Ma$Ter
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حكم القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت احترازا من الشياطين
السؤال:
بالنسبة للقراءة هل يجوز القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت للاحتراز من الشياطين وغيرهم؟
الجواب:
لا. هذا غير صحيح، قولهم: إنه إذا قرأ على الملح وذره في البيت لا تقربه الشياطين هذا خطأ وليس بصحيح، ولا يجوز العمل به.
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [179]
السؤال:
بالنسبة للقراءة هل يجوز القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت للاحتراز من الشياطين وغيرهم؟
الجواب:
لا. هذا غير صحيح، قولهم: إنه إذا قرأ على الملح وذره في البيت لا تقربه الشياطين هذا خطأ وليس بصحيح، ولا يجوز العمل به.
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [179]