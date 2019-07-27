عيد ميلاد احد اعمدة اللمة

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,884
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

اليوم هو 27 جويلية يصادف عيد ميلاد

واحدة من الأعضاء القدامى

واحدة من اعمدة اللمة

بذلت الكثير من الوقت والجهد في سبيل تطوير هذا الصرح

كانت من انشط الأعضاء بموضيعها وردودها
تسمع وتنصح وتازر

حصل لي الشرف ان تعاملت معها سنوات
2009 و2010
فكانت نعم الاخت

انها الاخت
@الورد الأحمر

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عيد ميلاد سعيد وعمر مديد

اسعد الله قلبك وطيب ايامك

رزقك الله ما تتمنين من حيث لا تحتسبين

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