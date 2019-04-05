اخر العنقود في ورطة

السلام عليكم

المعروف في مجتمعنا كجزائريين ان اخر الأولاد من الذكور مجبر على البقاء



في الخيمة الكبيرة وهي بيت الوالدين وهو مجبر احيانا على البحث عن رفيق دربه وفق مواصفات ترتبط بالوضع السابق

وخاصة ان كانت الام قد بلغت من العمر عمرا لايسمح لها بممارسة نشطات

المنزل بكل راحة

وتكون قد زوجت كل بناتها ولا يمكنهم خدمتها وان خدموها ليوم او يومين في الشهر لا يمكنهم تلبية كل احتياجاتها



ماذا لو كانت من اختارها عاملة ومتمسكة بعملها حتى وان رضيت بخدمة والديه معه كيف لها ان توفق بين العمل وخدمة المجتمع ؟



مع العلم ان مع تحرر المرأة و حصولها حلى حقوق قد تكون من حقها و والبعض منها مستورد



كيف لهذا الشخص ان يجد من ترضى خدمة والدته ولا تعتبر نفسها خادمة؟



كيف لهذا الشخص ان يجد من ترضى العيش مع والديه من دون ان تحس بانها غير مستقلة ؟



كيف لهذا الشخص ان يتنازل عن مبادئه ارضاء لمن ستكون شريكة حياته؟



اليس هذا اجحافا في حق اخر العنقود في العائلة الجزائرية ؟

