الغاز واحاجي من الموروث الشعبي العربي

sami44

sami44

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رواد منتدى الالغاز ان شاء الله تكونو بخير

103422


هذا الموضوع خاص بالموروث الشعبي العربي من الالغاز

من المعلوم ان لكل دولة من وطننا العربي الحبيب موروث كبير من الالغاز والاحاجي متوارثة ابا عن جد

في هذ الموضوع يمكن لكل عضو ان يضع لغز او احجية من دولة عربية ما وينقلها حرفيا بلهجة المنطقة المنطقة المأخوذة منها

103423

ولا يمكن ادراج لغز اخر الا بعد حل اللغز السابق

103424

مع العلم انو منتدانا خليط من كل العرب من مصر من سوريا من فلسطين من الكويت من السعودية وغيرها وكثيرا ما يصعب عليهم فهم الالغاز الشعبية الجزائرية

لانها باللهجة المحلية لذالك كل من يضع لغز سواء من الموروث الجزائري او العربي عليه ان يشرح بعض المعاني المبهمة لتسهيل فهم اللغز او الاحجية

لاخواننا


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ومن هنا يمكننا جمع اكبر عدد من الالغاز والاحاجي الموجودة في الموروث الشعبي العربي ونكون موسوعة تكون مرجعا لكل من يبحث عنها

لا يجب ان يبقى اللغز لاكثر من اسبوع بلا حل واذا عجز الاعضاء عن ايجاد الحل على صاحب اللغز ان يضع الحل قبل اسبوع

العضو اللذي يشارك باكبر عدد من الالغاز في الشهر يحصل على وسام الحضور المميز

وحتى العضو اللذي يتمكن من ايجاد الحل لاكبر عدد من الالغاز يتحصل على وسام الحضور المميز

103419

للامانة هذه الفكرة كانت من اقتراح الاخت @Autumn leaves

ارجو ان تلقى الفكرة استحسانكم وتفاعلكم

في انتضار اول من يضع اول لغز

مع تحيات وتقدير اخوكم sami44
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