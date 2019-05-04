مسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانية

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,953
النقاط
751







إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له

ومن يضلل فلا هادي له

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله...

وبعد

105840

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وأخواتي الأعضاء الكرام هذه المسابقه ليست للتسليه فقط

وإنما هي خيط تواصل فيما بيننا

وأيضاً تجديداً لمعلوماتنا و تشغيلاً لفكرنا بما هو نافعٌ لنا

والله هو الموفق لفعل الخيرات

سأطرح عليكم إخوتى الغاز فكرية غير مسجلة في مختلف المجالات


في كل ستة ايام نضع لغز

واللغز الاول يكون مع اول ايام الشهر الفضيل

اول من يجد الحل مع التحليل المنطقي يكون الفائز


ويحصل على 50 نقطة للحل و50 نقطة لتحليل اللغز

في حالة الحل مع التحليل يحصل على 150 نقطة

حتى تعم الافادة

105841
والفائز باكبر عدد من الحلول والنقاط يحصل على

وسام الفائز بمسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانية

فائز في مسابقة الاحاجي و الالغاز الرمضانية.gif



يتم الاعلان عن الفائز قبل ادراد اللغز الموالي له

ويتم الاعلان عن الفائز بالمسابقة بعد نهاية الشهر الفضيل

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه

اللهم بلغنا رمضان


بالتوفيق
واتمنى تفاعلكم
من اعداد @sami44
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top