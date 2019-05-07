مَنْ هُوَ العُضْوْ ؟!

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,100
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

بعد ان لقي الموضوع ترحيبا من طرف الاعضاء في ما سبق
قررت اعادة احياء الفكرة لنرى مدى اعجاب الاعضاء ببعضهم البعض
و خلق روح من الاخوة و المحبة بينهم

هو سؤال موجه للجميع ..
حتى يعرفَ البعضُ منا الآخر بشكل جيد :

موضوع لتعارف و الترفيه فقط ،

1 - من هو العُضو ؟! الذي استفدتَ منهُ كثيرًا ؟

2 - من هو العُضو ؟! الذي ترتاح في الحديث معه - مناقشته - ؟

3 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه - مثقف - حقا ؟

4 - من هو العُضو ؟! الذي تود لقاءه في الواقع ؟

5 - من هو العُضو ؟! الذي حدث بينكم سوء تفاهم و تتمنى تصالحه ؟

6 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر أنه يتوافق مع أفكارك ؟

7 - من هو العُضو ؟! الذي تعجبك طريقة حديثه ؟

8 - من هو العُضو ؟! الذي تتمنى أن يذهب كل الخير إليه ؟

9 - من هو العضو ؟! الذي لا تتوقع تماما أن يحدث بينكما شجار و لو من الحجم البسيط

10 - من هو العُضو ؟! الذي تود بقاءه أكثر في المنتدى لأنك تعلم أنك ستستفيد منه ؟

11 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر بفقدانه حين يغيب عن المنتدى ؟

12 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه أخوك الذي لم تلده أمك ؟

في امآن الله
 
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