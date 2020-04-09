السلام عليكم

أنا سيدة متزوجة منذ عدة تسعة سنوات و أم لأربعة أطفال

علاقتي الزوجية جيدة إن لم أقل رائعة أحيانا

فبالرغم من مرور السنوات إلا أننا على قدر من التفاهم لاسيما و هو انسان مرح محب للحياة و أنا كذلك

نمارس هواياتنا معا و الرياضة بالبيت معا و عموما متفاهمين

و إن حدثت مشاكل فغالبها من الخارج

مشكلتي أن زوجي مهووس بجمال الأوروبيات أحيانا يصرح بها علنا و أحيانا يقولها في مغزى كلامه علما أنه هو من قام باختياري

لطالما تغاضيت عن ذلك لأنني شخصيا أجدني جميلة

من دون تبرج (ماكياج ) أبدو عادية بريئة الملامح و الكل يقول لي هذا و جميلة بعد التبرج

مثقفة و ربة بيت ناجحة و لدي قوام رياضي و بصحة ممتازة و صدقا أحمد الله كل يوم بالرغم من أنني أعلم أن هنالك نسوة أجمل مني و لكني راضية تمام الرضى و من لا يعرفونني لا يصدقون أنني أم أربعة أطفال و كل هذا يجعلني أثق بنفسي و لا أرى بجسدي و لا بنفسي عيبا

و لكن زوجي لم يقتنع بعد

لم أقل يكرهني و لكن هوسه بالأوروبيات يجعله يستصغرني و يظنني ناقصة في شيء ما مهما كنت و الكثير من الناس يطرون على أناقتي و جمالي و إن حدث و خرجت دون تبرج فهنالك من يظنني فتاة

فهل إن كنت لست بملامح شقراء يعني أنني غير جميلة

و لو كان مهووسا بالشقراوات فلم لم يختر احداهن منذ البداية

أحزنني كثيرا في آخر مرة عندما قلت له مازحة

توقف عن مشاهدة الحسناوات

فأجابني :

لو كنت أشاهدهن فلن ألتفت إليك إطلاقا

كلامه جرحني جدا و شعرت من خلاله أنني لا أملك شيئا من الأنوثة علما أنه دوما يحدثني بهذه الطريقة و لكنها جرحتني هذه المرة جدا

مما جعلني لا أرغب به فق العلاقة الخاصة معه لأن ثقتي بنفسي بدأت تتراجع

أخبروني كيف أتعامل معه