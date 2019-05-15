القطايف ☺☺

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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النقاط
1,311
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
106736


رمضان كريم
اهلا وسهلا ومرحباا بكم لماويين
اليوم راح نشارككم وصفة جزائرية تقليدية خاصة بشهر رمضان الكريم
مبـــــــــــاشرة الى المقادير :
قطايف
سمن
زيت


مقادير الحشو:
لوز محمص ومرحى
سكر
قرفة
وماء الزهر
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فى مقلات نحط زوج ملاعق كبار سمن مع زوج حتى ثلاث ملاعق كبار زيت حتى يدوب سمن

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نحيها من فوق النار ونبدى نشكلها
ملاحظة الحشوة منوصلوش للاطراف باه مينحرقش

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نحط المقلاة ديالى فوق النار ومنين داك نحط قطع تاع زبدة فالاطراف ☺☺
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بعد ما تحمار من لتحت نفلبها فوق الطبسي
ونحط تانى كمية سمن مع الزيت حتى يدوب سمن ونعاود نرجعها نحمرها من الفوق
مننساش بالملعة ردي الحواف ديالها للداخل
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بعد ما طيب
وهى سخونة مباشرة نسقيها بالعسيلة نحط كمية مليحة
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وتزيين اختيارى ☺☺

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صحة وهنا 👏👏👏👏



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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,611
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته
اممممممممممم تشهي قطايف وعليها لكلام
تسلم ايدك غاليتي وبصحتكم
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,702
النقاط
1,311
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
يشاهد هذا الموضوع: 3 (الأعضاء: 1، الزوار: 2)
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته
اممممممممممم تشهي قطايف وعليها لكلام
تسلم ايدك غاليتي وبصحتكم
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ياهلا وسهلا جميلتى منورة
الله يسلمك شهيتك فالجنة ان شاء الله 😀😀
حافظك الله ختيتوو ورمضان كريم
انرتى الموضوع بطلتك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,702
النقاط
1,311
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
ماشاءالله تسخف حبيبتي تسلم الايادي
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السلام عليكم....
الله يحفظك
شهيتك فالجنة ختيتو حافظك
شكراا على كرم المرور
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,702
النقاط
1,311
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
قال عاشقة الأحلام:
السلام عليكم
ما شاء الله والله شهيتيني
يعطيك الصحة باينة جات بنينة
بصحتكم
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السلام عليكم....
اهلا وسهلا اختى
شهيتك فالجنة ان شاء الله
حافظك شكراا على كرم المرور
 
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