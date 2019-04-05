كيف تلحق نفسك وتراجع كل المواد والدروس المتراكمة في فترة قصيرة قبل شهرين من البكالوريا ؟

أمين القلوب
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- 5 أفريل 2019
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السلام عليكم اخواني الكرام هذا أول موضوع لي في هذا المنتدى الراقي والجميل
أنا محمد الأمين طالب جامعي السنة الثانية
وسأساعد طلاب البكالوريا وارتأيت أن هذا الموضوع سيكون من بين المواضيع ذات صدى في الوقت الراهن بسبب قرب شهادة البكالوريا
أترككم مع مقتطفات من المقال الجميل وأتمنلى أن ينال على إعجابكم.
كيف اذاكر كمية كبيرة فى وقت قصير , ازاى الم المنهج فى يوم ,وكيف اذاكر قبل الامتحان باسبوعين , كيف اذاكر ماده صعبه في يوم , كيف اذاكر قبل الامتحان والوقت ضيق , كيفية المذاكرة قبل الامتحان باسبوع,كيف ادرس ليلة اﻻمتحان ؟ .
هذه التساؤلات الأكثر بحثا في جوجل في أوساط الطلاب و التلاميذ قبيل الإمتحانات بفترات قصيرة,وهذا الذي دفعني للبحث عن حل على جناح السرعة من أجل لمعالجة هذه المشاكل ولكن في البداية أحضر ورقة وقلم او دون على هاتفك المحمول هذه النقاط البسيطة
التي ستجعلك تلحق نفسك وتلم ما يمكن لمه من ما سقط منك من دروس ومعلومات .
أولا إحضار جميع الكتب أو الكراريس :
من الواجب أن تقوم بجمع كل الكتب المهمة وكراريس تدوين الدروس وكراسة التدوينات أو كراسة النقاط المهمة ,والتي عادة ما يخبرنا الدكتور أو أستاذ الفصل بتدوين فيها هذه المعلومة أو النقط الإستثنائية كادرس من المرجح وروده في الإختبارات أو معلومات غير موجودة في الكتب المدرسية وهذه أول نقطة وأهمهم.
ثانيا إعداد جدول مراجعة للفترة المتبقية :
بعد جمع المراجع المهمة للبدا في المذاكرة تأتي مرحلة إعداد جدول زمني بسيط يكون مضبوطا جيدا بحيث أنه نستطيع توفير حجم ساعي كافي لكل المواد ولا تتجاوز مادة عن أخرى, وطبعا الأولية في هذا الجدول الزمني تكون للمواد الأساسية على غرار المواد الثانوية, أي أن الحجم الساعي المخصص للمواد الأساسية يكون أكثر ممن هو عليه بالنسبة للمواد الثانوية.
ولا تنسى نقطة أخرى وهي مهمة في ضبط هذا الجدول الزمني وهي (قدراتك العلمية) أي إن كنت تمتاز في مواد الحفظ على غرار مواد الفهم و الحساب أو أنك مبدع في الرياضيات بالرغم من أنها مادة أساسية وضعيف في التاريخ وهي مادة ثانوية فهنا من الواجب عكس القاعدة الأولى والتي تقول أنه يجب توفير الوقت الأكبر للمواد الأساسية .
ثالثا وأخيرا تفائل وأكمل للأخير :
وهذه النقطة من الواجب الوقوف عندها و التأمل قليلا , لأنك في هذه الفترة ستكون عرضة للقلق و الضغط النفسي والتشاؤم وبعدها ستذهب للمماطلة وتبدأ في وضع أعذار والتغني بالمقولة الشهيرة لدى غالبية الطلبة لو أنه بدأت المراجعة من البداية لاحصل ما حصل , كله لا ينفعك كل ما ينفعك وفي هذه الفترة البسيط الدعاء و التفائل ومن ثم الدراسة وبحب وعدم القلق , وادرس الى الدقائق الاخيرة تفائل ولا يأخدك الشيطان الرجيم الى التفكير في الغش وماشابه واعلم دائما أنه لا يضيع حق طالب إجتهد حتى ولو في الفترات الاخيرة قبل الإمتحانات وسترى بأم عينيك النتيجة بعد أن تطبق هذه النقاط البسيطة وبعد إجتيازك لأول إمتحان والخروج منه ستشكرني , وحينها تكون قد إكتسبت ثقة كبيرة في نفسك لأنك إنسان و الإنسان مخلوق ذكي وعاقل
شكرا لكم أحبكم في الله
وهذا هو المصدر
أنا محمد الأمين طالب جامعي السنة الثانية
وسأساعد طلاب البكالوريا وارتأيت أن هذا الموضوع سيكون من بين المواضيع ذات صدى في الوقت الراهن بسبب قرب شهادة البكالوريا
أترككم مع مقتطفات من المقال الجميل وأتمنلى أن ينال على إعجابكم.
كيف اذاكر كمية كبيرة فى وقت قصير , ازاى الم المنهج فى يوم ,وكيف اذاكر قبل الامتحان باسبوعين , كيف اذاكر ماده صعبه في يوم , كيف اذاكر قبل الامتحان والوقت ضيق , كيفية المذاكرة قبل الامتحان باسبوع,كيف ادرس ليلة اﻻمتحان ؟ .
هذه التساؤلات الأكثر بحثا في جوجل في أوساط الطلاب و التلاميذ قبيل الإمتحانات بفترات قصيرة,وهذا الذي دفعني للبحث عن حل على جناح السرعة من أجل لمعالجة هذه المشاكل ولكن في البداية أحضر ورقة وقلم او دون على هاتفك المحمول هذه النقاط البسيطة
التي ستجعلك تلحق نفسك وتلم ما يمكن لمه من ما سقط منك من دروس ومعلومات .
أولا إحضار جميع الكتب أو الكراريس :
من الواجب أن تقوم بجمع كل الكتب المهمة وكراريس تدوين الدروس وكراسة التدوينات أو كراسة النقاط المهمة ,والتي عادة ما يخبرنا الدكتور أو أستاذ الفصل بتدوين فيها هذه المعلومة أو النقط الإستثنائية كادرس من المرجح وروده في الإختبارات أو معلومات غير موجودة في الكتب المدرسية وهذه أول نقطة وأهمهم.
ثانيا إعداد جدول مراجعة للفترة المتبقية :
بعد جمع المراجع المهمة للبدا في المذاكرة تأتي مرحلة إعداد جدول زمني بسيط يكون مضبوطا جيدا بحيث أنه نستطيع توفير حجم ساعي كافي لكل المواد ولا تتجاوز مادة عن أخرى, وطبعا الأولية في هذا الجدول الزمني تكون للمواد الأساسية على غرار المواد الثانوية, أي أن الحجم الساعي المخصص للمواد الأساسية يكون أكثر ممن هو عليه بالنسبة للمواد الثانوية.
ولا تنسى نقطة أخرى وهي مهمة في ضبط هذا الجدول الزمني وهي (قدراتك العلمية) أي إن كنت تمتاز في مواد الحفظ على غرار مواد الفهم و الحساب أو أنك مبدع في الرياضيات بالرغم من أنها مادة أساسية وضعيف في التاريخ وهي مادة ثانوية فهنا من الواجب عكس القاعدة الأولى والتي تقول أنه يجب توفير الوقت الأكبر للمواد الأساسية .
ثالثا وأخيرا تفائل وأكمل للأخير :
وهذه النقطة من الواجب الوقوف عندها و التأمل قليلا , لأنك في هذه الفترة ستكون عرضة للقلق و الضغط النفسي والتشاؤم وبعدها ستذهب للمماطلة وتبدأ في وضع أعذار والتغني بالمقولة الشهيرة لدى غالبية الطلبة لو أنه بدأت المراجعة من البداية لاحصل ما حصل , كله لا ينفعك كل ما ينفعك وفي هذه الفترة البسيط الدعاء و التفائل ومن ثم الدراسة وبحب وعدم القلق , وادرس الى الدقائق الاخيرة تفائل ولا يأخدك الشيطان الرجيم الى التفكير في الغش وماشابه واعلم دائما أنه لا يضيع حق طالب إجتهد حتى ولو في الفترات الاخيرة قبل الإمتحانات وسترى بأم عينيك النتيجة بعد أن تطبق هذه النقاط البسيطة وبعد إجتيازك لأول إمتحان والخروج منه ستشكرني , وحينها تكون قد إكتسبت ثقة كبيرة في نفسك لأنك إنسان و الإنسان مخلوق ذكي وعاقل
شكرا لكم أحبكم في الله
وهذا هو المصدر