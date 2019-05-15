القطايف ☺☺

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:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
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رمضان كريم
اهلا وسهلا ومرحباا بكم لماويين
اليوم راح نشارككم وصفة جزائرية تقليدية خاصة بشهر رمضان الكريم
مبـــــــــــاشرة الى المقادير :
قطايف
سمن
زيت
مقادير الحشو:
لوز محمص ومرحى
سكر
قرفة
وماء الزهر
فى مقلات نحط زوج ملاعق كبار سمن مع زوج حتى ثلاث ملاعق كبار زيت حتى يدوب سمن
نحيها من فوق النار ونبدى نشكلها
ملاحظة الحشوة منوصلوش للاطراف باه مينحرقش
نحط المقلاة ديالى فوق النار ومنين داك نحط قطع تاع زبدة فالاطراف
بعد ما تحمار من لتحت نفلبها فوق الطبسي
ونحط تانى كمية سمن مع الزيت حتى يدوب سمن ونعاود نرجعها نحمرها من الفوق
مننساش بالملعة ردي الحواف ديالها للداخل
بعد ما طيب
وهى سخونة مباشرة نسقيها بالعسيلة نحط كمية مليحة
وتزيين اختيارى
صحة وهنا