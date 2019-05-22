افضل المناطق السياحية في موريشيوس

abdougagi
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تقع جمهورية موريشيوس في المحيط الهندي في جنوب شرق بارة افريقيا و تتكون من مجموعة من الجزر الساحرة ذات الرمال البيضاء و الشواطئ الجميلة و الطبيعة الخلابة.
لكن موريشيوس ليست مجرد شواطئ. ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في موريشيوس بما في ذلك الأنشطة والمعالم التاريخية والغابات المورقة و فيما يلي أهم المناطق السياحية في جزيرة موريشويس :
1. غران باسان :
- غران باسان هي بحيرة في أعالي الجبال على ارتفاع 1800 قدم فوق مستوى سطح البحر. إنه المكان الهندوسي الأكثر قداسة في جزيرة موريشيوس وهناك معبد مكرس للورد شيفا هنا.
2. شان دو مارس في بور لويس :
- ارتدي أفضل ملابسك وقضي يوم السبت مع السكان المحليين في موريشيوس في مضمار سباق سباق شان دو مارس. مسار السباق هو الأقدم في نصف الكرة الجنوبي وهو يوم لا يُنسى ، حيث يمكنك الاستمتاع بالمقبلات والمشروبات.
3. شلال شاماريل :
- شماريل هو أعلى شلال في موريشيوس على بعد 100 متر. تعتبر بقعة الجمال الطبيعية هذه فرصة مثالية للصور وهي بالتأكيد مشهد مثير للإعجاب. تسلق الدرج إلى منصة المشاهدة في الجزء العلوي و ألق نظرة على الشلال لالتقاط الأنفاس.
4. منتزه بلاك ريفر :
- تمتد هذه الحديقة الوطنية على أكثر من 6574 هكتارًا من الأراضي ويمكنك المشي في مساراتها لمشاهدة الغابات الأصلية والحياة البرية.
تعد الغابة الكثيفة موطنًا لأكثر من 300 نوع من النباتات المزهرة ، وإذا كنت محظوظًا ، فقد ترى الحمام الوردي الشهير ، وهو طائر مستوطن في موريشيوس والذي انقرض تقريبًا.
5. القفز المظلي في موريشيوس :
- إذا كنت تبحث عن الإثارة في إجازتك الفاخرة إلى موريشيوس ، فلما لا تجرب رياضة الأدرينالين المثالية والقفز من الطائرة. في Skydive Mauritius ، يمكنك القفز بالمظلات لمشاهدة المناظر الخلابة لموريشيوس من الجو ، بما في ذلك الغابات الخضراء المورقة والمياه الزرقاء الفيروزية.