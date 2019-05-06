رمضان يجمعنا كوزينة اللمة الجزائرية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,689
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم زوار و اعضاء منتدى اللمة الجزائرية



تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير

[كوزينة اللمة في شهر الخير تجمعنا ]



آنستي سيدتي لتحلى أيامنا خلو لمتنا في مطبخ لمتنا



كنت حايرة سقسي وتشاوري وهكآ رآح تتوصلي واش ديري اليوم
ولا شفتي ختك حايرة ساعديهآ بأفكار أو وصفات تسلكيهآ من حيرتها



إذا كملتي شغالاتك واش عليك ديري دركآ ^^ ؟

أنآ نقلك وآش راح ديري
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