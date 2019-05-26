اللغز الرابع من مسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانيه/4

اسود وابيض

الظربان باشواكه

ربان

لغة العربية وتوصف بلغة الضاد

الظَّرِبَان

هي عائلة في رتبة اللواحم، يعتقد الكثير أن الظَّرِبَان حيوان واحد،إلا أن هذه العائلة تضم 12 نوعا مختلفا .وتنتشر في القارة الأمريكية وأندونيسيا والفيلبين.وما يميز هذه العائلة هو الرائحة الكريهة التي تخرج من غدة توجد في المؤخرة.كان يعتقد أن هذه الأنواع ضمن عائلة عرسيات.

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