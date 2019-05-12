سنن رمضآنية 🌙السنة السادسة

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,680
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى



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رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فلا يخفى على القارئ الكريم فضل شهر رمضان المبارك، كيف وقد اختصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، وخصه بمزيد فضل على غيره من الشهور، ويحسن بنا أن نذكر جبعض السنن والمستحبات التي تستحب في هذه الشهر العظيم، تذكيراً للكاتب والقارئ، نسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى الشروع في المقصود:


السنة السآدسة:


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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,178
النقاط
751
سنة محمودة افلح من اداها
قيام رمضان امر جلل والا لما خصه رسولنا عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث
بورك فيك على على التذكرة
جعل الله ما انتقيتي في ميزان حسناتك
جعل الله تذكرتك هذه تذكرة الى الجنة
تقديري لك
 
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