السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع



€415 محجوزة للأخ متوفر 500€ PAYSERA مقابل 220دج للأورو€415 محجوزة للأخ @bsm206

€100 محجوزة للأخ @سنيور فؤاد

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم

المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية



ملاحظات: ​

-لا توجد عمولة في الإرسال

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سأرسل له RIP الخاص بي في المحادثة

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب، أو عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب

-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سيجد RIP الخاص بي في المحادثة





تنبيهات: ​



-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى

-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-أقل مبلغ للبيع 10€ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى