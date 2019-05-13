حقيبة سفر ❤️ إنك لن تدرك حجم الظلام المحيط بك إلا عندما تبتعد عنه

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
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قصدت اليوم المجتمع التجاري بباب الزوار و تناولت الغذاء هنالك في المطعم ، كانتالأجواء رائعة ، رائعة لحد يفوق الوصف ، كل شيء كان مثاليا ، تلك الموسيقى الهادئة ، و الأضواء الخافتة من حقول الورد ، ولحسن حظي أنه كان جانبي شباب يحتفلون بعيد ميلاد صديقهم ، فكنت أسترق النظر إليهم و قد شدتني الموسيقى ، الكعكة ، ضحكاتهم ، و أكثر من ذلك ردة فعل الشاب على مفاجأة أصدقائه.. .
ضايقتني بشدة نظرات البعض و إن لم تكن هي الأولى غير أنها كانت تضايقني ، ببساطة لأنني كنت ألتزم بارتداء النقاب (لعجار) حتى أنني فكرت كثيرا بعدم ارتدائه أثناء السفر غير أن زوجي كان يرفض الفكرة ،و كان جوابه على الدوام : نحن الرجال نفهم بعضنا و هي نظرة احترام و تقدير .
بعد انتظار طويل الغذاء قلت لزوجي : أود الانصراف .
فسألني : ماذا عن الغذاء ؟

فقلت : أنا متضايقة جدا أود الانصراف و حسب .
أكملنا الغذاء و انصرفنا و بقلبي انقباض شديد ، لعل الذي أقوله غريبا بعض الشيء ولكنه الحقيقة ، كنت أتأمل جموع الفتيات و الشباب ، و ذلك الضحك و تلكم القهقهة ، كنت أتساءل عن ذلك التبرج و ذلك السفور وعن ذلكم الصراخ و المزاح ، فشتان بين من تتضايق لأن جزءا من رقبتها كشف عن حجابها ، و من تتعمد أن تعرض نفسها مقابل لاشيء ، بل مقابل ذنوب و آثام و أوزار تحمل يوم القيامة ، مع احترامي الكامل لهن ، فإن كتبت فكلماتي من قلب محب أشفق على الحال لا أكثر ، و أعلم يقينا أن السافرة و المتبرجة أحيانا تكون أكثر عفة و أخلاقا ولكنه لا مبرر بكل الأحول لنزع الحجاب ، لأنه حكم الله أولا و أخيرا.
كنت أتساءل حينها من ياترى على حق و صواب ؟ أين الحياء ؟ أتراه قد رفع ؟ أين الأنوثة ؟ هل الأنوثة هي الجمال فقط ؟ لا و ألف لا ؟ بل الأنوثة في الحياء قبل الجمال .
أعلم أنه يخيل إليهن أن الحجاب يحد من حريتها من سعادتها ، و أن المحجبة تجهل أمور الزينة و التبرج ، كانت قد استفزتني أحد الفتيات العاملات بالمجمع حين نظرت إلي باستغراب و هي تقلب مشترياتي ثم قالت :
_راكي تشري هاذو لروحك ؟
لم أجبها و تعمدت أن أسكت ، فمن قال لك أخيتي أن المحجبة لا تلبس و لا تتبرج مثلك ، بل الفرق الوحيد هو أنها لو فعلت فببيتها وليس بعرض الشارع.......
أردت الخروج لأنني ببساطة كنت أشعر أن ذلك ليس هو مكاني ،فنفسي ضاقت حد الاختناق و الرغبة في البكاء ،
لحظتها خيل إلي أنني أتيت من عالم آخر ، و أن هذا ليس بعالمي ،
ما يزيد ألمي أن أولائك الأشخاص لا يشعرون بذلك الظلام المحيط بهم ولن يشعروا به إلا عندما يبتعدون عنه .
مرت الأيام ، ألفت السفور و الاختلاط ، و ألفت تلك النظرات التي كانت تلاحقني ، فيها من الاحترام الشيء الكثير ومن الاستغراب الشيء الكثير كذلك ،بالرغم من أنني أصادف الكثير من المتجلببات هنالك ....
و حينها تذكرت قول الرسول صلى الله عليه و سلم:
💞يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر 💞
رفقا رفقا بأولادكم و بناتكم⁦❤
احفظوا دينهم ثم دينهم⁦❤
سلام​
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم....
منورة اختى :geek:
سأضيف امراا بقي عالقاا على لسانى منذ بداية الشهر الفضل :confused:هنالك أخوات لا نقول الا هداهن الله يضعن اللحاف على رؤوسهن يرتدين الحجاب في اول ايام رمضان ياماشاء الله 😌😌 وماان يبادر بحمل اشلاءه تعود حليمة لعادتها القديمة 😠 ان الاسلام اجمل من هذا بكثير عزيزاتى اجمل من ان ترمى بنظرات كلها .... من مرتدية للستار أو ان ترمى بنظرات.... لفتاة لم تطبق الحجاب رغم انه واجب وأنه ستر للمرأة الا ان الامر يبقى قناعة وفدعونا الانشوده الحجاب فهو اسمى مما تفعله الكثيرات
اعتذر عن الإطالة عزيزتى
في امان الله
ورمضان كريم
 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,014
النقاط
991
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم....
منورة اختى :geek:
سأضيف امراا بقي عالقاا على لسانى منذ بداية الشهر الفضل :confused:هنالك أخوات لا نقول الا هداهن الله يضعن اللحاف على رؤوسهن يرتدين الحجاب في اول ايام رمضان ياماشاء الله 😌😌 وماان يبادر بحمل اشلاءه تعود حليمة لعادتها القديمة 😠 ان الاسلام اجمل من هذا بكثير عزيزاتى اجمل من ان ترمى بنظرات كلها .... من مرتدية للستار أو ان ترمى بنظرات.... لفتاة لم تطبق الحجاب رغم انه واجب وأنه ستر للمرأة الا ان الامر يبقى قناعة وفدعونا الانشوده الحجاب فهو اسمى مما تفعله الكثيرات
اعتذر عن الإطالة عزيزتى
في امان الله
ورمضان كريم
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ماقلته صائب عزيزتي ولكنه التي ترتدي الحجاب برمضان أفضل ممن تعرض مفاتنها أمام الرجال بهذا الشهر الفضيل يعني حال خير من حال فلعل ارتدائها الحجاب برمضان فقط سيجعلها تهتدي لارتدائه طوال أيام السنة و يبقى حرية شخصية طبعا ولكنه شريعة الله سبحانه
شكرا لمرورك
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
وما جرح للميت بإيلام.
نسال الله العافية والسلامة والهداية لنا ولهم.
زين لهم الشيطان اعمالهم فأضلهم
عن السبيل السوي
بل اصبحت اوامر الله الصريحة تؤخذ من بنات الاسلام وابنائه كأنها اوامر ارشادية او الين من ذلك والله المستعان
اصبح الاسلام غريبا بين اهله
والاسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله
كما بين اهل العلم
فأين الاستسلام لله ؟

نسال الله الهداية لنا ولهم.
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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فالفيراج
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ذكر
شدني موضوعك
لي عودة للرد الوافي
تقديري لك
 
خديجة ph

خديجة ph

*طبيبة صيدلية*
إنضم
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قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
وعليكم السلام اختي
حقيقة عندك الحق تنزعجي . أنا أيضا لوقت ما كنت أنزعج من هكذا تصرفات و يحز في قلبي تلك النظرات لكن مادامني في بلدي الذي اعتنق الاسلام من وقت عقبة بن نافع ربي يجازيه عنا خير الجزاء فهم من يجدر بهم أن يحسوا انفسهم غرباء
مرة ذهبنا لفرنسا سياحة تعرضت لمضايقات ربي يعلم بيها انزعجت كثيرا نظرات الشزر من كل مكان حتى مرت بي عجوز فرنسية و نظرات الازدراء من عينيها ثم قالت لي انها مرة ذهبت لبلاد مسلمة للسياحة فغطت شعرها و ارتدت فستان طويل احتراما لعادات و تقاليد البلد و حتى لا تزعج المواطنين باختلافها . و هي الآن لما تنظر لي تشعر بالانزعاج و أنني لا أتماشى مع ديكور البلد العام . حقيقة أفحمت
و من يومها لم أذهب مجددا لبلاد كافرة و أسأل الله أن لا أضطر لذلك أبدا
لذلك حبيبتي انت في بلد مسلم و لله الحمد من خالف ديننا هو المختلف وجب عليه حمل حقائبه و يسافر إلى أكثر بلدان العالم انحلالا و اقربها إلى قلبه
أما أنت فخذي راحتك أنت في بلدك المسلم
كما أسأل الله أن يرزقك زيارة بيته لتحسي نفسك بين أهلك و ناسك و الله لا تتصورين الراحة و أنت هناك النساء كلهن محجبات الرجال يلبسون أقمصة ذاهبون راجعون من الحرم و اليه و في نفس الوقت الحياة تسير هناك بكل أريحية المطاعم بها حجرات مخصصة للعائلات يمكنك أن تنزعي فيها نقابك و تتناولي طعامك كل ما هو مخصص للنساء تشرف عليه نساء ياااااه تعرفي أريحية الفطرة السليمة و الله كلما ابتعدنا عنها زاد شقاؤنا و كلما اتبعناها زادت راحتنا و أريحيتنا .
ربي يثبتك و يوفقك
سلام
 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,014
النقاط
991
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال خديجة ph:
وعليكم السلام اختي
حقيقة عندك الحق تنزعجي . أنا أيضا لوقت ما كنت أنزعج من هكذا تصرفات و يحز في قلبي تلك النظرات لكن مادامني في بلدي الذي اعتنق الاسلام من وقت عقبة بن نافع ربي يجازيه عنا خير الجزاء فهم من يجدر بهم أن يحسوا انفسهم غرباء
مرة ذهبنا لفرنسا سياحة تعرضت لمضايقات ربي يعلم بيها انزعجت كثيرا نظرات الشزر من كل مكان حتى مرت بي عجوز فرنسية و نظرات الازدراء من عينيها ثم قالت لي انها مرة ذهبت لبلاد مسلمة للسياحة فغطت شعرها و ارتدت فستان طويل احتراما لعادات و تقاليد البلد و حتى لا تزعج المواطنين باختلافها . و هي الآن لما تنظر لي تشعر بالانزعاج و أنني لا أتماشى مع ديكور البلد العام . حقيقة أفحمت
و من يومها لم أذهب مجددا لبلاد كافرة و أسأل الله أن لا أضطر لذلك أبدا
لذلك حبيبتي انت في بلد مسلم و لله الحمد من خالف ديننا هو المختلف وجب عليه حمل حقائبه و يسافر إلى أكثر بلدان العالم انحلالا و اقربها إلى قلبه
أما أنت فخذي راحتك أنت في بلدك المسلم
كما أسأل الله أن يرزقك زيارة بيته لتحسي نفسك بين أهلك و ناسك و الله لا تتصورين الراحة و أنت هناك النساء كلهن محجبات الرجال يلبسون أقمصة ذاهبون راجعون من الحرم و اليه و في نفس الوقت الحياة تسير هناك بكل أريحية المطاعم بها حجرات مخصصة للعائلات يمكنك أن تنزعي فيها نقابك و تتناولي طعامك كل ما هو مخصص للنساء تشرف عليه نساء ياااااه تعرفي أريحية الفطرة السليمة و الله كلما ابتعدنا عنها زاد شقاؤنا و كلما اتبعناها زادت راحتنا و أريحيتنا .
ربي يثبتك و يوفقك
سلام
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أهلا عزيزتي
أود لفت انتباهك لفكرة وهي عن النظرات لم أقل هي نظرة ازدراء أو كره بالعكس فيها من الاحترام الشيء للكثير و أي مكان أقصده أقابل فيه بحسن الترحيب و الاحترام و الحمد لله ولكن النظرة حتى لو كانت نظرة احترام تجعلك تتضايق لأمك تشعر أنه لا يمكنك التصرف براحتك فهنالك من يراقبك
أتمنى أن تفهمي قصدي
اما عن شعوري بالغربة فكان بسبب ذلك السفور و الاختلاط و التبذل في اللباس و الكلام
من جهة كنت بين اخوتي في الوطن و بالاسلام و من جهة غريبة بالتزامي هذا هو القصد ولكن طوال السفر لم يسئ إلي شخص بأي شكل من الاشكال
شكرا جزيلا لكرم مرورك و أتمنى حجة ميمونة لي ولك ياااارب
 
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