مشكلتي تعبت لولا مخافة الله لبعت كليتي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
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51
بسم الله و الصلاة و السلام على اشرف خلق الله
اولا
لا إله إلا الله محمد رسول الله
مشكلتي يئست ان اجد لها حلا لكن قنطت و حاب نحكي و نفرغ
انا شاب متزوج و لي اولاد
الحمد لله كلهم بخير و ماشاء الله عليهم في الدراسة و في الادب
الحمد لله ايضا صحتهم بخير و رؤيتهم تصر و تفرح
زوجتي ايضا ما فيها ما يعاب
يعني عايلتي نقدر نقول انها مثالية و يتمناها اي واحد
عندي بيت بسيط و هو ملكي
كنت عاطل عن العمل
و كان علي ديون متراكمة كثيرة
كنت كلما جاءت مناسبة استلف و لا ارجع
لسنوات لم اقدر على رد الديون بل بالعكس تراكمت
اقاربي او بالاحرى اخواني و اخواتي و اخوالي و والدتي كانوا يقدمون لي اعانات و ليست قرضا
أعانات ركزوا مع كلمة اعانات لم تكن ديون
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فترة بديت اشتغل عمل مرهق و معه شبه اجرة من جهة اخرى
يعني مرتبي مع الاجرة الاخرى يكفوني للعيش
و للباس و الدواء و للوازم الدراسة تاع الاولاد
يعني الاجرتين مع بعض اذا واحدة ماراح تكفي بسبب الغلاء اللي كامل الناس تعرفه
بديت ارجع الديون المتراكمة على مهل
اقصد ديون الناس اللي بعاد و لا تربطني بهم رابط الدم او العائلة
البيت كان مهتريء لا يسد حر و لا يرد مطر ليس فيه ابواب و لا نوافذ لائقة
يعني سواتر و فقط كان لازم بل واجب تصليحه
هنا بدأت المشاكل
بمجرد اصلاحات بسيطة جعل كل العايلة تنقلب علي والدتي و واخواني و اخواتي و اخوالي
كل واحد جاب سيرة الاعانات و قالوا لم تكن اعانات بل كانت ديون
المصيبة انهم كلهم في نفس الوقت طالبوا بالاموال
و يريدها في اقرب وقت كل بحجته
انا تورطت في اشغال ترميم البيت و علي ديون جديدة
ديون الاسمنت و لوازم البناء و ديون العمال و اللي متفق معاهم على تقسيطات شهرية
بسبب ضغط عايلتي اصبحت أعاني و انفق كل اجرتي على الديون
و لا تجد عايتي ما تأكل
الله وكيلكم يومين الرضيع بلا حليب و عندنا يومين بلا سكر او بن و بدون سميد و خبز
ما في زيت او سمن و الفواتير غير مسددة
تعبت و انا اسعى من جهة الى جهة استلف لأسدد
الآن ضغط
ـ 1 ـ الترميم اللي لازم يكمل لأنه كلش اصبح مفتوح و لازم يكمل و عندي اسمنت
راح يفسد و بلاط تكسر نصه و رمل اخذ الغبار جزء منه
ـ 2 ـ ضغط ديون سلع البناء و تقسيطات العمال
ـ 3 ـ ضغط ديون أقربي
ـ 4 ـ ضغط الضرروريات الاكل و الشرب و اللباس و الدراسة و الفواتير

يوم حسيت راسي راح ينفجر
تعبت من التفكير في حلول
راسي اصبح يوجعني باستمرار و بطريقة اكيد لو رحت للطبيب راح يمسكني في المستشفى
حاس انه عرق راح ينفجر
انا مؤمن و احفظ جزء من القرآن الكريم ملتزم بالمسجد لا ادخن و لا اشرب و اخاف الله لم اقترف حراما في حياتي
و لم أؤذي مخلوقا في حياتي مسالم و عاقل و رزين و بيسط و سهل
اليوم لم تجد عائلتي ما تاكل حسيت بالقهر
حزنت حزنا شديدا و مسكت دموعي من اجل عائلتي
لكن داخليا لو يشوف جبل حالي راح يذوب

كل من حولي امورهم ممتازة و و والدايا و اخواني و كل معارفي مو محتاجين شي بل
عايشين الرفاهية
إلا أنا اعاني ما لا يحتمل من صعوبة توفير ابسط الاساسيات كالخبز و الزيت و السكر و الحليب

راسي واجعني
و الله لولا مخافة الله لبعت كليتي او جزء من جسدي

سبحان الله و استغفر الله لكن تعبت و بطريقة غير طبيعية
كل شيء معطل في وجهي و كل الابواب مغلقة
و زادها الهمز و اللمز و الغيبة و التشفي و الضغط من طرف اقاربي و اهلي
 
سلام ...

والله مالقيت وش نرد عليك عجزت ، كان الله في عونك ، أكثر من الدعاء و أكثر من قيام الليل و أنوه من جديد على الإكثار من قياااام الليل ففيه بركة و ناجد ربك ليساعدك في محنتك

حاجة أخرى ... حاول تتصل بصفحات الفيسبوك لعلهم يقراو رسالتك مثل صفحة TOP COMMENTAIRES تعطيهم CCP تاعك و يحاولو يعاونوك .

في صلاة الجمعة حاول تحكي مع الإمام يقول للمصلين عندنا حالة شخص عندو ديون ، و من سدد ديون شخص و فرج كربه و أزال محنته .

عليك بالصبر يا أخي ، ماكانش حاجة كاملة في هاذي الدنيا لازم تكون ناقصة حاجة حكمة الله في خلقه ، و لعله إختبار من الله و سيأتي الفرج عن قريب إن شاء الله

تحياتي ليك ، و الفرج أحسه عن قريب إن شاء الله 🌹
 
مازالني نقرا راسي وجعني هادو فاميلا زعما ماشكيتش والله
ربي يقدرك شا نقولك وهادي تاع تبيع احد اعضاءك لا لا مايبغيها لا ربي لا رسوله
هادي هي الدنيا طيحة ونوضة ومحتمة علينا نشقاو فيها حتى يدي ربي امانتو
راك تجهل انعل شيطان وشوف ريح مع راسك غير بشوي لعل وعسى نلقاو حتى حنا حل معاك

يحلها ربي ماتخافش وماضاقت الا فرجت
ربي يهديهم والله مالقيت مانقول ياربي تستر العقايب
 
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