اللغز الرابع من مسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانيه/4

sami44
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على بركة الله نكمل اليوم مع رابع لغز من الغاز مسابقة الالغاز والاحاجي الرمضانية
وكما هو معلوم
حل اللغز 50 نقطة والتحليل ب50
اما الحل مع التحليل ب150 نقطة
لغز الاسبوع الرابع من شهر رمضان
21رمضان 1440 هـ
26من ماي 2019 م
اللغز يقول
هو من سلسلة الغازي الفكرية الغير مسجلة
وهو اسهل من كل الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
بالتوفيق
وكما هو معلوم
حل اللغز 50 نقطة والتحليل ب50
اما الحل مع التحليل ب150 نقطة
لغز الاسبوع الرابع من شهر رمضان
21رمضان 1440 هـ
26من ماي 2019 م
اللغز يقول
هو من سلسلة الغازي الفكرية الغير مسجلة
وهو اسهل من كل الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
بالتوفيق
اعداد @sami44
تصميم @ملكة زوجي
تصميم @ملكة زوجي