سنن رمضآنية 🌙 السنة الخامسة

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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إنضم
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لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فلا يخفى على القارئ الكريم فضل شهر رمضان المبارك، كيف وقد اختصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، وخصه بمزيد فضل على غيره من الشهور، ويحسن بنا أن نذكر جبعض السنن والمستحبات التي تستحب في هذه الشهر العظيم، تذكيراً للكاتب والقارئ، نسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى الشروع في المقصود:


السنة الخامسة :


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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
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إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,590
النقاط
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محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله تسلمي غاليتي على ما تقدمينه لنا من اجمل المواضيع..................
ان شاء الله في ميزان حسناتك
 
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