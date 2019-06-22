أُمْنِيَّةٌ حَاقِدَة..;

إيمان~
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 532
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- قسنطينة
- الجنس
- أنثى
إن لم تكن من نصيبي يا حبيبي
فأتمنى لك إمرأة تحبك كما اعتاد الآخرون دفعة واحدة
و تلصق على صورتك ما تريد من صفات و أوهام لتجعل منك وعاءا تسكب فيه فارس أحلامها
و تُنْكِرُ من تكون
أتمنى لك امرأة لا تجيد الغوص في تفاصيلك
لا تحبك بالجملة و التجزئة مثلي
لا تنتبه لخطواتك كم هي صامتة
لا تهزها بحة في صوتك عند التعب
لا تمتعها عاداتك الصغيرة في وضع كل شيء تماما في مكانه
و لا تسحرها دِقَّهُ اصابعك و مهارة يديك في كل ما تعمله
أتمنة لك يا حبيبي امرأة
تجعل من حبك واجبا يوميا تؤديه على مضض
تكوي ثيابك
و تصنع طعامك
و توقضك بصوت بارد
و تجلس الى طاولة طعامك في صمت او في شكوى
و تتأفف من حديثك المستمر عن عملك
حتى انها لن تلمح حرارة صوتك و انت تخبرها عن انجاز جديد
و لن تلمح جرحا في يدك
او أرقا في عينك
أتمنى لك امرأة
تنسى موعد رجوعك للبيت لسبب ما و لا تدرك كم هو بالغ الأهمية
ان تستقبلك بابتسامة مشرقة و ضمة و قبلة
و تنسى أن ترافقك للباب البيت لن تدرك كم أن هذا كفيل بجعلك تشتاق الرجوع اليها طوال اليوم
و ابدا...
لا تحتضنك فجأه
او تقبلك فجأه
ولا تنتبه أبدا لساعتك حين تنساها
او دفترك
لا تعد لك حماما دافئا و معطرا في ايامك المتعِبة
ولا تشاركك العابك أيام عطلك
لا تناقشك في كتاب قرأته
ولا في فلم شاهدتماه معا
أتمنى لك امرأة لا تعرف كيف تخلصك من مللك الدائم
و كأبتك المسائية
لا تباغتك بأغنية هادئة بصوتها حين لا تود الحديث
امرة لا تبدع في حبها لك
لا تجعل منك طفلها المدلل
و سيدها المبجل
على حد السواء
أتمنى لك يا حبيبي أن تعيش غريبا في قلبها و تزداد غربة إذا قالت لك أنها تحبك
لأنك لا تستطيع أن تخبرها كيف تحبك
أنت لن تستطيع أن تقول لها ان تحبك مثلما أحببتك
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
اللحظة
فأتمنى لك إمرأة تحبك كما اعتاد الآخرون دفعة واحدة
و تلصق على صورتك ما تريد من صفات و أوهام لتجعل منك وعاءا تسكب فيه فارس أحلامها
و تُنْكِرُ من تكون
أتمنى لك امرأة لا تجيد الغوص في تفاصيلك
لا تحبك بالجملة و التجزئة مثلي
لا تنتبه لخطواتك كم هي صامتة
لا تهزها بحة في صوتك عند التعب
لا تمتعها عاداتك الصغيرة في وضع كل شيء تماما في مكانه
و لا تسحرها دِقَّهُ اصابعك و مهارة يديك في كل ما تعمله
أتمنة لك يا حبيبي امرأة
تجعل من حبك واجبا يوميا تؤديه على مضض
تكوي ثيابك
و تصنع طعامك
و توقضك بصوت بارد
و تجلس الى طاولة طعامك في صمت او في شكوى
و تتأفف من حديثك المستمر عن عملك
حتى انها لن تلمح حرارة صوتك و انت تخبرها عن انجاز جديد
و لن تلمح جرحا في يدك
او أرقا في عينك
أتمنى لك امرأة
تنسى موعد رجوعك للبيت لسبب ما و لا تدرك كم هو بالغ الأهمية
ان تستقبلك بابتسامة مشرقة و ضمة و قبلة
و تنسى أن ترافقك للباب البيت لن تدرك كم أن هذا كفيل بجعلك تشتاق الرجوع اليها طوال اليوم
و ابدا...
لا تحتضنك فجأه
او تقبلك فجأه
ولا تنتبه أبدا لساعتك حين تنساها
او دفترك
لا تعد لك حماما دافئا و معطرا في ايامك المتعِبة
ولا تشاركك العابك أيام عطلك
لا تناقشك في كتاب قرأته
ولا في فلم شاهدتماه معا
أتمنى لك امرأة لا تعرف كيف تخلصك من مللك الدائم
و كأبتك المسائية
لا تباغتك بأغنية هادئة بصوتها حين لا تود الحديث
امرة لا تبدع في حبها لك
لا تجعل منك طفلها المدلل
و سيدها المبجل
على حد السواء
أتمنى لك يا حبيبي أن تعيش غريبا في قلبها و تزداد غربة إذا قالت لك أنها تحبك
لأنك لا تستطيع أن تخبرها كيف تحبك
أنت لن تستطيع أن تقول لها ان تحبك مثلما أحببتك
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
اللحظة
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