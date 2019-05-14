احذر هذة مداخل الشيطان

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,770
النقاط
666
الجنس
ذكر
طـول الأمل :
فالعبد إذا طال أمله ساء عمله وعمر دنياه وخرب آخرته ..


حـب المدح :
إن المسلم إذا أحب المدح فقد دخل عليه الشيطان من باب العجب
وهو داء مهلك هذا إن كنت تمدح بما فيك فكيف بما ليس فيك ؟
وللمدح آفات :
إنه يحدث كبرا وعجبا في الممدوح وهو مهلك له .
أن الممدوح يظن بنفسه خيرا فلا يجتهد في الاكثار من الطاعات .



الريـــاء :
وهو باب فسيح من أبواب الشيطان فعلى المؤمن ان يفتش عن
الحاله باستمرار
ولا يخاف الرياء إلا مؤمن
ولا يأمن الرياء إلا منافق
ويمكن التخلص من الرياء : بأن تعلم من مدح الناس لا ينفعك إن
كنت عند الله مذموما وذمهم لا يضرك إن كنت عند مولاك محمودا
إذا ما الفائدة إذا أحبك الناس وأجلك الناس وأبغضك الله من فوق
سبع سموات .

العــــجب :
هو إستعظام النعمة في النفس ونسيان إضافتها للمنعم وأشد العجب
إعجاب المرء بعمله .

.
قال أبو الليث السمرقندي :
من أراد من يكسر العجب فعليه بأربعه :
أن يرى التوفيق من الله لأنه إذا فعل ذلك شغله الشكر لله على
توفيقه عن العجب .
أن ينظر إلى نعماء الله عليه وعظمها حتى يستقل عمله فلا يعجب به.
أن يخاف ألا يقبل الله منه فإذا إشتغل بخوف الله فلا يعجب بنفسه .
أن ينظر إلى ذنوبه التي من قبل فإذا خاف من ترجح سيئاته على
حسناته قل عجبه .
وإنما يتبين العجب والسرور بعد قراءة كتابه يوم القيامة أما قبل ذلك فلا .
لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله :
( الذين يؤتون ماآتو وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون )
ثم قال : ( أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ).
وأسأل الله العلي العظيم من يجعل أعمالنا خالصة لوجهه
الكريم وأن يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا ..
آميـــن.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,736
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
احسنت احسنت باارك الله فيك اخي ناصر
و اخطرها على الاطلاق حب المدح او الرياء
حيث النبي صلى الله عليه و سلم يقول (( يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه
أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى
من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك
شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه ))
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,770
النقاط
666
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
احسنت احسنت باارك الله فيك اخي ناصر
و اخطرها على الاطلاق حب المدح او الرياء
حيث النبي صلى الله عليه و سلم يقول (( يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه
أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى
من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك
شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه ))
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ما شاء الله اخوى الا مين دام عزك وغفر لك
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,661
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
لا حول ولا قوة الا بالله
كم نحن غافلون هدانا الله واياكم
الريـــاء :
وهو باب فسيح من أبواب الشيطان فعلى المؤمن ان يفتش عن
الحاله باستمرار
ولا يخاف الرياء إلا مؤمن
ولا يأمن الرياء إلا منافق
ويمكن التخلص من الرياء : بأن تعلم من مدح الناس لا ينفعك إن
كنت عند الله مذموما وذمهم لا يضرك إن كنت عند مولاك محمودا
إذا ما الفائدة إذا أحبك الناس وأجلك الناس وأبغضك الله من فوق
سبع سموات .

بورك فيك اخي
جزاك الله خير الجزاء
واثابك على ما تقدم لوججه الكريم جنة عدن
تقديري لك
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,770
النقاط
666
الجنس
ذكر
قال sami44:
لا حول ولا قوة الا بالله
كم نحن غافلون هدانا الله واياكم
الريـــاء :
وهو باب فسيح من أبواب الشيطان فعلى المؤمن ان يفتش عن
الحاله باستمرار
ولا يخاف الرياء إلا مؤمن
ولا يأمن الرياء إلا منافق
ويمكن التخلص من الرياء : بأن تعلم من مدح الناس لا ينفعك إن
كنت عند الله مذموما وذمهم لا يضرك إن كنت عند مولاك محمودا
إذا ما الفائدة إذا أحبك الناس وأجلك الناس وأبغضك الله من فوق
سبع سموات .

بورك فيك اخي
جزاك الله خير الجزاء
واثابك على ما تقدم لوججه الكريم جنة عدن
تقديري لك
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مشكورررر مشرفنا الفاضل لمرورك وتعليقك الطيب
 
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