حكم الصلاة على النبي حال النسيان

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



حكم الصلاة على النبي ﷺ حال النسيان ..

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بعض الناس إذا نسي شيئًا حال التحدث مع الآخرين . . قال: (اللهم صلِ على محمد)

وهذا لا أصل له، والذي ينبغي حال نسيانه أن يَذكر الله تعالى؛ لقوله تعالى : (واذكر ربك إذا نسيت)الآية

قال الشيخ ابن سعدي ـ رحمه الله ـ :

"يؤخذ من عموم الآية: الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سها عنه"

[تفسير القرآن الكريم]

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وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :

لا أعلم له أصلاً ولا علاقة للصلاة على النبي ﷺ في تذكره، اللهم إلا أن يقول: إن النبي ﷺ ذكَرَ أن من جعل صلاته للنبي ﷺـ فإنه يكفى همه، لكن أخذها من هذا الحديث بعيد، فالأولى إذا نسي شيئاً أن يَذكر الله.

[لقاءات الباب المفتوح]

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فعليك بالواردِ ودعك من الشّوارد​