اخر العنقود في ورطة

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم
المعروف في مجتمعنا كجزائريين ان اخر الأولاد من الذكور مجبر على البقاء
في الخيمة الكبيرة وهي بيت الوالدين وهو مجبر احيانا على البحث عن رفيق دربه وفق مواصفات ترتبط بالوضع السابق
وخاصة ان كانت الام قد بلغت من العمر عمرا لايسمح لها بممارسة نشطات
المنزل بكل راحة
وتكون قد زوجت كل بناتها ولا يمكنهم خدمتها وان خدموها ليوم او يومين في الشهر لا يمكنهم تلبية كل احتياجاتها
ماذا لو كانت من اختارها عاملة ومتمسكة بعملها حتى وان رضيت بخدمة والديه معه كيف لها ان توفق بين العمل وخدمة المجتمع ؟
مع العلم ان مع تحرر المرأة و حصولها حلى حقوق قد تكون من حقها و والبعض منها مستورد
كيف لهذا الشخص ان يجد من ترضى خدمة والدته ولا تعتبر نفسها خادمة؟
كيف لهذا الشخص ان يجد من ترضى العيش مع والديه من دون ان تحس بانها غير مستقلة ؟
كيف لهذا الشخص ان يتنازل عن مبادئه ارضاء لمن ستكون شريكة حياته؟
اليس هذا اجحافا في حق اخر العنقود في العائلة الجزائرية ؟
اخوكم sami44
المعروف في مجتمعنا كجزائريين ان اخر الأولاد من الذكور مجبر على البقاء
في الخيمة الكبيرة وهي بيت الوالدين وهو مجبر احيانا على البحث عن رفيق دربه وفق مواصفات ترتبط بالوضع السابق
وخاصة ان كانت الام قد بلغت من العمر عمرا لايسمح لها بممارسة نشطات
المنزل بكل راحة
وتكون قد زوجت كل بناتها ولا يمكنهم خدمتها وان خدموها ليوم او يومين في الشهر لا يمكنهم تلبية كل احتياجاتها
ماذا لو كانت من اختارها عاملة ومتمسكة بعملها حتى وان رضيت بخدمة والديه معه كيف لها ان توفق بين العمل وخدمة المجتمع ؟
مع العلم ان مع تحرر المرأة و حصولها حلى حقوق قد تكون من حقها و والبعض منها مستورد
كيف لهذا الشخص ان يجد من ترضى خدمة والدته ولا تعتبر نفسها خادمة؟
كيف لهذا الشخص ان يجد من ترضى العيش مع والديه من دون ان تحس بانها غير مستقلة ؟
كيف لهذا الشخص ان يتنازل عن مبادئه ارضاء لمن ستكون شريكة حياته؟
اليس هذا اجحافا في حق اخر العنقود في العائلة الجزائرية ؟
اخوكم sami44