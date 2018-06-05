كوزينة اللمة للتحضيـرآت و الحلويآت ( عيد الفطر 2018 / 1439ه‍ )

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,269
الإعجابات
42,758
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1






السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم زوار و اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
في كوزينة اللمة للتحضيرات و الحلويات الخآصة بعيد الفطر المبارك
و عليه نتمنى للجميع عيد سعيد






تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير و عيد فطر سعيد

[كوزينة اللمة لحلويات العيد تجمعنا ]

آنستي سيدتي لتحلى أيامنا خلو لمتنا في مطبخ لمتنا





بما انو مبقاش على العيد الا ايام قليلة فالكثير منا راهم حايرين واش يديرو قاطو
كنت حايرة سقسي وتشاوري وهكآ رآح تتوصلي واش ديري انواع الحلويات
ولا شفتي ختك حايرة ساعديهآ بأفكار أو وصفات تسلكيهآ من حيرتها






إذا كملتي شغالاتك واش عليك ديري دركآ ^^ ؟

أنآ نقلك وآش راح ديري

شـــــــــــــــــاركينا بأفكارك و تطبيقاتك و تحضيراتك للعيد باش تزيد فايدتنا و تحلى لمتنا


و في الاخير صحــــــــــــــا عيدكم :)




 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,269
الإعجابات
42,758
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#5
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,890
الإعجابات
6,393
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#5
قال عآشقة الجنـة:
ان شاء الله خويا حتى انت شاركنا بتحضيراتكم في المنزل
تسلم اخي
نورت
إضغط للتوسيع...
نشاله ديجا راني موجدلكم موضوع تاع فلان درتو انا هه متضحكيش عليا برك مخرجش مليح جودة صور
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,565
الإعجابات
68,117
النقاط
671
الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#6
حنا مازلنا مابديناش
مي ان شاء الله كي نوجدو
نحط واش كاين مور الكواليس
يعطيك الصحة حنونة
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#7
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,890
الإعجابات
6,393
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#7
قال الحلم الوردي:
حنا مازلنا مابديناش
مي ان شاء الله كي نوجدو
نحط واش كاين مور الكواليس
يعطيك الصحة حنونة
إضغط للتوسيع...
ياودي قاطوات تاعك يهبلوا غير حطيهمنا نشهو بيهم نفسنا
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,269
الإعجابات
42,758
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#8
قال فاعل الخير:
نشاله ديجا راني موجدلكم موضوع تاع فلان درتو انا هه متضحكيش عليا برك مخرجش مليح جودة صور
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله خويا اسامة
هههه الله يبارك راك طباخ مالا متنساش تشاركنا ميهمش الجودة المهم المشاركة فقط
نورت
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,269
الإعجابات
42,758
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#9
قال الحلم الوردي:
حنا مازلنا مابديناش
مي ان شاء الله كي نوجدو
نحط واش كاين مور الكواليس
يعطيك الصحة حنونة
إضغط للتوسيع...
اهلين ملاك
ههه حتى حنا مزال مبديناش كامل و موضوع الحلوة مزال محكيناش فيه
بصح حبيت نفتحوا باش نجمعوا شوية اراء و كاش وصفات جديدة
الله يسلمك
نورتي
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#10
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,890
الإعجابات
6,393
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#10
قال عآشقة الجنـة:
ان شاء الله خويا اسامة
هههه الله يبارك راك طباخ مالا متنساش تشاركنا ميهمش الجودة المهم المشاركة فقط
نورت
إضغط للتوسيع...
حسننا في خخاطرك نتي نكمل برك نصممهم في فطوشوب اسم عضوية و رابط اك تعرفي
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,269
الإعجابات
42,758
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#11
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#12
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,890
الإعجابات
6,393
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#12
قال عآشقة الجنـة:
اهلين ملاك
ههه حتى حنا مزال مبديناش كامل و موضوع الحلوة مزال محكيناش فيه
بصح حبيت نفتحوا باش نجمعوا شوية اراء و كاش وصفات جديدة
الله يسلمك
نورتي
إضغط للتوسيع...
ننصحكم ديرو بقلاوة تركية ياودي شحال هايلة مين كليتها توحمت عليها مممم
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#15
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,890
الإعجابات
6,393
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#15
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,269
الإعجابات
42,758
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#16
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#17
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,890
الإعجابات
6,393
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#17
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#18
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,269
الإعجابات
42,758
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#18
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#19
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,890
الإعجابات
6,393
النقاط
1,601
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#19
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.