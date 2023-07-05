التسجيل في UFC جامعة التكوين المتواصل

جليلوس

جليلوس

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إنضم
4 جوان 2013
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التسجيل في UFC جامعة التكوين المتواصل

شروط التسجيل:
شهادة البكالوريا مهما كان تاريخها

حقوق التسجيل:
(5000دج ليسانس و 7000 دج ماستر)

بداية التسجيلات:
06 جويلية 2023

ملف التسجيل لتحضير شهادة ليسانس وماستر عن بعد:
ملف شهادة ليسانس(الطور الأول):
1. كشف النقاط الخاص بالبكالوريا. (الأصلية)
2. شهادة الميلاد.
3. صورتان شمسيتان.
4. نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية
5. وصل تسديد حقوق التسجيل.

ملف شهادة الماستر (الطور الثاني):
1. شهادة الليسانس المؤقتة النسخة الأصلية.
2. كشف نقاط شهادة الباكالوريا الأصلي
3. كشف نقاط المسار الجامعي الخاص بالليسانس.
4. شهادة حسن السيرة والسلوك.
5. شهادة ميلاد
6. صورتان شمسيتان
7. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
8. وصل حقوق التسجيل.

طريقة التسجيل:
التسجيل الأوليّ يكون عبر الأرضية الرقمية، وبعد دراسة الملفات يتم الإعلان عن قائمة الطلبة المقبولين.
التسجيل النهائي يكون عبر المركز الذي تم التسجيل فيه عبر الأرضية الرقمية.

طريقة الدراسة:
التجمعات: تكون على مستوى المركز وغالبا ما تكون في يوم السبت كل 15 يوم.
عبر الأرضية الرقمية: يتم فيها وضع المحاضرات مع ضروروة الإجابة عن الأنشطة والمنتديات والاختبارات السريعة.

التخصصات المتاحة في ليسانس:
حقوق، إعلام واتصال، إنجليزية تقنية، محاسبة.

- التخصّصات المتاحة في الماستر:
محاسبة ومالية، قانون أعمال، تسيير عمومي.

احتساب المعدّل:
50% الامتحان الكتابي
30% المشاركة في الأرضية
20% الحضور للتجمعات + الامتحان التقييمي في التجمع.

التجمعات الحضورية: تكون مخصّصة للمواد الأساسية
الأرضية الرقمية: تضم جميع المواد ( الأساسية+ الاستكشافية)

🔹
جامعة التكوين المتواصل لا تختلف عن الجامعة العادية إلا في طريقة الدراسة فقط.
- لا تسحب شهادة البكالوريا من الجامعة إلا بعد قبولكم في جامعة التكوين المتواصل وتسحب الشهادة بإيداع استمارة وضعت لهذا الغرض.
🔹
المتحصلون على شهادة البكالوريا من نوع ufc وشهادة الدراسات التطبيقية لا يمكنهم إعادة التسجيل مجددا.
🔹
تتم عملية التسجيل عن طريق موقع جامعة التكوين المتواصل.
🔹
يتم الإعلان عن قائمة المقبولين بعد دراسة الملفات عبر الأرضية الرقمية.
🔹
بعد الإعلان عن قائمة المقبولين يتم تقديم الملفات الورقية ويقدّم للطالب وصل تسديد حقوق التسجيل.
🔹
تقدم شهادة القبول للطلبة المسجلين سابقا في الجامعة من أجل سحب شهادة البكالوريا.
🔹
التخصّصات المذكورة سابقا هي التخصّصات التي فتحتها جامعة التكوين المتواصل لكن هذا لا يعني أن كل مركز يتوفر على كل هذه التخصصات.
🔹
شهادة جامعة التكوين المتواصل صارت تعادل شهادة الجامعة الحضورية الفرق فقط في طريقة الدراسة.
- تشترط شهادة البكالوريا النظامية سواء كانت قديمة أم جديدة.
🔹
أغلب المراكز تعتمد نظام الدراسة يوم السبت فقط وكل 15 يوم، ونفس مقاييس الجامعة العادية.
🔹
السماح لحاملي شهادة الماستر من جامعة التكوين المتواصل بالمشاركة في الدكتوراه.
🔹
إلغاء باكالوريا ufc نهائيا ولايسمح لحاملها بالدراسة في جامعة التكوين المتواصل.
- يسمح للمنقطعين عن الدراسة بإعادة الإدماج ومواصلة الدراسة في التخصص نفسه أو سحب البكالوريا وإعادة التسجيل بها من جديد.
 
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