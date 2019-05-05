"ان الله على كل شئ قدير"...

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(راقت لي)إذا التفت قلبك إلى أشياء تنتظرهاتترقبها ولم تأتي بعد !أخبر فؤادك بقدرة الله وأنه لا يعجزه شيء!نعم لا شيء يعجزه !زكريا عليه السلام أتاه الولد وقد بلغ من الكبر عتيافلما تعجب (قال رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ)فأتت الآية بعدها ( قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ)نعم والله..هو عليه هيّن فهو القدير سبحانه !مريم عليها السلام وهب لها عيسى عليه السلامولم يكن له أب فقالت بتعجب ( قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) فأتت الآية بعدها ( قال كذلك قال ربك هو علي هين )نعم والله..هو عليه هين فهو القدير سبحانه !كل شيء من أصغر ذرة في الكون إلى أكبر مجرة لا يعجزه وهو على كل شيء قدير !نرتلها، نتغنى بها، نجوّدها ولكن ما وقعها في القلب!"إن الله على( كل) شيء قدير "حتى أمورك المتعقدة! قادر أن يبدلها!حتى أمنياتك البعيدة !قادر أن يقربها!حتى مرضك المرافق لك منذ أمدقادر أن يرفعه !حتى مآسي تعيش مرها للآن!قادر أن يزيلها! أتعلم لماذا !!!..لأنه "على كل شيء قدير "أرفع بصرك للسماء !هل ترى فيها شقوقاً أو تصدعا! من رفع سمكها! من زينها بالنجوم والكواكب! أليس هو الله !إنه على كل شيء قدير !عندما تظن أن لا أمل !لا فرج ! لا تحول إلى الأحسن!فقلبك يحتاج عاجلاً لمعرفة من الله القدير !وكل شيء حولك يبث فيك معنى"إن الله على كل شيء قدير "فالله قدير ، فالله قدير ، فالله قدير