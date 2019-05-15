سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الثاني

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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basmala-001.gif




تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري



Untitled-1.gif




تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :




للتذكير :

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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور

3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه

4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة







دمتم بخير
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,601
محل الإقامة
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قمت بتدوين رقم يتكون من رقمين من 1 الى 10 و رقمين من 11 الى 20

خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري

المسابقة ستبدأ بعد قليل
 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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إنضم
24 نوفمبر 2015
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Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,770
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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