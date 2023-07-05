بسم الله و الصلاة و السلام على اشرف خلق الله
اولا
لا إله إلا الله محمد رسول الله
مشكلتي يئست ان اجد لها حلا لكن قنطت و حاب نحكي و نفرغ
انا شاب متزوج و لي اولاد
الحمد لله كلهم بخير و ماشاء الله عليهم في الدراسة و في الادب
الحمد لله ايضا صحتهم بخير و رؤيتهم تصر و تفرح
زوجتي ايضا ما فيها ما يعاب
يعني عايلتي نقدر نقول انها مثالية و يتمناها اي واحد
عندي بيت بسيط و هو ملكي
كنت عاطل عن العمل
و كان علي ديون متراكمة كثيرة
كنت كلما جاءت مناسبة استلف و لا ارجع
لسنوات لم اقدر على رد الديون بل بالعكس تراكمت
اقاربي او بالاحرى اخواني و اخواتي و اخوالي و والدتي كانوا يقدمون لي اعانات و ليست قرضا
أعانات ركزوا مع كلمة اعانات لم تكن ديون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فترة بديت اشتغل عمل مرهق و معه شبه اجرة من جهة اخرى
يعني مرتبي مع الاجرة الاخرى يكفوني للعيش
و للباس و الدواء و للوازم الدراسة تاع الاولاد
يعني الاجرتين مع بعض اذا واحدة ماراح تكفي بسبب الغلاء اللي كامل الناس تعرفه
بديت ارجع الديون المتراكمة على مهل
اقصد ديون الناس اللي بعاد و لا تربطني بهم رابط الدم او العائلة
البيت كان مهتريء لا يسد حر و لا يرد مطر ليس فيه ابواب و لا نوافذ لائقة
يعني سواتر و فقط كان لازم بل واجب تصليحه
هنا بدأت المشاكل
بمجرد اصلاحات بسيطة جعل كل العايلة تنقلب علي والدتي و واخواني و اخواتي و اخوالي
كل واحد جاب سيرة الاعانات و قالوا لم تكن اعانات بل كانت ديون
المصيبة انهم كلهم في نفس الوقت طالبوا بالاموال
و يريدها في اقرب وقت كل بحجته
انا تورطت في اشغال ترميم البيت و علي ديون جديدة
ديون الاسمنت و لوازم البناء و ديون العمال و اللي متفق معاهم على تقسيطات شهرية
بسبب ضغط عايلتي اصبحت أعاني و انفق كل اجرتي على الديون
و لا تجد عايتي ما تأكل
الله وكيلكم يومين الرضيع بلا حليب و عندنا يومين بلا سكر او بن و بدون سميد و خبز
ما في زيت او سمن و الفواتير غير مسددة
تعبت و انا اسعى من جهة الى جهة استلف لأسدد
الآن ضغط
ـ 1 ـ الترميم اللي لازم يكمل لأنه كلش اصبح مفتوح و لازم يكمل و عندي اسمنت
راح يفسد و بلاط تكسر نصه و رمل اخذ الغبار جزء منه
ـ 2 ـ ضغط ديون سلع البناء و تقسيطات العمال
ـ 3 ـ ضغط ديون أقربي
ـ 4 ـ ضغط الضرروريات الاكل و الشرب و اللباس و الدراسة و الفواتير
يوم حسيت راسي راح ينفجر
تعبت من التفكير في حلول
راسي اصبح يوجعني باستمرار و بطريقة اكيد لو رحت للطبيب راح يمسكني في المستشفى
حاس انه عرق راح ينفجر
انا مؤمن و احفظ جزء من القرآن الكريم ملتزم بالمسجد لا ادخن و لا اشرب و اخاف الله لم اقترف حراما في حياتي
و لم أؤذي مخلوقا في حياتي مسالم و عاقل و رزين و بيسط و سهل
اليوم لم تجد عائلتي ما تاكل حسيت بالقهر
حزنت حزنا شديدا و مسكت دموعي من اجل عائلتي
لكن داخليا لو يشوف جبل حالي راح يذوب
كل من حولي امورهم ممتازة و و والدايا و اخواني و كل معارفي مو محتاجين شي بل
عايشين الرفاهية
إلا أنا اعاني ما لا يحتمل من صعوبة توفير ابسط الاساسيات كالخبز و الزيت و السكر و الحليب
راسي واجعني
و الله لولا مخافة الله لبعت كليتي او جزء من جسدي
سبحان الله و استغفر الله لكن تعبت و بطريقة غير طبيعية
كل شيء معطل في وجهي و كل الابواب مغلقة
و زادها الهمز و اللمز و الغيبة و التشفي و الضغط من طرف اقاربي و اهلي
اولا
لا إله إلا الله محمد رسول الله
مشكلتي يئست ان اجد لها حلا لكن قنطت و حاب نحكي و نفرغ
انا شاب متزوج و لي اولاد
الحمد لله كلهم بخير و ماشاء الله عليهم في الدراسة و في الادب
الحمد لله ايضا صحتهم بخير و رؤيتهم تصر و تفرح
زوجتي ايضا ما فيها ما يعاب
يعني عايلتي نقدر نقول انها مثالية و يتمناها اي واحد
عندي بيت بسيط و هو ملكي
كنت عاطل عن العمل
و كان علي ديون متراكمة كثيرة
كنت كلما جاءت مناسبة استلف و لا ارجع
لسنوات لم اقدر على رد الديون بل بالعكس تراكمت
اقاربي او بالاحرى اخواني و اخواتي و اخوالي و والدتي كانوا يقدمون لي اعانات و ليست قرضا
أعانات ركزوا مع كلمة اعانات لم تكن ديون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فترة بديت اشتغل عمل مرهق و معه شبه اجرة من جهة اخرى
يعني مرتبي مع الاجرة الاخرى يكفوني للعيش
و للباس و الدواء و للوازم الدراسة تاع الاولاد
يعني الاجرتين مع بعض اذا واحدة ماراح تكفي بسبب الغلاء اللي كامل الناس تعرفه
بديت ارجع الديون المتراكمة على مهل
اقصد ديون الناس اللي بعاد و لا تربطني بهم رابط الدم او العائلة
البيت كان مهتريء لا يسد حر و لا يرد مطر ليس فيه ابواب و لا نوافذ لائقة
يعني سواتر و فقط كان لازم بل واجب تصليحه
هنا بدأت المشاكل
بمجرد اصلاحات بسيطة جعل كل العايلة تنقلب علي والدتي و واخواني و اخواتي و اخوالي
كل واحد جاب سيرة الاعانات و قالوا لم تكن اعانات بل كانت ديون
المصيبة انهم كلهم في نفس الوقت طالبوا بالاموال
و يريدها في اقرب وقت كل بحجته
انا تورطت في اشغال ترميم البيت و علي ديون جديدة
ديون الاسمنت و لوازم البناء و ديون العمال و اللي متفق معاهم على تقسيطات شهرية
بسبب ضغط عايلتي اصبحت أعاني و انفق كل اجرتي على الديون
و لا تجد عايتي ما تأكل
الله وكيلكم يومين الرضيع بلا حليب و عندنا يومين بلا سكر او بن و بدون سميد و خبز
ما في زيت او سمن و الفواتير غير مسددة
تعبت و انا اسعى من جهة الى جهة استلف لأسدد
الآن ضغط
ـ 1 ـ الترميم اللي لازم يكمل لأنه كلش اصبح مفتوح و لازم يكمل و عندي اسمنت
راح يفسد و بلاط تكسر نصه و رمل اخذ الغبار جزء منه
ـ 2 ـ ضغط ديون سلع البناء و تقسيطات العمال
ـ 3 ـ ضغط ديون أقربي
ـ 4 ـ ضغط الضرروريات الاكل و الشرب و اللباس و الدراسة و الفواتير
يوم حسيت راسي راح ينفجر
تعبت من التفكير في حلول
راسي اصبح يوجعني باستمرار و بطريقة اكيد لو رحت للطبيب راح يمسكني في المستشفى
حاس انه عرق راح ينفجر
انا مؤمن و احفظ جزء من القرآن الكريم ملتزم بالمسجد لا ادخن و لا اشرب و اخاف الله لم اقترف حراما في حياتي
و لم أؤذي مخلوقا في حياتي مسالم و عاقل و رزين و بيسط و سهل
اليوم لم تجد عائلتي ما تاكل حسيت بالقهر
حزنت حزنا شديدا و مسكت دموعي من اجل عائلتي
لكن داخليا لو يشوف جبل حالي راح يذوب
كل من حولي امورهم ممتازة و و والدايا و اخواني و كل معارفي مو محتاجين شي بل
عايشين الرفاهية
إلا أنا اعاني ما لا يحتمل من صعوبة توفير ابسط الاساسيات كالخبز و الزيت و السكر و الحليب
راسي واجعني
و الله لولا مخافة الله لبعت كليتي او جزء من جسدي
سبحان الله و استغفر الله لكن تعبت و بطريقة غير طبيعية
كل شيء معطل في وجهي و كل الابواب مغلقة
و زادها الهمز و اللمز و الغيبة و التشفي و الضغط من طرف اقاربي و اهلي