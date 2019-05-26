اللغز الرابع من مسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانيه/4

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,495
النقاط
751
على بركة الله نكمل اليوم مع رابع لغز من الغاز مسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانية

وكما هو معلوم
حل اللغز 50 نقطة والتحليل ب50
اما الحل مع التحليل ب150 نقطة

لغز الاسبوع الرابع من شهر رمضان
21رمضان 1440 هـ
26من ماي 2019 م

اللغز يقول

107430

هو من سلسلة الغازي الفكرية الغير مسجلة
وهو اسهل من كل الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
بالتوفيق
اعداد @sami44
تصميم @ملكة زوجي
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,642
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على ما اظن والعلم لله الاجابة
الظربان
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,495
النقاط
751
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على ما اظن والعلم لله الاجابة
الظربان
إضغط للتوسيع...
برافو عليك ما خليتيهش يبرد حتى
107432

الجواب صحيح هو الضربان
وتتحصلين على 50 نقطة
في انتضار من يحلل اللغز ويحصل علىى النقاط الباقية
وان تمكنتي من تحليل اللغز تكوني الفاىزة اليوم
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,642
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
قال sami44:
برافو عليك ما خليتيهش يبرد حتى
مشاهدة المرفق 107432

الجواب صحيح هو الضربان
وتتحصلين على 50 نقطة
في انتضار من يحلل اللغز ويحصل علىى النقاط الباقية
وان تمكنتي من تحليل اللغز تكوني الفاىزة اليوم
إضغط للتوسيع...
هههههههه
حسنا نقوم بالتحليل ولا نخلي البقية يحلوه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,495
النقاط
751
نحن في اطار المسابقة اذا تكملي التحليل كمليه وزيدي لنا نبذة عن حيوان الضربان وتكوني الفاىزة عادي وتتحصلين على 150 نقطة زكارة في @ماغيكاي تشان.
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,642
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
تفضل تحليلي التحليل ان اعجبك اعطيني بقية النقاط هههههه
كساؤه فاحم وللبياض مكان ............الظربان اشواكه بلون اسود وابيض
والصياد هو الظربان باشواكه
اخره على الباخرة موجود.....ربان
واوله به لغة القران توصف لغة القران هي لغة العربية وتوصف بلغة الضاد



107434

الظَّرِبَان هي عائلة في رتبة اللواحم، يعتقد الكثير أن الظَّرِبَان حيوان واحد،إلا أن هذه العائلة تضم 12 نوعا مختلفا .وتنتشر في القارة الأمريكية وأندونيسيا والفيلبين.وما يميز هذه العائلة هو الرائحة الكريهة التي تخرج من غدة توجد في المؤخرة.كان يعتقد أن هذه الأنواع ضمن عائلة عرسيات.

لّاّئّحّةّ اّلّأنّوّاّعّ

جّنّسّ ظّرّبّاّنّ ذوّ أنّفّ اّلّخّنّزّيّرّ:
ظّرّبّاّنّ ذوّ أنّفّ اّلّخّنّزّيّرّ اّلّهّوّمّبّوّلّتّيّ
ظّرّبّاّنّ ذوّ أنّفّ اّلّخّنّزّيّرّ اّلّأمّرّيّكّيّ
ظّرّبّاّنّ ذوّ أنّفّ اّلّخّنّزّيّرّ مّوّلّيّنّاّوّيّ
ظّرّبّاّنّ ذوّ أنّفّ اّلّخّنّزّيّرّ اّلّمّخّطّطّ
جّنّسّ ظّرّبّاّنّ نّتّنّ:
ظّرّبّاّنّ ذوّ اّلّقّلّنّسّوّةّ
ظّرّبّاّنّ مّخّطّطّ
جّنّسّ غّرّيّرّ نّتّنّ:
غّرّيّرّ نّتّنّ سّوّنّدّاّوّيّ
غّرّيّرّ نّتّنّ بّاّلّاّوّاّنّيّ
جّنّسّ ظّرّبّاّنّ مّرّقّطّ:
ظّرّبّاّنّ اّلّمّرّقّطّ اّلّعّاّدّيّ
ظّرّبّاّنّ مّرّقّطّ شّرّقّيّ
ظّرّبّاّنّ مّرّقّطّ غّرّبّيّ
ظّرّبّاّنّ مّرّقّطّ قّزّمّ
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,495
النقاط
751
التحليل منطقي وقريب جدا وبعدين اضع تحليلي انا ولا اضن ان هناك فرق كبير بينهما
بورك فيك
وقد تحصلتي على 150 نقطة مبروك عليك
107436
بغيت نعرف برك سبب الشدة الموجودة
فوق كل الحروف​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top