وفاة حماة الاخت الغالية @السلطانة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
يؤسفنا ان ننقل إليكم نبأ وفاة حماة الاخت الغالية @السلطانة
والدة زوجها

اختي السلطانة عظم الله اجركم و غفر الله لفقيدكم
ربي يصبركم

اللَّهُمَّ
أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها ، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النّار.

اللَّهُمَّ
عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله.

اللَّهُمَّ
اجزها عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
 
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