حكم الصلاة على النبي حال النسيان

زخرفة حرف
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم الصلاة على النبي ﷺ حال النسيان ..
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بعض الناس إذا نسي شيئًا حال التحدث مع الآخرين . . قال: (اللهم صلِ على محمد)
وهذا لا أصل له، والذي ينبغي حال نسيانه أن يَذكر الله تعالى؛ لقوله تعالى : (واذكر ربك إذا نسيت)الآية
قال الشيخ ابن سعدي ـ رحمه الله ـ :
"يؤخذ من عموم الآية: الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سها عنه"
[تفسير القرآن الكريم]
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وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
لا أعلم له أصلاً ولا علاقة للصلاة على النبي ﷺ في تذكره، اللهم إلا أن يقول: إن النبي ﷺ ذكَرَ أن من جعل صلاته للنبي ﷺـ فإنه يكفى همه، لكن أخذها من هذا الحديث بعيد، فالأولى إذا نسي شيئاً أن يَذكر الله.
[لقاءات الباب المفتوح]
.
فعليك بالواردِ ودعك من الشّوارد
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم الصلاة على النبي ﷺ حال النسيان ..
.
بعض الناس إذا نسي شيئًا حال التحدث مع الآخرين . . قال: (اللهم صلِ على محمد)
وهذا لا أصل له، والذي ينبغي حال نسيانه أن يَذكر الله تعالى؛ لقوله تعالى : (واذكر ربك إذا نسيت)الآية
قال الشيخ ابن سعدي ـ رحمه الله ـ :
"يؤخذ من عموم الآية: الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سها عنه"
[تفسير القرآن الكريم]
.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
لا أعلم له أصلاً ولا علاقة للصلاة على النبي ﷺ في تذكره، اللهم إلا أن يقول: إن النبي ﷺ ذكَرَ أن من جعل صلاته للنبي ﷺـ فإنه يكفى همه، لكن أخذها من هذا الحديث بعيد، فالأولى إذا نسي شيئاً أن يَذكر الله.
[لقاءات الباب المفتوح]
.
فعليك بالواردِ ودعك من الشّوارد