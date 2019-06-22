أُمْنِيَّةٌ حَاقِدَة..;

إن لم تكن من نصيبي يا حبيبي

فأتمنى لك إمرأة تحبك كما اعتاد الآخرون دفعة واحدة

و تلصق على صورتك ما تريد من صفات و أوهام لتجعل منك وعاءا تسكب فيه فارس أحلامها

و تُنْكِرُ من تكون

أتمنى لك امرأة لا تجيد الغوص في تفاصيلك

لا تحبك بالجملة و التجزئة مثلي

لا تنتبه لخطواتك كم هي صامتة

لا تهزها بحة في صوتك عند التعب

لا تمتعها عاداتك الصغيرة في وضع كل شيء تماما في مكانه

و لا تسحرها دِقَّهُ اصابعك و مهارة يديك في كل ما تعمله



أتمنة لك يا حبيبي امرأة

تجعل من حبك واجبا يوميا تؤديه على مضض

تكوي ثيابك

و تصنع طعامك

و توقضك بصوت بارد

و تجلس الى طاولة طعامك في صمت او في شكوى

و تتأفف من حديثك المستمر عن عملك

حتى انها لن تلمح حرارة صوتك و انت تخبرها عن انجاز جديد

و لن تلمح جرحا في يدك

او أرقا في عينك



أتمنى لك امرأة

تنسى موعد رجوعك للبيت لسبب ما و لا تدرك كم هو بالغ الأهمية

ان تستقبلك بابتسامة مشرقة و ضمة و قبلة



و تنسى أن ترافقك للباب البيت لن تدرك كم أن هذا كفيل بجعلك تشتاق الرجوع اليها طوال اليوم

و ابدا...

لا تحتضنك فجأه

او تقبلك فجأه

ولا تنتبه أبدا لساعتك حين تنساها

او دفترك



لا تعد لك حماما دافئا و معطرا في ايامك المتعِبة

ولا تشاركك العابك أيام عطلك

لا تناقشك في كتاب قرأته

ولا في فلم شاهدتماه معا



أتمنى لك امرأة لا تعرف كيف تخلصك من مللك الدائم

و كأبتك المسائية

لا تباغتك بأغنية هادئة بصوتها حين لا تود الحديث

امرة لا تبدع في حبها لك

لا تجعل منك طفلها المدلل

و سيدها المبجل

على حد السواء



أتمنى لك يا حبيبي أن تعيش غريبا في قلبها و تزداد غربة إذا قالت لك أنها تحبك

لأنك لا تستطيع أن تخبرها كيف تحبك



أنت لن تستطيع أن تقول لها ان تحبك مثلما أحببتك

















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اللحظة