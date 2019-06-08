فواصل الورق لانهاء ديكور الطلاء

sami44
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اليوم جبتلكم موضوع عن الفواصل الورقيه
هناك العديد من الفواصل الورقية التي تستعمل ف الديكور
تختلف في الاحجام منها الكبيرة ومنها الصغيرة
متعددة الالوان والاشكال حسب لون الطلاء المتواجد لديك في الحائط
هناك نوع ناعم واخر خشن
حسب الطلب
تستعمل للفصل بين نوعين او لونين من الطلاء
تستعمل في نهاية الحاىط لإضفاء نوع من الديكور والجمالية على الطلاء
تستعمل على حواف النوافذ والابواب
تستعمل لتعديل الطلاء في جوانب الحائط لما يكون الحائط فيه اعوجاج او عيب
سهل للقطع بما انه من ورق
سهل التركيب يتطلب الغراء فقط
وفي ما يلي بعض الصور من تجميعي
مع العلم انو هناك انواع خاصة بالاطفال
وهناك ماهو خاص لاصالون
وهناك ما هو خاص بالهول والممر
وهناك الخاص بالغرف
اتمنى ان اكون قد افدتكم
واي استفسار. انا في الخدمة
#sami44