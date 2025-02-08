بريوش من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

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أحباب اللمة
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المشاركات
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محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


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بريوش من مطبخي

الوصفة لقيتها في مواقع التواصل الإجتماعي و نجحت من أول تجربة الحمد لله

المقادير و الخطوات: ( للأسف ما صورتش الخطوات )

في إناء نحط 2 كيسان حليب دافئ مع نصف كاس سكر و ملعقة كبيرة خميرة الخبز + 2 كيسان فرينة و نخلط جيدا
نترك الخليط يتفاعل 10 دقائق

بعد ما تفوت 10 دقائق + ربع كاس زيت عادي + 2 بيضات + بياض بيضة و الصفار نخليه باش ندهن بيه فالأخير + لافاني و مبشور ليمون + كيس خميرة حلويات و فرينة بالتدريج للحصول على عجينة طرية تلتصق + ملعقة كبيرة مارغرين طرية و ندلكها 5 دقائق

نحطها في إناء نكون دهنتو بالزيت نغطيها و نخليها تخمر و يتضاعف حجمها

نقسمها إلى الكرات وزن 70-80 غرام

نبسط كل كرة و نحط شوكولاطة الطلاء حسب الرغبة نغلق مليح و نحطهم في صينية الفرن مدهونة بالزيت

نخليهم يخمرو و ندهنهم بصفار البيض فيه ملعقة حليب و شوية لافاني و نزين بالجلجلان او كاوكاو إيفيلي

ندخلهم يطيبو في فرن يكون سخون من قبل حتى يتحمرو جيدا

نخليهم يبردو ندهنهم ب la gelé و نرش سكر ناعم و نعمل خطوط بالشوكولا (انا زينت بشوكولا الطلاء ذوبتها في حمام مائي ساحت كامل و ما حبتش تجمد من الأفضل استخدام شوكولا فيجيكاو )



IMG_20250208_085442.jpg

في أمان الله
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
قال ام أمينة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بريوش من مطبخي

الوصفة لقيتها في مواقع التواصل الإجتماعي و نجحت من أول تجربة الحمد لله

المقادير و الخطوات: ( للأسف ما صورتش الخطوات )

في إناء نحط 2 كيسان حليب دافئ مع نصف كاس سكر و ملعقة كبيرة خميرة الخبز + 2 كيسان فرينة و نخلط جيدا
نترك الخليط يتفاعل 10 دقائق

بعد ما تفوت 10 دقائق + ربع كاس زيت عادي + 2 بيضات + بياض بيضة و الصفار نخليه باش ندهن بيه فالأخير + لافاني و مبشور ليمون + كيس خميرة حلويات و فرينة بالتدريج للحصول على عجينة طرية تلتصق + ملعقة كبيرة مارغرين طرية و ندلكها 5 دقائق

نحطها في إناء نكون دهنتو بالزيت نغطيها و نخليها تخمر و يتضاعف حجمها

نقسمها إلى الكرات وزن 70-80 غرام

نبسط كل كرة و نحط شوكولاطة الطلاء حسب الرغبة نغلق مليح و نحطهم في صينية الفرن مدهونة بالزيت

نخليهم يخمرو و ندهنهم بصفار البيض فيه ملعقة حليب و شوية لافاني و نزين بالجلجلان او كاوكاو إيفيلي

ندخلهم يطيبو في فرن يكون سخون من قبل حتى يتحمرو جيدا

نخليهم يبردو ندهنهم ب la gelé و نرش سكر ناعم و نعمل خطوط بالشوكولا (انا زينت بشوكولا الطلاء ذوبتها في حمام مائي ساحت كامل و ما حبتش تجمد من الأفضل استخدام شوكولا فيجيكاو )



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في أمان الله
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بن عمي ربي يهديكم
ياتل راكم قبشتو مشاعري ههههه

و الله ق يشهي يعطيك الصحة
بصح يا الحاجة وين راه حقي هههههه
 
الله يبارك جاك يسخف
تسلم الايادي ومشكورة على الوصفة
 
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