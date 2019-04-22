CoursDZ توظّف ! أساتذة في التعليم عن بعد

هل تحصلت على شهادة البكالوريا؟ هل انت متفوق في مادة أو عدة مواد للسنة الثالثة ثانوي؟ هل لديك منهجية تعليم وترغب في الحصول على دخل شهري بتقديم دروس على الأنترنت؟
CoursDZ توظّف !
CoursDZ مؤسسة في طور الإنشاء متخصصة في دروس الدعم عبر الأنترنت لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، توظف في الحين : أساتذة للتعليم عن بعد عبر الأنترنت (رجال/نساء) في كل المواد والاختصاصات.
المهام
بالتوفيق
CoursDZ توظّف !
CoursDZ مؤسسة في طور الإنشاء متخصصة في دروس الدعم عبر الأنترنت لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، توظف في الحين : أساتذة للتعليم عن بعد عبر الأنترنت (رجال/نساء) في كل المواد والاختصاصات.
المهام
- إعداد وتقديم دروس الدعم، التمارين وأسئلة التقييم الذاتي لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي
- مرافقة التلاميذ في مشوارهم الدراسي على المنصة التعليمية
- أن يكون حائز على شهادة الباكالوريا على الأقل، ودراسات جامعية تعتبر إضافة
- التمكن الجيد بالنسبة للمادة المراد تعليمها وفقا لبرنامج السنة الثالثة ثانوي في الجزائر
- بيداغوجية وطريقة تعليم حديثة ومبسطة
- القدرة على التلخيص
- مفاهيم أساسية في استعمال برامج Powerpoint, Word
- احترام مواعيد إعداد وتقديم المحتوى المطلوب
- الجدية
- التحفيز
- التنظيم
- علاقات شخصية جيدة
- هذا المنصب يمكنكم من العمل من البيت، مع الحصول على اجر عند إعداد المحتوى وكذلك علاوات تدفع كل شهر
بالتوفيق
المرفقات
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