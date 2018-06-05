كوزينة اللمة للتحضيـرآت و الحلويآت ( عيد الفطر 2018 / 1439ه‍ )

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم زوار و اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
في كوزينة اللمة للتحضيرات و الحلويات الخآصة بعيد الفطر المبارك
و عليه نتمنى للجميع عيد سعيد
تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير و عيد فطر سعيد
[كوزينة اللمة لحلويات العيد تجمعنا ]
آنستي سيدتي لتحلى أيامنا خلو لمتنا في مطبخ لمتنا
بما انو مبقاش على العيد الا ايام قليلة فالكثير منا راهم حايرين واش يديرو قاطو
كنت حايرة سقسي وتشاوري وهكآ رآح تتوصلي واش ديري انواع الحلويات
ولا شفتي ختك حايرة ساعديهآ بأفكار أو وصفات تسلكيهآ من حيرتها
إذا كملتي شغالاتك واش عليك ديري دركآ ^^ ؟
أنآ نقلك وآش راح ديري
شـــــــــــــــــاركينا بأفكارك و تطبيقاتك و تحضيراتك للعيد باش تزيد فايدتنا و تحلى لمتنا
و في الاخير صحــــــــــــــا عيدكم