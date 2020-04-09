مشكلتي كيف اتعامل مع زوجي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
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النقاط
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السلام عليكم
أنا سيدة متزوجة منذ عدة تسعة سنوات و أم لأربعة أطفال
علاقتي الزوجية جيدة إن لم أقل رائعة أحيانا
فبالرغم من مرور السنوات إلا أننا على قدر من التفاهم لاسيما و هو انسان مرح محب للحياة و أنا كذلك
نمارس هواياتنا معا و الرياضة بالبيت معا و عموما متفاهمين
و إن حدثت مشاكل فغالبها من الخارج
مشكلتي أن زوجي مهووس بجمال الأوروبيات أحيانا يصرح بها علنا و أحيانا يقولها في مغزى كلامه علما أنه هو من قام باختياري
لطالما تغاضيت عن ذلك لأنني شخصيا أجدني جميلة
من دون تبرج (ماكياج ) أبدو عادية بريئة الملامح و الكل يقول لي هذا و جميلة بعد التبرج
مثقفة و ربة بيت ناجحة و لدي قوام رياضي و بصحة ممتازة و صدقا أحمد الله كل يوم بالرغم من أنني أعلم أن هنالك نسوة أجمل مني و لكني راضية تمام الرضى و من لا يعرفونني لا يصدقون أنني أم أربعة أطفال و كل هذا يجعلني أثق بنفسي و لا أرى بجسدي و لا بنفسي عيبا
و لكن زوجي لم يقتنع بعد
لم أقل يكرهني و لكن هوسه بالأوروبيات يجعله يستصغرني و يظنني ناقصة في شيء ما مهما كنت و الكثير من الناس يطرون على أناقتي و جمالي و إن حدث و خرجت دون تبرج فهنالك من يظنني فتاة
فهل إن كنت لست بملامح شقراء يعني أنني غير جميلة
و لو كان مهووسا بالشقراوات فلم لم يختر احداهن منذ البداية
أحزنني كثيرا في آخر مرة عندما قلت له مازحة
توقف عن مشاهدة الحسناوات
فأجابني :
لو كنت أشاهدهن فلن ألتفت إليك إطلاقا
كلامه جرحني جدا و شعرت من خلاله أنني لا أملك شيئا من الأنوثة علما أنه دوما يحدثني بهذه الطريقة و لكنها جرحتني هذه المرة جدا
مما جعلني لا أرغب به فق العلاقة الخاصة معه لأن ثقتي بنفسي بدأت تتراجع
أخبروني كيف أتعامل معه
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
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إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تم اعتماد الموضوع
لي عودة ان شاءالله
وياحبذا لو كنتي تستطيعين الاتصال بي عبر الرسائل الخاصة لدي كلام لااستطيع ان اقوله لك هنا.
 
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