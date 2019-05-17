تعزية لأختنا الغالية بثينة19

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ايام طلبنا منكم الدعاء بالشفاء
لصهر اختنا
@أشــواق 19
وزوج أختنا الغالية على قلوبنا
@bouthaina19
اثر حادث مرور ادخله في غيبوبة لمدة اكثر من شهر
انا اليوم اكتب الموضوع وقلبي يعتصر ألما وحزنا
لوفاته....انا لله وانا اليه راجعون
من ايام طلبنا منكم الدعاء بالشفاء
لصهر اختنا
@أشــواق 19
وزوج أختنا الغالية على قلوبنا
@bouthaina19
اثر حادث مرور ادخله في غيبوبة لمدة اكثر من شهر
انا اليوم اكتب الموضوع وقلبي يعتصر ألما وحزنا
لوفاته....انا لله وانا اليه راجعون
- اللهمّ عامله بما أنت أهله ، ولا تعامله بما هو أهله.
- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً.
- اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته ، و إن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.
- اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ، ولا سابقة عذاب .
- اللهمّ اّنسه في وحدته ، و في وحشته ، و في غربته .
- اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً ، و أنت خير المنزلين.
- اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين ، و الشّهداء ، و الصّالحين ، و حسن أولئك رفيقاً.
- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة ، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره ، و افرش قبره من فراش الجنّة.
- اللهمّ أعذه من عذاب القبر ، و جفاف ِالأرض عن جنبيها.
- اللهمّ املأ قبره بالرّضا ، و النّور ، و الفسحة ، و السّرور .
- اللهم إنّ فلاناً بن فلان في ذمّتك ، و حبل جوارك ، فقِه من فتنة القبر ، و عذاب النّار ،
و أنت أهل الوفاء و الحقّ .
- فاغفر له ، و ارحمهُ، إنّك أنت الغفور الرّحيم.
- اللهم عبدك و ابن عبدك وابن أمتك ، احتاج إلى رحمتك ، و أنت غنيّ عن عذابه ،
إن كان مُحسناً فزده في حسناته ، و إن كان مُسيئاً فتجاوز عنه.
- اللهمّ آته برحمتك و رضاك ، و قهِ فتنة القبر و عذابه ، و آته برحمتك
الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
- اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه ، و ثقّل بالحسنات ميزانه ، و ثبّت على الصّراط أقدامه ،
و أسكنه في أعلى الجنّات ، بجوار حبيبك و مصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.
- اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً ، و عند قيام الأشهاد آمناً ، و بجود رضوانك واثقاً ،
و إلى أعلى درجاتك سابقاً.