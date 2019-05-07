سنن رمضآنية 🌙 السنة الأولى

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,659
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
رمضلن-2.gif





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فلا يخفى على القارئ الكريم فضل شهر رمضان المبارك، كيف وقد اختصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، وخصه بمزيد فضل على غيره من الشهور، ويحسن بنا أن نذكر بعض السنن والمستحبات التي تستحب في هذه الشهر العظيم، تذكيراً للكاتب والقارئ، نسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى الشروع في المقصود:


السنة الأولى :


Untitled-1.png







رمضان-22.gif
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,659
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اختي
اللهم اجعله شهر طاعة وخير لنا جميعا
إضغط للتوسيع...
وفيكي بارك الرحمان
غاليتي
اللهم آمين
جزاك الله خيرا
على طيب التواجد
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,031
النقاط
751
بورك فيك الاخت ياسمين
عمل طيب وجميل جدا. وان شاء الله يكون نافعل. واجركم على الله
انا في المتابعة تقديري لكم
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,572
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي ياسمين على العمل الاكثر من رائع ولي راح يكون نافع باذن الله
دائما في المتابعة غاليتي
دمتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top