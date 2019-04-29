19-التعامل مع الاختبارات (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : التعامل مع الاختبارات
التعامل مع الاختبارات
عمل جدول ينتهي قبل الاختبارات بأيام ، تحدد فيه أيام معينة لدراسة كل مادة .
كيف تقضي ليلة الاختبار
1-عليك أن تبعد نفسك عن الإحساس القاتل بضرورة مراجعة المادة سطراً سطراً وذلك لسببين:
- صعوبة -بل استحالة- ذلك لضيق الوقت.
- مادمت قد ذاكرت جيداً وراجعت وفق جدول زمني وخطة تأكد أنك لن تنسى المادة إن شاء الله.
2- كل ما عليك في هذه الليلة أن تراجع الأفكار الأساسية وتسمعها لنفسك وتربط بين جزيئات المادة.
المهم لا تنهك قواك و لا تستنزف طاقتك و نم مبكرا.
أما في قاعة الأختبار ..
و حتى يسترجع العقل المعلومة يحتاج الى:
*الطاقة و هي من الغذاء و النوم و الرياضة .
*استشعار الهدف المطلوب .
*الإأسترخاء الذي يمكن الحصول عليه بـ :
1- ذكر الله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) .
2- حسن الظن بالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
قال الله تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء .
3- الحضور مبكراً إلى قاعة الاختبار ، لتطمئن النفس .
4- التنفس بعمق من البطن ،
أخذ الهواء من الأنف ببطء و حبسه لثواني و من ثم إطلاقه من الفم ببطء ايضاً و أن تكون المدة المستغرقة في عمليتي الشهيق و الزفير متقاربة و تكرر هذه العملية لدقائق .
و عملية التنفس من البطن عملية هامة و لا يمكن إتقانها بسهولة و لا بأي وضعية إلا أثناء السجود .
5- بناء الصور الذهنية المفرحة ،
بتذكر المواقف الممتعة المريحة التي تسعد لها النفس .
هل تغضب من نسيانك للإجابة و تــذكـُـرها عند فوات الأوان اي - بعد تسليم الورقة - هنا الحل بإذن الله ....
ليُـترك السؤال المنسي في الأخير و إذا أنهيت حل الأسئلة و مازلت لا تذكره أغلق الورقة و ضع القلم و طبق خطوات الاسترخاء السالفة الذكر و أنسى الامتحان و البحث عن الإجابة لأن العقل اللاواعي لا يعمل عند الضغط عليه و بإذن الله ستتذكر ما نـُسي خلال دقائق .
تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دائماً.
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : التعامل مع الاختبارات
التعامل مع الاختبارات
عمل جدول ينتهي قبل الاختبارات بأيام ، تحدد فيه أيام معينة لدراسة كل مادة .
كيف تقضي ليلة الاختبار
1-عليك أن تبعد نفسك عن الإحساس القاتل بضرورة مراجعة المادة سطراً سطراً وذلك لسببين:
- صعوبة -بل استحالة- ذلك لضيق الوقت.
- مادمت قد ذاكرت جيداً وراجعت وفق جدول زمني وخطة تأكد أنك لن تنسى المادة إن شاء الله.
2- كل ما عليك في هذه الليلة أن تراجع الأفكار الأساسية وتسمعها لنفسك وتربط بين جزيئات المادة.
المهم لا تنهك قواك و لا تستنزف طاقتك و نم مبكرا.
أما في قاعة الأختبار ..
و حتى يسترجع العقل المعلومة يحتاج الى:
*الطاقة و هي من الغذاء و النوم و الرياضة .
*استشعار الهدف المطلوب .
*الإأسترخاء الذي يمكن الحصول عليه بـ :
1- ذكر الله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) .
2- حسن الظن بالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
قال الله تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء .
3- الحضور مبكراً إلى قاعة الاختبار ، لتطمئن النفس .
4- التنفس بعمق من البطن ،
أخذ الهواء من الأنف ببطء و حبسه لثواني و من ثم إطلاقه من الفم ببطء ايضاً و أن تكون المدة المستغرقة في عمليتي الشهيق و الزفير متقاربة و تكرر هذه العملية لدقائق .
و عملية التنفس من البطن عملية هامة و لا يمكن إتقانها بسهولة و لا بأي وضعية إلا أثناء السجود .
5- بناء الصور الذهنية المفرحة ،
بتذكر المواقف الممتعة المريحة التي تسعد لها النفس .
هل تغضب من نسيانك للإجابة و تــذكـُـرها عند فوات الأوان اي - بعد تسليم الورقة - هنا الحل بإذن الله ....
ليُـترك السؤال المنسي في الأخير و إذا أنهيت حل الأسئلة و مازلت لا تذكره أغلق الورقة و ضع القلم و طبق خطوات الاسترخاء السالفة الذكر و أنسى الامتحان و البحث عن الإجابة لأن العقل اللاواعي لا يعمل عند الضغط عليه و بإذن الله ستتذكر ما نـُسي خلال دقائق .
تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دائماً.
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه