تحضير لشهادة البكالوريا 2019 اللغة العربية

kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,804
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
تحضير لشهادة البكالوريا 2019
اللغة العربية
تجدون في المرفقات شروحات وامثلة عن

  • إعراب إذ إذا إذن
  • إعراب الجمل
  • إعراب لو و لولا و لوما
  • الاحرف المشبهة بالفعل
  • الاستعارة
  • الاعراب اللفظي والتقديري
  • الاوتاد والاسباب والزحافات والعلل في الشعر الحر
  • البدل وعطف البيان والفرق بينهما
  • التشبيه
  • التمييز والحال والفرق بينهما
  • الكتابة والبلاغتها
  • المجاز اللفظي
  • المجاز المرسل
  • الهمزة المزيدة في أول الامر
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top