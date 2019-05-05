"ان الله على كل شئ قدير"...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,093
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(راقت لي)
إذا التفت قلبك إلى أشياء تنتظرها
تترقبها ولم تأتي بعد !
أخبر فؤادك بقدرة الله وأنه لا يعجزه شيء!
نعم لا شيء يعجزه !🌧
زكريا عليه السلام أتاه الولد وقد بلغ من الكبر عتيا
فلما تعجب (قال رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ)
فأتت الآية بعدها ( قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ)
نعم والله.. 💛
هو عليه هيّن فهو القدير سبحانه !💛
مريم عليها السلام وهب لها عيسى عليه السلام
ولم يكن له أب فقالت بتعجب ( قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) فأتت الآية بعدها ( قال كذلك قال ربك هو علي هين )
نعم والله.. 💕
هو عليه هين فهو القدير سبحانه !
كل شيء من أصغر ذرة في الكون إلى أكبر مجرة لا يعجزه وهو على كل شيء قدير !
نرتلها، نتغنى بها، نجوّدها ولكن ما وقعها في القلب💙 !"إن الله على( كل) شيء قدير "

حتى أمورك المتعقدة! قادر أن يبدلها!
حتى أمنياتك البعيدة !قادر أن يقربها!
حتى مرضك المرافق لك منذ أمد🍂 !
قادر أن يرفعه !حتى مآسي تعيش مرها للآن!
قادر أن يزيلها! أتعلم لماذا !!!..
لأنه "على كل شيء قدير "
أرفع بصرك للسماء !هل ترى فيها شقوقاً أو تصدعا! من رفع سمكها! من زينها بالنجوم والكواكب! أليس هو الله !❤
إنه على كل شيء قدير !عندما تظن أن لا أمل !
لا فرج ! لا تحول إلى الأحسن!
فقلبك يحتاج عاجلاً لمعرفة من الله القدير !
وكل شيء حولك يبث فيك معنى
"إن الله على كل شيء قدير "💦🌿
فالله قدير ، فالله قدير ، فالله قدير ❤
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,982
النقاط
751
صدقتي فيما انتقيتي وراقني ما راق لكي
انه على كل شيئ قدير
بورك فيك وجعل الله ما انتقيتي في ميزان حسناتك
تقديري لك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,093
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال sami44:
صدقتي فيما انتقيتي وراقني ما راق لكي
انه على كل شيئ قدير
بورك فيك وجعل الله ما انتقيتي في ميزان حسناتك
تقديري لك
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وفيك بارك الله
مشكور
جزاك الله خيرا
وربي يسعدك سعادة الدارين
 
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