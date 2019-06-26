معلومات

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,186
النقاط
571
الجنس
ذكر
1_ الغضب يحرك مناطق الصدق في الدماغ ، لذلك معظم الاشخاص أقرب إلى قول الحقيقة حين الغضب..😏😏

2_ ﺃﻛﺜﺮ ﻣن90٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻣﻊ
ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺃﻋﺰ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ..😔😔

3_ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻪ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳه..😚😚

4_الشخصيات القوية تبتسم حتى خلال أصعب الأوقات..😃😃
الابتسام علامة نفسية تدل دائمًا على القوة عكس ما يشاع!!😉😉

5_ان كنت تواجه مشاكل في النوم، انظر لصور اشخاص نائمين على اسرّتهم في جوجل، فقد وُجِد ان ذلك يُشعرالجسم بالتعب والحاجةالي النوم..💤💤

6_لو انقرض النحل فإن البشر سيخسر مباشرة ثلث الطعام الذي يأكله..🐝🐝

7 _75% من البشر يخافون من التحدث أمام جمهور غفير..🙊🙊

8_عندما تصاب بـالدوارضع يدك على شيء ثابت لأن اليد تحتوي على أعصاب تعطي الدماغ مؤشر بأنك متوازن..👌👌

9- أن الشخص الذي يشاهدك بنظرات متقطعة ويحاول عدم النظر إليك لمده طويلة فهو شخص معجب بك جداً..😍😍!!

10- الأطفال المولودين خلال الليل يميل لديهم حب السهر..👶👶

11- المرأة القصيرة علميا أكثر أنوثة من المرأة الطويلة بسبب ارتفاع نسبة الأستروجين لديها مما يجعل الرجل ينجذب إليها أكثر من غيرها..💑💑
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top