جليلوس
:: مُرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 7,975
- النقاط
- 1,556
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
التسجيل في UFC جامعة التكوين المتواصل
شروط التسجيل:
شهادة البكالوريا مهما كان تاريخها
حقوق التسجيل:
(5000دج ليسانس و 7000 دج ماستر)
بداية التسجيلات:
06 جويلية 2023
ملف التسجيل لتحضير شهادة ليسانس وماستر عن بعد:
ملف شهادة ليسانس(الطور الأول):
1. كشف النقاط الخاص بالبكالوريا. (الأصلية)
2. شهادة الميلاد.
3. صورتان شمسيتان.
4. نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية
5. وصل تسديد حقوق التسجيل.
ملف شهادة الماستر (الطور الثاني):
1. شهادة الليسانس المؤقتة النسخة الأصلية.
2. كشف نقاط شهادة الباكالوريا الأصلي
3. كشف نقاط المسار الجامعي الخاص بالليسانس.
4. شهادة حسن السيرة والسلوك.
5. شهادة ميلاد
6. صورتان شمسيتان
7. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
8. وصل حقوق التسجيل.
طريقة التسجيل:
التسجيل الأوليّ يكون عبر الأرضية الرقمية، وبعد دراسة الملفات يتم الإعلان عن قائمة الطلبة المقبولين.
التسجيل النهائي يكون عبر المركز الذي تم التسجيل فيه عبر الأرضية الرقمية.
طريقة الدراسة:
التجمعات: تكون على مستوى المركز وغالبا ما تكون في يوم السبت كل 15 يوم.
عبر الأرضية الرقمية: يتم فيها وضع المحاضرات مع ضروروة الإجابة عن الأنشطة والمنتديات والاختبارات السريعة.
التخصصات المتاحة في ليسانس:
حقوق، إعلام واتصال، إنجليزية تقنية، محاسبة.
- التخصّصات المتاحة في الماستر:
محاسبة ومالية، قانون أعمال، تسيير عمومي.
احتساب المعدّل:
50% الامتحان الكتابي
30% المشاركة في الأرضية
20% الحضور للتجمعات + الامتحان التقييمي في التجمع.
التجمعات الحضورية: تكون مخصّصة للمواد الأساسية
الأرضية الرقمية: تضم جميع المواد ( الأساسية+ الاستكشافية)
- لا تسحب شهادة البكالوريا من الجامعة إلا بعد قبولكم في جامعة التكوين المتواصل وتسحب الشهادة بإيداع استمارة وضعت لهذا الغرض.
- تشترط شهادة البكالوريا النظامية سواء كانت قديمة أم جديدة.
- يسمح للمنقطعين عن الدراسة بإعادة الإدماج ومواصلة الدراسة في التخصص نفسه أو سحب البكالوريا وإعادة التسجيل بها من جديد.