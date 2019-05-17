تعزية لأختنا الغالية بثينة19

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,751
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من ايام طلبنا منكم الدعاء بالشفاء

لصهر اختنا
@أشــواق 19
وزوج أختنا الغالية على قلوبنا
@bouthaina19
اثر حادث مرور ادخله في غيبوبة لمدة اكثر من شهر

انا اليوم اكتب الموضوع وقلبي يعتصر ألما وحزنا
لوفاته....انا لله وانا اليه راجعون
  • اللهمّ عامله بما أنت أهله ، ولا تعامله بما هو أهله.​
  • اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً.​
  • اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته ، و إن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.​
  • اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ، ولا سابقة عذاب .​
  • اللهمّ اّنسه في وحدته ، و في وحشته ، و في غربته .​
  • اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً ، و أنت خير المنزلين.​
  • اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين ، و الشّهداء ، و الصّالحين ، و حسن أولئك رفيقاً.​
  • اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة ، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.​
  • اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره ، و افرش قبره من فراش الجنّة.​
  • اللهمّ أعذه من عذاب القبر ، و جفاف ِالأرض عن جنبيها.​
  • اللهمّ املأ قبره بالرّضا ، و النّور ، و الفسحة ، و السّرور .​
  • اللهم إنّ فلاناً بن فلان في ذمّتك ، و حبل جوارك ، فقِه من فتنة القبر ، و عذاب النّار ،
    و أنت أهل الوفاء و الحقّ .​
  • فاغفر له ، و ارحمهُ، إنّك أنت الغفور الرّحيم.​
  • اللهم عبدك و ابن عبدك وابن أمتك ، احتاج إلى رحمتك ، و أنت غنيّ عن عذابه ،
    إن كان مُحسناً فزده في حسناته ، و إن كان مُسيئاً فتجاوز عنه.​
  • اللهمّ آته برحمتك و رضاك ، و قهِ فتنة القبر و عذابه ، و آته برحمتك
    الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.​
  • اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه ، و ثقّل بالحسنات ميزانه ، و ثبّت على الصّراط أقدامه ،
    و أسكنه في أعلى الجنّات ، بجوار حبيبك و مصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.​
  • اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً ، و عند قيام الأشهاد آمناً ، و بجود رضوانك واثقاً ،
    و إلى أعلى درجاتك سابقاً.​
106851

عظم الله أجركم....ربي يصبركم
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,574
النقاط
666
الجنس
ذكر
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر الناراللهم أفسح له قبره ومد بصره وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم أعذه من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيه، اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور، اللهم قه السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، اللهم اغفر له في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,702
النقاط
1,311
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم ....
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون
ربي يصبر اهلوو ويجعل مثواه الجنة ان شاء الله
 
عاشقة الأحلام

عاشقة الأحلام

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 أفريل 2014
المشاركات
147
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
سطيف
الجنس
أنثى
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون
ربي يرحمو و يجعل مثواه الجنة ان شاء الله
 
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