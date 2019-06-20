حكم القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت احترازا من الشياطين

Ma$Ter

Ma$Ter

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حكم القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت احترازا من الشياطين

السؤال:

بالنسبة للقراءة هل يجوز القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت للاحتراز من الشياطين وغيرهم؟

الجواب:

لا. هذا غير صحيح، قولهم: إنه إذا قرأ على الملح وذره في البيت لا تقربه الشياطين هذا خطأ وليس بصحيح، ولا يجوز العمل به.

للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [179]
 
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