مسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانية

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله...
وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وأخواتي الأعضاء الكرام هذه المسابقه ليست للتسليه فقط
وإنما هي خيط تواصل فيما بيننا
وأيضاً تجديداً لمعلوماتنا و تشغيلاً لفكرنا بما هو نافعٌ لنا
والله هو الموفق لفعل الخيرات
سأطرح عليكم إخوتى الغاز فكرية غير مسجلة في مختلف المجالات
في كل ستة ايام نضع لغز
واللغز الاول يكون مع اول ايام الشهر الفضيل
اول من يجد الحل مع التحليل المنطقي يكون الفائز
ويحصل على 50 نقطة للحل و50 نقطة لتحليل اللغز
في حالة الحل مع التحليل يحصل على 150 نقطة
حتى تعم الافادة
والفائز باكبر عدد من الحلول والنقاط يحصل على
وسام الفائز بمسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانية
يتم الاعلان عن الفائز قبل ادراد اللغز الموالي له
ويتم الاعلان عن الفائز بالمسابقة بعد نهاية الشهر الفضيل
وفقنا الله لما يحبه ويرضاه
اللهم بلغنا رمضان
بالتوفيق
واتمنى تفاعلكم
من اعداد @sami44