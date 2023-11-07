قواعد اللغة + البلاغة أداب و فلسفة+ لغات

قواعد اللغة + البلاغة

-1 القواعد

-الإعراب اللفظي والتقديري ( شعبة آداب وفلسفة + لغات)

-ال[مضاف إلى ياء المتكلم] + نون الوقاية ( خاص شعبة آداب وفلسفة فقط)

إعراب إذا/ إذن/ إذ/ حينئذ ( شعبة آداب وفلسفة+ لغات)

--إعراب [الجمل التي لها محل من الإعراب]( آف+ لغ)

-إعراب الجمل التي ليس لها محل من الأعراب ( آف+ لغ)

الفرق بين الحال والتمييز (آف+ لغ)

البدل( آف+ لغ)

-اعرب الفضلة( آف+ لغات)

-إعراب لو/ لولا/ لوما(آف+ لغ)

-إعراب أمّا/ إمّا.(آف+ لغ)

الأحرف المشبهة بالفعل (آف+ لغ)

المسند والمسند إليه ( خاص فقط بالآداب والفلسفة)

-جمع القلة وجمع الكثرة( خاص بالآداب والفلسفة فقط)

-اسم الجمع ( خاص فقط بالآداب والفلسفة )

-معاني إعراب أيُ أيْ إي ( خاص فقط بالآداب والفلسفة )

-معاني إعراب كم كأي كذا( خاص بالآداب والفلسفة)

2 -البلاغة

-الاقتباس والتضمين

-المجاز العقلي والمرسل

-بلاغة الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية

-بلاغة التشبيه أنواعه

-بلاغة الكناية

الأساليب الخبرية والإنشائية و أغراضها البلاغية

-المحسنات البديعية( الطباق+ الجناس+ المقابلة+ التصريع...

-البحور الشعرية

الكامل

الوافر

الرمل

الهزج

الرجز

ال

متقارب

المتدارك

-العلل والزحافات