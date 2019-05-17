تعزية لأختنا الغالية بثينة19

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمن ايام طلبنا منكم الدعاء بالشفاءلصهر اختناوزوج أختنا الغالية على قلوبنااثر حادث مرور ادخله في غيبوبة لمدة اكثر من شهرانا اليوم اكتب الموضوع وقلبي يعتصر ألما وحزنالوفاته....انا لله وانا اليه راجعون

اللهمّ عامله بما أنت أهله ، ولا تعامله بما هو أهله.​

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً.​

اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته ، و إن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.​

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ، ولا سابقة عذاب .​

اللهمّ اّنسه في وحدته ، و في وحشته ، و في غربته .​

اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً ، و أنت خير المنزلين.​

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين ، و الشّهداء ، و الصّالحين ، و حسن أولئك رفيقاً.​

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة ، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.​

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره ، و افرش قبره من فراش الجنّة.​

اللهمّ أعذه من عذاب القبر ، و جفاف ِالأرض عن جنبيها.​

اللهمّ املأ قبره بالرّضا ، و النّور ، و الفسحة ، و السّرور .​

اللهم إنّ فلاناً بن فلان في ذمّتك ، و حبل جوارك ، فقِه من فتنة القبر ، و عذاب النّار ،

و أنت أهل الوفاء و الحقّ .​

فاغفر له ، و ارحمهُ، إنّك أنت الغفور الرّحيم.​

اللهم عبدك و ابن عبدك وابن أمتك ، احتاج إلى رحمتك ، و أنت غنيّ عن عذابه ،

إن كان مُحسناً فزده في حسناته ، و إن كان مُسيئاً فتجاوز عنه.​

اللهمّ آته برحمتك و رضاك ، و قهِ فتنة القبر و عذابه ، و آته برحمتك

الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.​

اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه ، و ثقّل بالحسنات ميزانه ، و ثبّت على الصّراط أقدامه ،

و أسكنه في أعلى الجنّات ، بجوار حبيبك و مصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.​