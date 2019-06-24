السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

المبلغ المتبقي في هذا الموضوع 91 € يتم حجزها حسب ترتيب المشاركات

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم

المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

€150 محجوزة للأخ @عمر 10

€115 محجوزة للأخ @brahim-ned

€100 محجوزة للأخ @naouri65

€30 محجوزة للأخ @abdlkader1122

€14 محجوزة للأخ @mimbel



ملاحظات: ​

-لا توجد عمولة في الإرسال

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي



تنبيهات: ​



-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء -بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى

*نظرا لكثرة الطلب من الإخوة الكرام الذين ينتظرون فرصة للحجز، لن يتم تمديد الحجز ليوم الثلاثاء مهما كان السبب

*لتفادي مشاكل الشبكة البريدية أرجو من الإخوة الكرام الدفع صباحا