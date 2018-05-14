كوزينة اللمة في شهر الخير تجمعنا - 2018 / 1439ه‍

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم زوار و اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
نعود لكم من جديد و كما عودناكم في كل رمضان بهذه اللمة المتواضعة التي ستجمعنا في مطبخ واحد
تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير
[كوزينة اللمة في شهر الخير تجمعنا ]
آنستي سيدتي لتحلى أيامنا خلو لمتنا في مطبخ لمتنا
كنت حايرة سقسي وتشاوري وهكآ رآح تتوصلي واش ديري اليوم
ولا شفتي ختك حايرة ساعديهآ بأفكار أو وصفات تسلكيهآ من حيرتها
إذا كملتي شغالاتك واش عليك ديري دركآ ^^ ؟
أنآ نقلك وآش راح ديري
العدد السابق
كوزينة اللمة في شهر الخير تجمعنا - 2017 / 1438هـ