دعآء مستجـآب فـي هـذهـ الايـآم المبـآركه *الاخت ليليا مرام*

السلام عليكم ورحمة الله

ليليا مكانها ضاهر في اللمة تركت فراغا رهيبا لا يمكن تعويضه الا بعودتها

شفاها الله

اللهم رب الناس اذهب البأس

اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاوك

اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما

اتمنى عودتك في اقرب وقت