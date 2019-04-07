السلام عليكم و حمة الله تعالى و بركاته* متوفر 49 دولار skrill ب 180 دج للدولار الواحد* عمولة التحويل من البنك اتحملها انا* عمولة الوسيط يتحملها الشاري ( عمولة الوسيط 10 دج في الدولار الواحد )* تحويل المال يتم الى حساب skrill فقط* المبلغ يباع دفعة واحدة* العرض ثابت غير قابل للتفاوض