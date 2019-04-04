خبزات محشيين في الفرن بعجينة بياض البيض الطرية من مطبخي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم وصفة خبزات محشيين في الفرن
المقادير والطريقة :
كوب حليب
نصف كوب زيت
2بياض البيض
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة خميرة الخبز
2 اكواب فرينة
نخلط جيدا ونغطيها 10 دقائق
ثم نضيفلها 2 اكواب فرينة والملح ونلم العجينة جيدا ونخليها تخمر لمدة 15 دقيقة
نشكل خبزات صغار ونشكل والاشكال لي نحب
ندهن بصفار البيض والحليب ونطيبها
والنتيجة هشاشة وبنة وشهية طيبة
اقدم لكم وصفة خبزات محشيين في الفرن
المقادير والطريقة :
كوب حليب
نصف كوب زيت
2بياض البيض
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة خميرة الخبز
2 اكواب فرينة
نخلط جيدا ونغطيها 10 دقائق
ثم نضيفلها 2 اكواب فرينة والملح ونلم العجينة جيدا ونخليها تخمر لمدة 15 دقيقة
نشكل خبزات صغار ونشكل والاشكال لي نحب
ندهن بصفار البيض والحليب ونطيبها
والنتيجة هشاشة وبنة وشهية طيبة