رمضان يجمعنا كوزينة اللمة الجزائرية

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 45,689
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم زوار و اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير
[كوزينة اللمة في شهر الخير تجمعنا ]
آنستي سيدتي لتحلى أيامنا خلو لمتنا في مطبخ لمتنا
كنت حايرة سقسي وتشاوري وهكآ رآح تتوصلي واش ديري اليوم
ولا شفتي ختك حايرة ساعديهآ بأفكار أو وصفات تسلكيهآ من حيرتها
إذا كملتي شغالاتك واش عليك ديري دركآ ^^ ؟
أنآ نقلك وآش راح ديري
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