بسم الله و الصلاة و السلام على اشرف خلق الله

اولا

لا إله إلا الله محمد رسول الله

مشكلتي يئست ان اجد لها حلا لكن قنطت و حاب نحكي و نفرغ

انا شاب متزوج و لي اولاد

الحمد لله كلهم بخير و ماشاء الله عليهم في الدراسة و في الادب

الحمد لله ايضا صحتهم بخير و رؤيتهم تصر و تفرح

زوجتي ايضا ما فيها ما يعاب

يعني عايلتي نقدر نقول انها مثالية و يتمناها اي واحد

عندي بيت بسيط و هو ملكي

كنت عاطل عن العمل

و كان علي ديون متراكمة كثيرة

كنت كلما جاءت مناسبة استلف و لا ارجع

لسنوات لم اقدر على رد الديون بل بالعكس تراكمت

اقاربي او بالاحرى اخواني و اخواتي و اخوالي و والدتي كانوا يقدمون لي اعانات و ليست قرضا

أعانات ركزوا مع كلمة اعانات لم تكن ديون

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فترة بديت اشتغل عمل مرهق و معه شبه اجرة من جهة اخرى

يعني مرتبي مع الاجرة الاخرى يكفوني للعيش

و للباس و الدواء و للوازم الدراسة تاع الاولاد

يعني الاجرتين مع بعض اذا واحدة ماراح تكفي بسبب الغلاء اللي كامل الناس تعرفه

بديت ارجع الديون المتراكمة على مهل

اقصد ديون الناس اللي بعاد و لا تربطني بهم رابط الدم او العائلة

البيت كان مهتريء لا يسد حر و لا يرد مطر ليس فيه ابواب و لا نوافذ لائقة

يعني سواتر و فقط كان لازم بل واجب تصليحه

هنا بدأت المشاكل

بمجرد اصلاحات بسيطة جعل كل العايلة تنقلب علي والدتي و واخواني و اخواتي و اخوالي

كل واحد جاب سيرة الاعانات و قالوا لم تكن اعانات بل كانت ديون

المصيبة انهم كلهم في نفس الوقت طالبوا بالاموال

و يريدها في اقرب وقت كل بحجته

انا تورطت في اشغال ترميم البيت و علي ديون جديدة

ديون الاسمنت و لوازم البناء و ديون العمال و اللي متفق معاهم على تقسيطات شهرية

بسبب ضغط عايلتي اصبحت أعاني و انفق كل اجرتي على الديون

و لا تجد عايتي ما تأكل

الله وكيلكم يومين الرضيع بلا حليب و عندنا يومين بلا سكر او بن و بدون سميد و خبز

ما في زيت او سمن و الفواتير غير مسددة

تعبت و انا اسعى من جهة الى جهة استلف لأسدد

الآن ضغط

ـ 1 ـ الترميم اللي لازم يكمل لأنه كلش اصبح مفتوح و لازم يكمل و عندي اسمنت

راح يفسد و بلاط تكسر نصه و رمل اخذ الغبار جزء منه

ـ 2 ـ ضغط ديون سلع البناء و تقسيطات العمال

ـ 3 ـ ضغط ديون أقربي

ـ 4 ـ ضغط الضرروريات الاكل و الشرب و اللباس و الدراسة و الفواتير



يوم حسيت راسي راح ينفجر

تعبت من التفكير في حلول

راسي اصبح يوجعني باستمرار و بطريقة اكيد لو رحت للطبيب راح يمسكني في المستشفى

حاس انه عرق راح ينفجر

انا مؤمن و احفظ جزء من القرآن الكريم ملتزم بالمسجد لا ادخن و لا اشرب و اخاف الله لم اقترف حراما في حياتي

و لم أؤذي مخلوقا في حياتي مسالم و عاقل و رزين و بيسط و سهل

اليوم لم تجد عائلتي ما تاكل حسيت بالقهر

حزنت حزنا شديدا و مسكت دموعي من اجل عائلتي

لكن داخليا لو يشوف جبل حالي راح يذوب



كل من حولي امورهم ممتازة و و والدايا و اخواني و كل معارفي مو محتاجين شي بل

عايشين الرفاهية

إلا أنا اعاني ما لا يحتمل من صعوبة توفير ابسط الاساسيات كالخبز و الزيت و السكر و الحليب



راسي واجعني

و الله لولا مخافة الله لبعت كليتي او جزء من جسدي



سبحان الله و استغفر الله لكن تعبت و بطريقة غير طبيعية

كل شيء معطل في وجهي و كل الابواب مغلقة

و زادها الهمز و اللمز و الغيبة و التشفي و الضغط من طرف اقاربي و اهلي