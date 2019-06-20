حكم القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت احترازا من الشياطين



السؤال :



بالنسبة للقراءة هل يجوز القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت للاحتراز من الشياطين وغيرهم؟



الجواب:



لا. هذا غير صحيح، قولهم: إنه إذا قرأ على الملح وذره في البيت لا تقربه الشياطين هذا خطأ وليس بصحيح، ولا يجوز العمل به.



للشيخ ابن عثيمين رحمه الله



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