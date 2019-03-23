اخر اعمالي سقف مطبخ + هول

السلام عليكم ورحمة الله



رواد وزوار منتدى المواهب والحرف والمهن ان شاء الله تكونو بخير



اليوم جبتلكم موضوع عن اخر اعمالي وهو تركيبي للسقفpvc في مطبخ مفتوح مع الهول



مع العلم اان اسقف pvc خفيفة جدا وتركيبها سهل قياسا بالاسقف الاخرى



لتركيب سقف بلستيكي معلق يجب ان يتوفر لنا



الواح الpvc

واعمدة خشبية سمك اربعة سم

والgورج

بالنسبة للادوات المستعملة

براغي صغيرة مقياس 4/30 وبراغي كبيرة للتثبيت مقياس 12 ملم مع الشوفي يلاستيك كروز من الاحسن وكمية من المسامير مقاس 7

والادوات الاخرى موضحة في الصورة كل واستخدامه

بالنسبة للالات المستعملة

الة القطع للخشب والمثقاب والة البراغي

هذا السقف اثناء تركيب الاعمدة الخشبية والكورج للامانة يمكن تركيبها على الاعمدة الحديدية وحتى الالمنيوم حسب وضعية السقف

انا استعمل الطريقة الموضحة في الصورة احسن بالنسبة لي

وهنا كيفية تثبيت الاعمدة الخشبية

وهنا كيفية تركيب الواح ال pvc

الصورة الثانية مقطع عرضي للوح الpvc

وللتثبيت نستعمل برغي 4/20 وفي الحافة كما هو موضح في الصورة

وبعد الانتهاء من التركيب يأتي دور الاضاءة وهنا استعملنا السبوت لاد 12 فولط

هنا عند الانتهاء وبقي لنا الحزام الاسمنتي يضهر بين المطبخ والهول