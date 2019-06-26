Abodi84
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 أفريل 2016
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- ذكر
1_ الغضب يحرك مناطق الصدق في الدماغ ، لذلك معظم الاشخاص أقرب إلى قول الحقيقة حين الغضب..
2_ ﺃﻛﺜﺮ ﻣن90٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻣﻊ
ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺃﻋﺰ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ..
3_ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻪ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳه..
4_الشخصيات القوية تبتسم حتى خلال أصعب الأوقات..
الابتسام علامة نفسية تدل دائمًا على القوة عكس ما يشاع!!
5_ان كنت تواجه مشاكل في النوم، انظر لصور اشخاص نائمين على اسرّتهم في جوجل، فقد وُجِد ان ذلك يُشعرالجسم بالتعب والحاجةالي النوم..
6_لو انقرض النحل فإن البشر سيخسر مباشرة ثلث الطعام الذي يأكله..
7 _75% من البشر يخافون من التحدث أمام جمهور غفير..
8_عندما تصاب بـالدوارضع يدك على شيء ثابت لأن اليد تحتوي على أعصاب تعطي الدماغ مؤشر بأنك متوازن..
9- أن الشخص الذي يشاهدك بنظرات متقطعة ويحاول عدم النظر إليك لمده طويلة فهو شخص معجب بك جداً..!!
10- الأطفال المولودين خلال الليل يميل لديهم حب السهر..
11- المرأة القصيرة علميا أكثر أنوثة من المرأة الطويلة بسبب ارتفاع نسبة الأستروجين لديها مما يجعل الرجل ينجذب إليها أكثر من غيرها..
2_ ﺃﻛﺜﺮ ﻣن90٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻣﻊ
ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺃﻋﺰ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ..
3_ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻪ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳه..
4_الشخصيات القوية تبتسم حتى خلال أصعب الأوقات..
الابتسام علامة نفسية تدل دائمًا على القوة عكس ما يشاع!!
5_ان كنت تواجه مشاكل في النوم، انظر لصور اشخاص نائمين على اسرّتهم في جوجل، فقد وُجِد ان ذلك يُشعرالجسم بالتعب والحاجةالي النوم..
6_لو انقرض النحل فإن البشر سيخسر مباشرة ثلث الطعام الذي يأكله..
7 _75% من البشر يخافون من التحدث أمام جمهور غفير..
8_عندما تصاب بـالدوارضع يدك على شيء ثابت لأن اليد تحتوي على أعصاب تعطي الدماغ مؤشر بأنك متوازن..
9- أن الشخص الذي يشاهدك بنظرات متقطعة ويحاول عدم النظر إليك لمده طويلة فهو شخص معجب بك جداً..!!
10- الأطفال المولودين خلال الليل يميل لديهم حب السهر..
11- المرأة القصيرة علميا أكثر أنوثة من المرأة الطويلة بسبب ارتفاع نسبة الأستروجين لديها مما يجعل الرجل ينجذب إليها أكثر من غيرها..