19-التعامل مع الاختبارات (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : التعامل مع الاختبارات



التعامل مع الاختبارات

عمل جدول ينتهي قبل الاختبارات بأيام ، تحدد فيه أيام معينة لدراسة كل مادة .



كيف تقضي ليلة الاختبار

1-عليك أن تبعد نفسك عن الإحساس القاتل بضرورة مراجعة المادة سطراً سطراً وذلك لسببين:

- صعوبة -بل استحالة- ذلك لضيق الوقت.

- مادمت قد ذاكرت جيداً وراجعت وفق جدول زمني وخطة تأكد أنك لن تنسى المادة إن شاء الله.



2- كل ما عليك في هذه الليلة أن تراجع الأفكار الأساسية وتسمعها لنفسك وتربط بين جزيئات المادة.

المهم لا تنهك قواك و لا تستنزف طاقتك و نم مبكرا.



أما في قاعة الأختبار ..

و حتى يسترجع العقل المعلومة يحتاج الى:



*الطاقة و هي من الغذاء و النوم و الرياضة .



*استشعار الهدف المطلوب .



*الإأسترخاء الذي يمكن الحصول عليه بـ :

1- ذكر الله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) .



2- حسن الظن بالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

قال الله تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء .



3- الحضور مبكراً إلى قاعة الاختبار ، لتطمئن النفس .



4- التنفس بعمق من البطن ،

أخذ الهواء من الأنف ببطء و حبسه لثواني و من ثم إطلاقه من الفم ببطء ايضاً و أن تكون المدة المستغرقة في عمليتي الشهيق و الزفير متقاربة و تكرر هذه العملية لدقائق .

و عملية التنفس من البطن عملية هامة و لا يمكن إتقانها بسهولة و لا بأي وضعية إلا أثناء السجود .



5- بناء الصور الذهنية المفرحة ،

بتذكر المواقف الممتعة المريحة التي تسعد لها النفس .



هل تغضب من نسيانك للإجابة و تــذكـُـرها عند فوات الأوان اي - بعد تسليم الورقة - هنا الحل بإذن الله ....

ليُـترك السؤال المنسي في الأخير و إذا أنهيت حل الأسئلة و مازلت لا تذكره أغلق الورقة و ضع القلم و طبق خطوات الاسترخاء السالفة الذكر و أنسى الامتحان و البحث عن الإجابة لأن العقل اللاواعي لا يعمل عند الضغط عليه و بإذن الله ستتذكر ما نـُسي خلال دقائق .



تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دائماً.



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​