اخر اعمالي سقف مطبخ + هول

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله

رواد وزوار منتدى المواهب والحرف والمهن ان شاء الله تكونو بخير

اليوم جبتلكم موضوع عن اخر اعمالي وهو تركيبي للسقفpvc في مطبخ مفتوح مع الهول

مع العلم اان اسقف pvc خفيفة جدا وتركيبها سهل قياسا بالاسقف الاخرى

لتركيب سقف بلستيكي معلق يجب ان يتوفر لنا

الواح الpvc
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واعمدة خشبية سمك اربعة سم
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والgورج
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بالنسبة للادوات المستعملة
براغي صغيرة مقياس 4/30 وبراغي كبيرة للتثبيت مقياس 12 ملم مع الشوفي يلاستيك كروز من الاحسن وكمية من المسامير مقاس 7
والادوات الاخرى موضحة في الصورة كل واستخدامه

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بالنسبة للالات المستعملة
الة القطع للخشب والمثقاب والة البراغي
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هذا السقف اثناء تركيب الاعمدة الخشبية والكورج للامانة يمكن تركيبها على الاعمدة الحديدية وحتى الالمنيوم حسب وضعية السقف
انا استعمل الطريقة الموضحة في الصورة احسن بالنسبة لي
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وهنا كيفية تثبيت الاعمدة الخشبية




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وهنا كيفية تركيب الواح ال pvc
الصورة الثانية مقطع عرضي للوح الpvc
وللتثبيت نستعمل برغي 4/20 وفي الحافة كما هو موضح في الصورة
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وبعد الانتهاء من التركيب يأتي دور الاضاءة وهنا استعملنا السبوت لاد 12 فولط

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هنا عند الانتهاء وبقي لنا الحزام الاسمنتي يضهر بين المطبخ والهول

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الشكل النهائي يتبع في الرد الموالي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,469
نقاط التفاعل
7,894
النقاط
751
الشكل النهائي للحزام الاسمنتي الفاصل بين لبمطبخ والهول

هنا عند بداية العمل تركيب سيراميك فو بيار او شبه حجر بالاسمنت اللاصق


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هنا الشكل النهائي للحزام

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هما تلبيس الاحزمة الاخرى بين مقطع من الهول واخر وبين الهول والحمام بالجبس

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هنا الشكل النهائي للديكور المطبخ + الهول

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تبارك الرحمان
خرجت هايلة الله يبارك
والمطبخ ككل ماشاء الله عليه
ربي يهني أصحابو بيه وبالمنزل ككل
ويعطيك الصحة على العمل المتقن
دائما ماتكون النتيجة نظيفة وراقية
بالتوفيق ان شاء الله
 
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