ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بريوش من مطبخي
الوصفة لقيتها في مواقع التواصل الإجتماعي و نجحت من أول تجربة الحمد لله
المقادير و الخطوات: ( للأسف ما صورتش الخطوات )
في إناء نحط 2 كيسان حليب دافئ مع نصف كاس سكر و ملعقة كبيرة خميرة الخبز + 2 كيسان فرينة و نخلط جيدا
نترك الخليط يتفاعل 10 دقائق
بعد ما تفوت 10 دقائق + ربع كاس زيت عادي + 2 بيضات + بياض بيضة و الصفار نخليه باش ندهن بيه فالأخير + لافاني و مبشور ليمون + كيس خميرة حلويات و فرينة بالتدريج للحصول على عجينة طرية تلتصق + ملعقة كبيرة مارغرين طرية و ندلكها 5 دقائق
نحطها في إناء نكون دهنتو بالزيت نغطيها و نخليها تخمر و يتضاعف حجمها
نقسمها إلى الكرات وزن 70-80 غرام
نبسط كل كرة و نحط شوكولاطة الطلاء حسب الرغبة نغلق مليح و نحطهم في صينية الفرن مدهونة بالزيت
نخليهم يخمرو و ندهنهم بصفار البيض فيه ملعقة حليب و شوية لافاني و نزين بالجلجلان او كاوكاو إيفيلي
ندخلهم يطيبو في فرن يكون سخون من قبل حتى يتحمرو جيدا
نخليهم يبردو ندهنهم ب la gelé و نرش سكر ناعم و نعمل خطوط بالشوكولا (انا زينت بشوكولا الطلاء ذوبتها في حمام مائي ساحت كامل و ما حبتش تجمد من الأفضل استخدام شوكولا فيجيكاو )
في أمان الله
بريوش من مطبخي
الوصفة لقيتها في مواقع التواصل الإجتماعي و نجحت من أول تجربة الحمد لله
المقادير و الخطوات: ( للأسف ما صورتش الخطوات )
في إناء نحط 2 كيسان حليب دافئ مع نصف كاس سكر و ملعقة كبيرة خميرة الخبز + 2 كيسان فرينة و نخلط جيدا
نترك الخليط يتفاعل 10 دقائق
بعد ما تفوت 10 دقائق + ربع كاس زيت عادي + 2 بيضات + بياض بيضة و الصفار نخليه باش ندهن بيه فالأخير + لافاني و مبشور ليمون + كيس خميرة حلويات و فرينة بالتدريج للحصول على عجينة طرية تلتصق + ملعقة كبيرة مارغرين طرية و ندلكها 5 دقائق
نحطها في إناء نكون دهنتو بالزيت نغطيها و نخليها تخمر و يتضاعف حجمها
نقسمها إلى الكرات وزن 70-80 غرام
نبسط كل كرة و نحط شوكولاطة الطلاء حسب الرغبة نغلق مليح و نحطهم في صينية الفرن مدهونة بالزيت
نخليهم يخمرو و ندهنهم بصفار البيض فيه ملعقة حليب و شوية لافاني و نزين بالجلجلان او كاوكاو إيفيلي
ندخلهم يطيبو في فرن يكون سخون من قبل حتى يتحمرو جيدا
نخليهم يبردو ندهنهم ب la gelé و نرش سكر ناعم و نعمل خطوط بالشوكولا (انا زينت بشوكولا الطلاء ذوبتها في حمام مائي ساحت كامل و ما حبتش تجمد من الأفضل استخدام شوكولا فيجيكاو )
في أمان الله
آخر تعديل بواسطة المشرف: