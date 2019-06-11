kacimo samy
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
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- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
تحضير لشهادة البكالوريا 2019
اللغة العربية
تجدون في المرفقات شروحات وامثلة عن
تحضير لشهادة البكالوريا 2019
اللغة العربية
تجدون في المرفقات شروحات وامثلة عن
- إعراب إذ إذا إذن
- إعراب الجمل
- إعراب لو و لولا و لوما
- الاحرف المشبهة بالفعل
- الاستعارة
- الاعراب اللفظي والتقديري
- الاوتاد والاسباب والزحافات والعلل في الشعر الحر
- البدل وعطف البيان والفرق بينهما
- التشبيه
- التمييز والحال والفرق بينهما
- الكتابة والبلاغتها
- المجاز اللفظي
- المجاز المرسل
- الهمزة المزيدة في أول الامر
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