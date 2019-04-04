خبزات محشيين في الفرن بعجينة بياض البيض الطرية من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اقدم لكم وصفة خبزات محشيين في الفرن

المقادير والطريقة :
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كوب حليب
نصف كوب زيت
2بياض البيض
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة خميرة الخبز
2 اكواب فرينة
نخلط جيدا ونغطيها 10 دقائق
ثم نضيفلها 2 اكواب فرينة والملح ونلم العجينة جيدا ونخليها تخمر لمدة 15 دقيقة
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نشكل خبزات صغار ونشكل والاشكال لي نحب

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ندهن بصفار البيض والحليب ونطيبها
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والنتيجة هشاشة وبنة وشهية طيبة
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