فضل صيام الستّ من شوال وهل يشترط التتابع في صيامها ؟؟

ام أمينة
:: عضو بارز ::
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فضل صيام الست من شوال :
فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: **من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر** رواه مسلم في صحيحه وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست من شوال مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم، فرمضان بعشرة أشهر، والست بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفارة لما بين الرمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، وفائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، امتثال إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم، والمؤمن يتحرى ما شرع الله، ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم
هل يشترط التتابع في صيام ست شوال؟
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعًا ولا تفريقًا، حيث قال صلى الله عليه وسلم :** من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر ** أخرجه الإمام مسلم في صحيحه
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