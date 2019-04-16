العيب فينا والله يعافينا

السلام عليكم ورحمة الله

بحكم عملي في مجال البناء خاصة في الورشات اكتشفت ان الغش عامل اساسي في سير العمل ومن دونه لا يمكن المواصلة

قبل سنة من اليوم كنت اعمل في احدى الورشات الخاصة بسكنات عدل حاولت ان امنع ذلك الغش والتدليس لاني اعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا )

لكن وجدت كل من يعمل هناك راض بالعمل وبعضهم فرح به الا من رحم ربك

ما ان تكلنت عن الغش حتى اندهش الجميع وتعالت على وجوههم علامات التعجب وكأني قلت ان الحليب حرام

كان هناك شخص كبير في السن وكان يشغل منصب رئيس العمال قال لي لا تتدخل في امور قد تزيحك من عملك لأنك بهذا قد تتسبب في فقدان الكثيرين لعملهم

وانت لا تستطيع ان تغير شيئا لأن الغش من عند المقاول وليس العمال ولا تنسى ان مديرية السكن تعلم بهذا وحتى الوزارة على علم

اراد اقناعي بكل الوسائل فقال كي يكون العمل متقن علينا ان نزيد اجرة العمال ونتحمل التكاليف الاضافية لمواد البناء ونزيد المدة المحددة لانتهاء الاشغال وهذا لا يساعد المقاول والدولة

هذا الموقف كمثال على الغش المستشري فينا والكل راض به

لا حول ولا قوة الا بالله اصبحنا نغش في كل شيء

نسمح بالغش في المدارس ونتحسر على على حال شبابنا اليوم

نغش في الانتخابات ونشتكي من سوء معاملة حكامنا اليوم

نغش في العمل ونشتكي من سوء حالة سكناتنا اليوم

نغش في البيع ونشتكي من سوء احوالنا اليوم

نغش في الزواج ونشتكي من سوء العشرة اليوم

نغش في الصداقة ونشتكي من الخيانة اليوم

متى نتعض ونعمل بحديث رسولنا الكريم