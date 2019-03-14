الغاز واحاجي من الموروث الشعبي العربي

رواد منتدى الالغاز ان شاء الله تكونو بخير





هذا الموضوع خاص بالموروث الشعبي العربي من الالغاز

من المعلوم ان لكل دولة من وطننا العربي الحبيب موروث كبير من الالغاز والاحاجي متوارثة ابا عن جد

في هذ الموضوع يمكن لكل عضو ان يضع لغز او احجية من دولة عربية ما وينقلها حرفيا بلهجة المنطقة المنطقة المأخوذة منها

ولا يمكن ادراج لغز اخر الا بعد حل اللغز السابق





مع العلم انو منتدانا خليط من كل العرب من مصر من سوريا من فلسطين من الكويت من السعودية وغيرها وكثيرا ما يصعب عليهم فهم الالغاز الشعبية الجزائرية

لانها باللهجة المحلية لذالك كل من يضع لغز سواء من الموروث الجزائري او العربي عليه ان يشرح بعض المعاني المبهمة لتسهيل فهم اللغز او الاحجية

لاخواننا

ومن هنا يمكننا جمع اكبر عدد من الالغاز والاحاجي الموجودة في الموروث الشعبي العربي ونكون موسوعة تكون مرجعا لكل من يبحث عنها

لا يجب ان يبقى اللغز لاكثر من اسبوع بلا حل واذا عجز الاعضاء عن ايجاد الحل على صاحب اللغز ان يضع الحل قبل اسبوع

العضو اللذي يشارك باكبر عدد من الالغاز في الشهر يحصل على وسام الحضور المميز

وحتى العضو اللذي يتمكن من ايجاد الحل لاكبر عدد من الالغاز يتحصل على وسام الحضور المميز





للامانة هذه الفكرة كانت من اقتراح الاخت @Autumn leaves



ارجو ان تلقى الفكرة استحسانكم وتفاعلكم



في انتضار اول من يضع اول لغز

مع تحيات وتقدير اخوكم

sami44