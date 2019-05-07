مَنْ هُوَ العُضْوْ ؟!

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
بعد ان لقي الموضوع ترحيبا من طرف الاعضاء في ما سبق
قررت اعادة احياء الفكرة لنرى مدى اعجاب الاعضاء ببعضهم البعض
و خلق روح من الاخوة و المحبة بينهم
هو سؤال موجه للجميع ..
حتى يعرفَ البعضُ منا الآخر بشكل جيد :
موضوع لتعارف و الترفيه فقط ،
1 - من هو العُضو ؟! الذي استفدتَ منهُ كثيرًا ؟
2 - من هو العُضو ؟! الذي ترتاح في الحديث معه - مناقشته - ؟
3 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه - مثقف - حقا ؟
4 - من هو العُضو ؟! الذي تود لقاءه في الواقع ؟
5 - من هو العُضو ؟! الذي حدث بينكم سوء تفاهم و تتمنى تصالحه ؟
6 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر أنه يتوافق مع أفكارك ؟
7 - من هو العُضو ؟! الذي تعجبك طريقة حديثه ؟
8 - من هو العُضو ؟! الذي تتمنى أن يذهب كل الخير إليه ؟
9 - من هو العضو ؟! الذي لا تتوقع تماما أن يحدث بينكما شجار و لو من الحجم البسيط
10 - من هو العُضو ؟! الذي تود بقاءه أكثر في المنتدى لأنك تعلم أنك ستستفيد منه ؟
11 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر بفقدانه حين يغيب عن المنتدى ؟
12 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه أخوك الذي لم تلده أمك ؟
في امآن الله
بعد ان لقي الموضوع ترحيبا من طرف الاعضاء في ما سبق
قررت اعادة احياء الفكرة لنرى مدى اعجاب الاعضاء ببعضهم البعض
و خلق روح من الاخوة و المحبة بينهم
هو سؤال موجه للجميع ..
حتى يعرفَ البعضُ منا الآخر بشكل جيد :
موضوع لتعارف و الترفيه فقط ،
1 - من هو العُضو ؟! الذي استفدتَ منهُ كثيرًا ؟
2 - من هو العُضو ؟! الذي ترتاح في الحديث معه - مناقشته - ؟
3 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه - مثقف - حقا ؟
4 - من هو العُضو ؟! الذي تود لقاءه في الواقع ؟
5 - من هو العُضو ؟! الذي حدث بينكم سوء تفاهم و تتمنى تصالحه ؟
6 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر أنه يتوافق مع أفكارك ؟
7 - من هو العُضو ؟! الذي تعجبك طريقة حديثه ؟
8 - من هو العُضو ؟! الذي تتمنى أن يذهب كل الخير إليه ؟
9 - من هو العضو ؟! الذي لا تتوقع تماما أن يحدث بينكما شجار و لو من الحجم البسيط
10 - من هو العُضو ؟! الذي تود بقاءه أكثر في المنتدى لأنك تعلم أنك ستستفيد منه ؟
11 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر بفقدانه حين يغيب عن المنتدى ؟
12 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه أخوك الذي لم تلده أمك ؟
في امآن الله