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن".. و أولها اليوم بموضوع:" «طلع المورال» 😁

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

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«هي مكرفسة و حنا نزيدو على ارواحنا و الغاشي»

طلع المورال

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( الظلم؛ الخيبات من ناس تمنيناهم يكونوا معانا وقت احتاجناهم؛ زيدلها حكايات الصحبة مين مكانش اللي قدر يحافظ على الصديق تاعه؛ حكايات لافامي مين ماتعرفش لا تقول صلة رحم لا تطلق جد باباهم؛ الفقر يا اللي عاش يتيم واللي عنده باباه وكاشي ملحق يشريلو صباط و لبسة... ) هكذا الدنيا تفوت على شحال من حاجة؛ وشكون فينا ما ذاق منها المر..؟ الفرح و فيه الحزن تلقا الي يجيب الحاقدين عليك و يفسدلك اللحظة ياااااااا لطيف

هذا الموضوع باش نطلعو شوية مورال؛ الناس عايشة تشكي مين توقف مع جارك ولا صحابك وحتى والدينا اللي كان في قلوبهم القوة و الوقفة تاع تفاؤل تلقاهم فاقدين بنة الحياة ياااااا الله لطفك..



حبيت نقولك يا اللي فقدت صحتك:

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" ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو علابلي شحال من وجع وشحال من إبرة داخلة خارجة وريحة سبيطار والمرض تفشل.. ماتقولوش عليه مسكين اللي حط فيه المرض وهذا الابتلاء ينزل معاه لطف الله فخلو الغيب لله ما تتخيلوش ما لا تعلموه.. فلا تحزن الله معك

حبيت نقولك يا اللي تحط في طريقك الظلم:

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ماكانش حاجة غافل عليها ربي المولى عز وجل؛ إنه يمهل ولا يهمل ما تخافش ماهوش يحب الظالم وماراهوش عاطيه القوة عليك فقط رزقه شوية ملك تاع دنيا وشافوا واش يسوى وطلعت حقيقته رخس يفوح بالخبث وما يسواش، حليه فرعون شحال ظلم و يا ما ناس فرحت بايامها كي طالت وظلمو وحقرو اللي في ضعفه ما يقدرش و يجي درو كل واحد يخلص بالثانية اللي ظلمك فيها فافرح لأنك لست ظالم بل مظلوم واترك ظالمك لمن بيده الانتقام سيقهرك كما قهرك.. فلا تحزن إن الله معك.. "

شكون اللي ما عرفش لهذيك الخيبات و هو في حاجة.. كي راح ليهم خلاوه.. ؟ شكون ما عاش من مر الفقر و شحال من واحد شاف خزرة الناس ليه وين مان ما يلبسش مليح وكي ما يكسبش حاجة يحسسوه بالنقص.. يا طلة على دار فقير يا طلة على اللي صابر على شقوة في بيت و الفرحة مش الفقر يقطعها ياو الجرح و الأذية تاع ناس اللي تخليك حزين.. يااااااااااا على أيام الأصحاب وين يكونوا معاك فترة كي الجنة وحتى يجي نهار تلقاهم مكاش..! اللي راح قال عنده اسباب و واللي أصلا ما يخلي و لا سبب شغل تبدل و يفوت فيك كي اللي ما كان ..