أُمْنِيَّةٌ حَاقِدَة..;

إ

إيمان~

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 ديسمبر 2014
المشاركات
532
النقاط
51
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
إن لم تكن من نصيبي يا حبيبي
فأتمنى لك إمرأة تحبك كما اعتاد الآخرون دفعة واحدة
و تلصق على صورتك ما تريد من صفات و أوهام لتجعل منك وعاءا تسكب فيه فارس أحلامها
و تُنْكِرُ من تكون
أتمنى لك امرأة لا تجيد الغوص في تفاصيلك
لا تحبك بالجملة و التجزئة مثلي
لا تنتبه لخطواتك كم هي صامتة
لا تهزها بحة في صوتك عند التعب
لا تمتعها عاداتك الصغيرة في وضع كل شيء تماما في مكانه
و لا تسحرها دِقَّهُ اصابعك و مهارة يديك في كل ما تعمله

أتمنة لك يا حبيبي امرأة
تجعل من حبك واجبا يوميا تؤديه على مضض
تكوي ثيابك
و تصنع طعامك
و توقضك بصوت بارد
و تجلس الى طاولة طعامك في صمت او في شكوى
و تتأفف من حديثك المستمر عن عملك
حتى انها لن تلمح حرارة صوتك و انت تخبرها عن انجاز جديد
و لن تلمح جرحا في يدك
او أرقا في عينك

أتمنى لك امرأة
تنسى موعد رجوعك للبيت لسبب ما و لا تدرك كم هو بالغ الأهمية
ان تستقبلك بابتسامة مشرقة و ضمة و قبلة

و تنسى أن ترافقك للباب البيت لن تدرك كم أن هذا كفيل بجعلك تشتاق الرجوع اليها طوال اليوم
و ابدا...
لا تحتضنك فجأه
او تقبلك فجأه
ولا تنتبه أبدا لساعتك حين تنساها
او دفترك

لا تعد لك حماما دافئا و معطرا في ايامك المتعِبة
ولا تشاركك العابك أيام عطلك
لا تناقشك في كتاب قرأته
ولا في فلم شاهدتماه معا

أتمنى لك امرأة لا تعرف كيف تخلصك من مللك الدائم
و كأبتك المسائية
لا تباغتك بأغنية هادئة بصوتها حين لا تود الحديث
امرة لا تبدع في حبها لك
لا تجعل منك طفلها المدلل
و سيدها المبجل
على حد السواء

أتمنى لك يا حبيبي أن تعيش غريبا في قلبها و تزداد غربة إذا قالت لك أنها تحبك
لأنك لا تستطيع أن تخبرها كيف تحبك

أنت لن تستطيع أن تقول لها ان تحبك مثلما أحببتك








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آخر تعديل:
العَنْقَاءُ

العَنْقَاءُ

:: عضو فعّال ::
إنضم
28 جوان 2014
المشاركات
1,678
النقاط
191


عَلى عُسرٍ ..
مَضَيتُ إليكِ ،
ركضًا حَافي ,,
القدمِين ..
،
وأنتِ ..
غزالةً زَرقاءُ ،
تَرقُصُ لي .
أمَام العَين

كيف..لا أري المباحُ لي !
حقدٌ دفين ..فيهِ حبٌّ وفيهِ سخطٌ !
إنّ الذي حط قلمكِ في الجدران قد حط فيكِ الحبّ الكبير
حتي لو كتمتي يظلّ هواكِ واحد ..
في وجهٍ ..
في شكلٍ ..
إنّ لكِ زعامة العِتاب والحبِّ على مفرقة تاجكِ وفي يدك صُولجانه
قد قوى واستحصَد وأستوى على العرشِ ،،
تبدين في غاية مِن الجمال وأنتِ تنبتين حقدًا وتَزدادِين جمالًا كُلّما أكثرتِ
إيمان بعضُكِ على بعضٍ أنتِ {فِتنة للعالمين!}.
وحق ربي..

 
Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,186
النقاط
571
الجنس
ذكر
ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ! ﻑ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺗﻌﻠﻤﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺐ ! ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﻌﻠﻤﻚ ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻚ .. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺳﻲﺀ .. ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻣﻄﻠﻮﺏ !.. ﻛﻤﺎ ﺃﻳﻘﻨﺖ ﺃﻥ ﺧﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻗﻨﺎﻉ .. ﻭ ﻟﻜﻞ ﺇﺑﺘﺴﺎﻣﻪ ﺃﻟﻒ معنى .. ﻭ ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﺳﻜﻮﺕ ﻋﺬﺭ .. ﻭ ﻟﻜﻞ ﺣﻨﺎﻥ ﻗﺴﻮة .. ﻭ ﻟﻜﻞ ﻗﻠﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﻟﻒ صدمة .. ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺟﻌﻞ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻲ .. ﻑ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗﻞ ﻻ ﻧﺼﻄﺪﻡ ..
ﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﺭﺣﻤﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻧﻌﻤﻪ .. وأن الحياة ﻻ ﺗﺆﻟﻤﻨﺎ ﻋﺒﺜﺎً !!.. ﺗﺆﻟﻤﻨﺎ ﻟﻨﻜﺒﺮ ﻟﻨﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﻟﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﺑﺠﺪﻳﺎﺗﮭﺎ .. ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ !..
ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺼﺪﻕ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻭﻻ ﻧﺜﻖ ﻛﺜﻴﺮﺍً .. ﻷﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺘﻌﺐ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺧﻠﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ !.. ﺃﺧﺒﺮﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺷﻲﺀ يبقى ..
ﻭﻻ حتى ﻫﻲ ستبقى ﻭ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺘﮭﻲ .. ﻭﺳﻴﻨﺘﮭﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﮭﺎ
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,409
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله كلمات جميلة
لكن بالنسبة لي هذا ليس حبا .. على الاقل الحب الذي اعرفه
الحب في الله
من يحب سيتمنى لمن يحب السعادة وان كان بعيدا عنه
وكل السعادة تبدأ بقربه من ربه .. ثم ياتي الباقي
لا أعلم .. ربما أنا الغريبة في حبي

فاني اتمنى لمن أحبه أن يسعد بقرب ربه
وادعو الله له ان يجعله له أقرب فأقرب
وان كان ببعده عني .. او حتى بزواجه بمن هي أتقى مني
فكل ما يهمني أن يجمعه الله بمن تحبه فيه
وإن لم تكن أنا ... فهذا لأن تواجدي معه شر إما لاحدهنا أو كلانا

في انتظار المزيد من ما تخطه يمناك الذهبية
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,815
النقاط
1,311
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم....
من وجهت نظرى من نحبه لانتمنى له إلا الخير تنسعى لحمايته حتى من حبنا المفرط له الذى غالباامايكون مسببا للازعاج وصلتنى كل كلمة كتبت في الموضوع لم تستطع التعبير عذراا
بوركتى
 
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