سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الثاني

دمتم بخير

تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :للتذكير :1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الردمثلا1زهرة اللمة2 فاعل الخيرفالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور3- في استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة