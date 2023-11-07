قواعد اللغة + البلاغة أداب و فلسفة+ لغات

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
13,327
الحلول
1
نقاط التفاعل
25,552
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
قواعد اللغة + البلاغة
-1 القواعد
-الإعراب اللفظي والتقديري ( شعبة آداب وفلسفة + لغات)
-ال[مضاف إلى ياء المتكلم] + نون الوقاية ( خاص شعبة آداب وفلسفة فقط)
إعراب إذا/ إذن/ إذ/ حينئذ ( شعبة آداب وفلسفة+ لغات)
--إعراب [الجمل التي لها محل من الإعراب]( آف+ لغ)
-إعراب الجمل التي ليس لها محل من الأعراب ( آف+ لغ)
الفرق بين الحال والتمييز (آف+ لغ)
البدل( آف+ لغ)
-اعرب الفضلة( آف+ لغات)
-إعراب لو/ لولا/ لوما(آف+ لغ)
-إعراب أمّا/ إمّا.(آف+ لغ)
الأحرف المشبهة بالفعل (آف+ لغ)
المسند والمسند إليه ( خاص فقط بالآداب والفلسفة)
-جمع القلة وجمع الكثرة( خاص بالآداب والفلسفة فقط)
-اسم الجمع ( خاص فقط بالآداب والفلسفة )
-معاني إعراب أيُ أيْ إي ( خاص فقط بالآداب والفلسفة )
-معاني إعراب كم كأي كذا( خاص بالآداب والفلسفة)
2 -البلاغة
-الاقتباس والتضمين
-المجاز العقلي والمرسل
-بلاغة الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية
-بلاغة التشبيه أنواعه
-بلاغة الكناية
الأساليب الخبرية والإنشائية و أغراضها البلاغية
-المحسنات البديعية( الطباق+ الجناس+ المقابلة+ التصريع...
-البحور الشعرية
الكامل
الوافر
الرمل
الهزج
الرجز
ال
متقارب
المتدارك
-العلل والزحافات
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ريحـان
الوحدة التعليمية الرابعة ( أنا ، هنا وهناك ، ثقافة اخرى ..)
المشاركات
5
المشاهدات
23
ريحـان
ريحـان
ريحـان
دراسة تحليلية الوحدات4_5_6_7 أداب و فلسفة + لغات
المشاركات
1
المشاهدات
87
إلياس
إلياس
ريحـان
الإعراب اللفظي و التقديري
المشاركات
2
المشاهدات
525
ذكريات
ذكريات
ريحـان
تحضر سند شعري ( علي بن محمد الحموي)
المشاركات
2
المشاهدات
312
ريحـان
ريحـان
ريحـان
تحضير نص الشعر في عهد المماليك نص تواصلي صفحة 20
المشاركات
0
المشاهدات
184
ريحـان
ريحـان
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة