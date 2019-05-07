مَنْ هُوَ العُضْوْ ؟!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..



بعد ان لقي الموضوع ترحيبا من طرف الاعضاء في ما سبق

قررت اعادة احياء الفكرة لنرى مدى اعجاب الاعضاء ببعضهم البعض

و خلق روح من الاخوة و المحبة بينهم



هو سؤال موجه للجميع ..

حتى يعرفَ البعضُ منا الآخر بشكل جيد :



موضوع لتعارف و الترفيه فقط ،



1 - من هو العُضو ؟! الذي استفدتَ منهُ كثيرًا ؟



2 - من هو العُضو ؟! الذي ترتاح في الحديث معه - مناقشته - ؟



3 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه - مثقف - حقا ؟



4 - من هو العُضو ؟! الذي تود لقاءه في الواقع ؟



5 - من هو العُضو ؟! الذي حدث بينكم سوء تفاهم و تتمنى تصالحه ؟



6 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر أنه يتوافق مع أفكارك ؟



7 - من هو العُضو ؟! الذي تعجبك طريقة حديثه ؟



8 - من هو العُضو ؟! الذي تتمنى أن يذهب كل الخير إليه ؟



9 - من هو العضو ؟! الذي لا تتوقع تماما أن يحدث بينكما شجار و لو من الحجم البسيط



10 - من هو العُضو ؟! الذي تود بقاءه أكثر في المنتدى لأنك تعلم أنك ستستفيد منه ؟



11 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر بفقدانه حين يغيب عن المنتدى ؟



12 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه أخوك الذي لم تلده أمك ؟



في امآن الله ​