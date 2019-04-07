السلام عليكم و حمة الله تعالى و بركاته
* متوفر 49 دولار skrill ب 180 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل من البنك اتحملها انا
* عمولة الوسيط يتحملها الشاري ( عمولة الوسيط 10 دج في الدولار الواحد )
* تحويل المال يتم الى حساب skrill فقط
* المبلغ يباع دفعة واحدة
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض
* متوفر 49 دولار skrill ب 180 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل من البنك اتحملها انا
* عمولة الوسيط يتحملها الشاري ( عمولة الوسيط 10 دج في الدولار الواحد )
* تحويل المال يتم الى حساب skrill فقط
* المبلغ يباع دفعة واحدة
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض