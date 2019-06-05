طرق تســاعد على الحفظ





الســــــــــلام عليكم و رحمة الله وبركاته

صحــا عيدكم و كــل عــــام وأنتم بخير

بمنــاسبة إقتراب البكالوريا

أردت وضع هذا الموضوع ليساعد كل من شعب الأدبية والعلمية سواء

خاصة في مواد الحفظ

مع ضيق الوقت و عدم التجهيز الكافي للبكالوريا خاصة اصحاب شعبة العلوم فإهتمامهم يقتصر على المواد العلمية و يهملون المواد الأدبية ، أو لا يجهزون لها بشكل جيد

أولا:

لا تحفظ المواد الأدبية بل افهمها خاصة الاجتماعيات

عادة بعض الأشخاص لا يمكنهم فهم الحرب الباردة لذا عليك البدء من البداية فقط كمعلومات إضافية

مثلا: "كيف كانت الأوضاع في الحرب ع2 ؟و من فاز؟ولما لم تتأثر الو.م.أ بأي خسائر كبيرة؟ "

و أيضا استعمال مخطط سيسهل الفهم "كما في الصورة" في المخطط ضع بعض الشرح البسيط الذي يسهل لك الربط بين الأحداث



ثــانيا:

أثناء محاولة فهم الدروس ستعترض طريقك مصطلحات حاول الرجوع لها في ذلك الوقت و لا تتركها لوقت أخر

لكي تستطيع ربط المصطلح مع وقت ظهوره و أيضا هذا سيهل من فهم الدرس

ثــالثــا:

استعمل الخرائط حتى في التاريخ

حدد مكان المعسكر الغربي والشرقي و حلفائهم

فمثلا كوبا تقع بالقرب من الو.م.أ لكنها كانت تابعة للمعسكر الشرقي و ستعرف ان الاتحاد السوفياتي استفاد من هذا



رابعــا:

في الشخصيات استعمل تعريف واحد "كما في الصورة"

لكن أضف إليه شيء يتعلق بكل شخصية



خــامســا:

في الجغرافيا حاول العودة لكل أدوات الجغرافيا

خاصة الأشكال البيانية

أدوات الجغرافيا بســـــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحــمــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــمالســــــــــلام عليكم و رحمة الله وبركاتهصحــا عيدكم و كــل عــــام وأنتم بخيربمنــاسبة إقتراب البكالورياأردت وضع هذا الموضوع ليساعد كل من شعب الأدبية والعلمية سواءخاصة في مواد الحفظمع ضيق الوقت و عدم التجهيز الكافي للبكالوريا خاصة اصحاب شعبة العلوم فإهتمامهم يقتصر على المواد العلمية و يهملون المواد الأدبية ، أو لا يجهزون لها بشكل جيدلا تحفظ المواد الأدبية بل افهمها خاصة الاجتماعياتعادة بعض الأشخاص لا يمكنهم فهم الحرب الباردة لذا عليك البدء من البداية فقط كمعلومات إضافيةمثلا: "كيف كانت الأوضاع في الحرب ع2 ؟و من فاز؟ولما لم تتأثر الو.م.أ بأي خسائر كبيرة؟ "و أيضا استعمال مخطط سيسهل الفهم "كما في الصورة" في المخطط ضع بعض الشرح البسيط الذي يسهل لك الربط بين الأحداثأثناء محاولة فهم الدروس ستعترض طريقك مصطلحات حاول الرجوع لها في ذلك الوقت و لا تتركها لوقت أخرلكي تستطيع ربط المصطلح مع وقت ظهوره و أيضا هذا سيهل من فهم الدرساستعمل الخرائط حتى في التاريخحدد مكان المعسكر الغربي والشرقي و حلفائهمفمثلا كوبا تقع بالقرب من الو.م.أ لكنها كانت تابعة للمعسكر الشرقي و ستعرف ان الاتحاد السوفياتي استفاد من هذافي الشخصيات استعمل تعريف واحد "كما في الصورة"لكن أضف إليه شيء يتعلق بكل شخصيةفي الجغرافيا حاول العودة لكل أدوات الجغرافياخاصة الأشكال البيانية

ســـادســا:

في الفسفة ستجد مقولات يمكنك استعمالها في العديد من المواضع

لذا احفظها مثلا: " الغاية تبرر الوسيلة" و " أنت تفكر اذن أنت موجود"





ســـابعـا:

ستجد العديد من الفديوهات على اليوتيوب تشرح الدروس

اختر ما يناسبك و أعد مشاهدتها عدة مرات لكن طبعا بعد أن تحاول بنفسك أن تفهم الدرس

حاول تطبيق الأمر على المواد الأخرى