عيد ميلاد احد اعمدة اللمة

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,884
- النقاط
- 751
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
اليوم هو 27 جويلية يصادف عيد ميلاد
واحدة من الأعضاء القدامى
واحدة من اعمدة اللمة
بذلت الكثير من الوقت والجهد في سبيل تطوير هذا الصرح
كانت من انشط الأعضاء بموضيعها وردودها
تسمع وتنصح وتازر
حصل لي الشرف ان تعاملت معها سنوات
2009 و2010
فكانت نعم الاخت
انها الاخت
@الورد الأحمر
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد
اسعد الله قلبك وطيب ايامك
رزقك الله ما تتمنين من حيث لا تحتسبين
اليوم هو 27 جويلية يصادف عيد ميلاد
واحدة من الأعضاء القدامى
واحدة من اعمدة اللمة
بذلت الكثير من الوقت والجهد في سبيل تطوير هذا الصرح
كانت من انشط الأعضاء بموضيعها وردودها
تسمع وتنصح وتازر
حصل لي الشرف ان تعاملت معها سنوات
2009 و2010
فكانت نعم الاخت
انها الاخت
@الورد الأحمر
عيد ميلاد سعيد وعمر مديد
اسعد الله قلبك وطيب ايامك
رزقك الله ما تتمنين من حيث لا تحتسبين