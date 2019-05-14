سنن رمضآنية 🌙 السنة الثامنة

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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إنضم
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أنثى

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لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فلا يخفى على القارئ الكريم فضل شهر رمضان المبارك، كيف وقد اختصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، وخصه بمزيد فضل على غيره من الشهور، ويحسن بنا أن نذكر جبعض السنن والمستحبات التي تستحب في هذه الشهر العظيم، تذكيراً للكاتب والقارئ، نسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى الشروع في المقصود:


السنة الثامنة :


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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
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سنة حميدة نال الرضى من استطاع القيام بها
جزاك الله خير الجزاء
جعل الله ما خطت يمينك في ميزان حسناتك
بورك فيك
تقديري لك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي ياسمين ان شاء الله في موازين حسناتك
دمتي
 
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