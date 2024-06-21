الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
يؤسفنا ان ننقل إليكم نبأ وفاة حماة الاخت الغالية @السلطانة
والدة زوجها
اختي السلطانة عظم الله اجركم و غفر الله لفقيدكم
ربي يصبركم
اللَّهُمَّ
أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها ، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ
عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله.
اللَّهُمَّ
اجزها عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
يؤسفنا ان ننقل إليكم نبأ وفاة حماة الاخت الغالية @السلطانة
والدة زوجها
اختي السلطانة عظم الله اجركم و غفر الله لفقيدكم
ربي يصبركم
اللَّهُمَّ
أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها ، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ
عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله.
اللَّهُمَّ
اجزها عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.