اللغز 18 من سلسله الالغاز غير المسجله مع sami44 فكر واربح وسام

sami44

sami44

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10 ديسمبر 2009
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مننن.gif


أعضاء وزوار منتدى اللمة
ييشرفني ان اقترح عليكم عدد جديد من سلسلة الالغاز الفكرية الغير مسجله

لغز اليوم هو الرقم 18في السلسلة
هو اسهل من الالغاز السابقة واتمنى تحلوه من اول رد
والعضو اللذي يتمكن من الحل والتحليل
يتحصل على وسام

تالببيي.gif





الغاية من هذه السلسلة الترفيهية
البحث وتبادل المعلومات




تاللل.gif





اللغز يقول

اسألك عن شيء من خلق الرحمان
اصله من مملكه الحيوان. وطباعه ترقى لطباع الانسان
شجاع من سلاله الملوك والوفاء عنده عنوان
اقصد انثاه فهو عند العامه يعرف
اسمها غني عن التعبير ووفاوها منقطع النضير
اول اسمها لا يقال فالكل عنه باحث
واخره مكان موصوف بام الخبائث




بالتوفيق
 
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