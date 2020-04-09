السلام عليكم
أنا سيدة متزوجة منذ عدة تسعة سنوات و أم لأربعة أطفال
علاقتي الزوجية جيدة إن لم أقل رائعة أحيانا
فبالرغم من مرور السنوات إلا أننا على قدر من التفاهم لاسيما و هو انسان مرح محب للحياة و أنا كذلك
نمارس هواياتنا معا و الرياضة بالبيت معا و عموما متفاهمين
و إن حدثت مشاكل فغالبها من الخارج
مشكلتي أن زوجي مهووس بجمال الأوروبيات أحيانا يصرح بها علنا و أحيانا يقولها في مغزى كلامه علما أنه هو من قام باختياري
لطالما تغاضيت عن ذلك لأنني شخصيا أجدني جميلة
من دون تبرج (ماكياج ) أبدو عادية بريئة الملامح و الكل يقول لي هذا و جميلة بعد التبرج
مثقفة و ربة بيت ناجحة و لدي قوام رياضي و بصحة ممتازة و صدقا أحمد الله كل يوم بالرغم من أنني أعلم أن هنالك نسوة أجمل مني و لكني راضية تمام الرضى و من لا يعرفونني لا يصدقون أنني أم أربعة أطفال و كل هذا يجعلني أثق بنفسي و لا أرى بجسدي و لا بنفسي عيبا
و لكن زوجي لم يقتنع بعد
لم أقل يكرهني و لكن هوسه بالأوروبيات يجعله يستصغرني و يظنني ناقصة في شيء ما مهما كنت و الكثير من الناس يطرون على أناقتي و جمالي و إن حدث و خرجت دون تبرج فهنالك من يظنني فتاة
فهل إن كنت لست بملامح شقراء يعني أنني غير جميلة
و لو كان مهووسا بالشقراوات فلم لم يختر احداهن منذ البداية
أحزنني كثيرا في آخر مرة عندما قلت له مازحة
توقف عن مشاهدة الحسناوات
فأجابني :
لو كنت أشاهدهن فلن ألتفت إليك إطلاقا
كلامه جرحني جدا و شعرت من خلاله أنني لا أملك شيئا من الأنوثة علما أنه دوما يحدثني بهذه الطريقة و لكنها جرحتني هذه المرة جدا
مما جعلني لا أرغب به فق العلاقة الخاصة معه لأن ثقتي بنفسي بدأت تتراجع
أخبروني كيف أتعامل معه
أنا سيدة متزوجة منذ عدة تسعة سنوات و أم لأربعة أطفال
علاقتي الزوجية جيدة إن لم أقل رائعة أحيانا
فبالرغم من مرور السنوات إلا أننا على قدر من التفاهم لاسيما و هو انسان مرح محب للحياة و أنا كذلك
نمارس هواياتنا معا و الرياضة بالبيت معا و عموما متفاهمين
و إن حدثت مشاكل فغالبها من الخارج
مشكلتي أن زوجي مهووس بجمال الأوروبيات أحيانا يصرح بها علنا و أحيانا يقولها في مغزى كلامه علما أنه هو من قام باختياري
لطالما تغاضيت عن ذلك لأنني شخصيا أجدني جميلة
من دون تبرج (ماكياج ) أبدو عادية بريئة الملامح و الكل يقول لي هذا و جميلة بعد التبرج
مثقفة و ربة بيت ناجحة و لدي قوام رياضي و بصحة ممتازة و صدقا أحمد الله كل يوم بالرغم من أنني أعلم أن هنالك نسوة أجمل مني و لكني راضية تمام الرضى و من لا يعرفونني لا يصدقون أنني أم أربعة أطفال و كل هذا يجعلني أثق بنفسي و لا أرى بجسدي و لا بنفسي عيبا
و لكن زوجي لم يقتنع بعد
لم أقل يكرهني و لكن هوسه بالأوروبيات يجعله يستصغرني و يظنني ناقصة في شيء ما مهما كنت و الكثير من الناس يطرون على أناقتي و جمالي و إن حدث و خرجت دون تبرج فهنالك من يظنني فتاة
فهل إن كنت لست بملامح شقراء يعني أنني غير جميلة
و لو كان مهووسا بالشقراوات فلم لم يختر احداهن منذ البداية
أحزنني كثيرا في آخر مرة عندما قلت له مازحة
توقف عن مشاهدة الحسناوات
فأجابني :
لو كنت أشاهدهن فلن ألتفت إليك إطلاقا
كلامه جرحني جدا و شعرت من خلاله أنني لا أملك شيئا من الأنوثة علما أنه دوما يحدثني بهذه الطريقة و لكنها جرحتني هذه المرة جدا
مما جعلني لا أرغب به فق العلاقة الخاصة معه لأن ثقتي بنفسي بدأت تتراجع
أخبروني كيف أتعامل معه
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