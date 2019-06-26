1_ الغضب يحرك مناطق الصدق في الدماغ ، لذلك معظم الاشخاص أقرب إلى قول الحقيقة حين الغضب..2_ ﺃﻛﺜﺮ ﻣن90٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻣﻊﺷﺨﺺ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺃﻋﺰ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ..3_ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻪ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳه..4_الشخصيات القوية تبتسم حتى خلال أصعب الأوقات..الابتسام علامة نفسية تدل دائمًا على القوة عكس ما يشاع!!5_ان كنت تواجه مشاكل في النوم، انظر لصور اشخاص نائمين على اسرّتهم في جوجل، فقد وُجِد ان ذلك يُشعرالجسم بالتعب والحاجةالي النوم..6_لو انقرض النحل فإن البشر سيخسر مباشرة ثلث الطعام الذي يأكله..7 _75% من البشر يخافون من التحدث أمام جمهور غفير..8_عندما تصاب بـالدوارضع يدك على شيء ثابت لأن اليد تحتوي على أعصاب تعطي الدماغ مؤشر بأنك متوازن..9- أن الشخص الذي يشاهدك بنظرات متقطعة ويحاول عدم النظر إليك لمده طويلة فهو شخص معجب بك جداً..!!10- الأطفال المولودين خلال الليل يميل لديهم حب السهر..11- المرأة القصيرة علميا أكثر أنوثة من المرأة الطويلة بسبب ارتفاع نسبة الأستروجين لديها مما يجعل الرجل ينجذب إليها أكثر من غيرها..