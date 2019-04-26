سير اختبارات امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2019 cinq.onec.dz

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، متابعي مدونة مدرستي في بيتي، نخصص لكم هذا الموضوع ولفائدة جميع اولاء تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2019 لنقدم لكم جدول سير اختبارات امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2019 الذي سيجرى يوم