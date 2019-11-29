اللغز 18 من سلسله الالغاز غير المسجله مع sami44 فكر واربح وسام

sami44
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أعضاء وزوار منتدى اللمة
ييشرفني ان اقترح عليكم عدد جديد من سلسلة الالغاز الفكرية الغير مسجله
لغز اليوم هو الرقم 18في السلسلة
هو اسهل من الالغاز السابقة واتمنى تحلوه من اول رد
والعضو اللذي يتمكن من الحل والتحليل
يتحصل على وسام
الغاية من هذه السلسلة الترفيهية
البحث وتبادل المعلومات
اللغز يقول
اسألك عن شيء من خلق الرحمان
اصله من مملكه الحيوان. وطباعه ترقى لطباع الانسان
شجاع من سلاله الملوك والوفاء عنده عنوان
اقصد انثاه فهو عند العامه يعرف
اسمها غني عن التعبير ووفاوها منقطع النضير
اول اسمها لا يقال فالكل عنه باحث
واخره مكان موصوف بام الخبائث
بالتوفيق