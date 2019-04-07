طلب وساطة متوفر $ 49 سكريل للبيع دج مقابل 180 لدولار

K

kadirouu

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 أفريل 2019
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السلام عليكم و حمة الله تعالى و بركاته


* متوفر 49 دولار skrill ب 180 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل من البنك اتحملها انا
* عمولة الوسيط يتحملها الشاري ( عمولة الوسيط 10 دج في الدولار الواحد )
* تحويل المال يتم الى حساب skrill فقط
* المبلغ يباع دفعة واحدة
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @mohammed tlm
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق..
 
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