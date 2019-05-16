دعآء مستجـآب فـي هـذهـ الايـآم المبـآركه *الاخت ليليا مرام*

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,608
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إخواني وأخواتي الكرام
من باب مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ...............
قالى تعالى:: ((واذا مرضت فهو يشفين )) صدق الله العظيم
من واجبنا كأخوه في هذا المنتدى بيتنا الثاني ,, وكما تعودنا دائما بأن نقف
بجانب بعضنا البعض نفرح معا,, ونحزن معا,, وندعوا للجميع بالخير
فان اختنا الغالية ليليا مرام محتاجة لدعواتكم في هذه الايام المباركة
هي مريضة جدا وبحاجتكم فصدقا اشتقنا لك يا غالية
نحن نتمنى لك الشفاء العاجل
سائلين المولى عز وجل ان يمن عليها بالشفاء العاجل وان تعود لاهلها وبيتها مشافى معافى
دعواتكم لها احبتنا الكرام فهي بحاجة الى دعائكم وفقكم الله ولا اراكم مكروه .
لا إله الا الله الحليم الكريم .. لا اله الا الله العلي العظيم ..
لا إله الا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم ..
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..
له الملك .. و له الحمد و هو على كل شيء قدير ..
الحمد لله الذي لا إله إلا هو .. و هو للحمد أهل .. و هو على كل شيء قدير ..
و سبحان الله .. و لا إله إلا الله .. و الله أكبر .. و لا حول و لا قوة إلا بالله ..
إلهي .. أذهب البأس رب الناس اشف و أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ..
إلهي .. أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت .. يارب العالمين آمين ..
إلهي .. إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك و سترك الجميل أن تشفيه و تمده بالصحة و العافية .. إلهي .. لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك .. إنك على كل شيء قدير ..
إخواني وأخواتي الكرام
من باب مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ...............
قالى تعالى:: ((واذا مرضت فهو يشفين )) صدق الله العظيم
من واجبنا كأخوه في هذا المنتدى بيتنا الثاني ,, وكما تعودنا دائما بأن نقف
بجانب بعضنا البعض نفرح معا,, ونحزن معا,, وندعوا للجميع بالخير
فان اختنا الغالية ليليا مرام محتاجة لدعواتكم في هذه الايام المباركة
هي مريضة جدا وبحاجتكم فصدقا اشتقنا لك يا غالية
نحن نتمنى لك الشفاء العاجل
سائلين المولى عز وجل ان يمن عليها بالشفاء العاجل وان تعود لاهلها وبيتها مشافى معافى
دعواتكم لها احبتنا الكرام فهي بحاجة الى دعائكم وفقكم الله ولا اراكم مكروه .
لا إله الا الله الحليم الكريم .. لا اله الا الله العلي العظيم ..
لا إله الا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم ..
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..
له الملك .. و له الحمد و هو على كل شيء قدير ..
الحمد لله الذي لا إله إلا هو .. و هو للحمد أهل .. و هو على كل شيء قدير ..
و سبحان الله .. و لا إله إلا الله .. و الله أكبر .. و لا حول و لا قوة إلا بالله ..
إلهي .. أذهب البأس رب الناس اشف و أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ..
إلهي .. أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت .. يارب العالمين آمين ..
إلهي .. إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك و سترك الجميل أن تشفيه و تمده بالصحة و العافية .. إلهي .. لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك .. إنك على كل شيء قدير ..
تقبل الله منا ومنكم عسى أن يكون من بينننا من يدعوا لها دعوة بظهر الغيب ويخلص فيها
النيه لله فيشفيها من مرضه بأذن الله
النيه لله فيشفيها من مرضه بأذن الله