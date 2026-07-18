معلومات عن دول قارة آسيا

إلياس
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أوفياء اللمة
التفاعل 41.3K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,543
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
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آسيا في أرقام... 48دولة مع 48 حقيقة مميزة.
• أفغانستان : العاصمة كابل – تشتهر بجبال هندوكوش.
• أرمينيا : العاصمة يريفان – أول دولة اعتمدت المسيحية رسميًا.
• أذربيجان : العاصمة باكو – تُعرف بأرض النار.
• البحرين : العاصمة المنامة – أصغر دولة عربية في آسيا.
• بنغلاديش : العاصمة دكا – من أعلى دول العالم كثافة سكانية.
• بوتان : العاصمة تيمفو – تقيس تقدمها بمؤشر السعادة الوطنية.
• بروناي : العاصمة بندر سري بكاوان – من أغنى الدول للفرد.
• كمبوديا : العاصمة بنوم بنه – تضم معبد أنغكور وات الشهير.
• الصين : العاصمة بكين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
• قبرص : العاصمة نيقوسيا – جزيرة في شرق البحر المتوسط.
• جورجيا : العاصمة تبليسي – تشتهر بجبال القوقاز.
• الهند : العاصمة نيودلهي – أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
• إندونيسيا : العاصمة جاكرتا – أكبر أرخبيل في العالم.
• إيران : العاصمة طهران – من أكبر دول الشرق الأوسط.
• العراق : العاصمة بغداد – مهد حضارات بلاد الرافدين.
• اليابان : العاصمة طوكيو – رائدة في الابتكار والصناعة.
• الأردن : العاصمة عمّان – موطن مدينة البتراء.
• كازاخستان : العاصمة أستانا – أكبر دولة حبيسة في العالم.
• الكويت : العاصمة الكويت – من كبار منتجي النفط.
• قيرغيزستان : العاصمة بيشكيك – تشتهر بالجبال والبحيرات.
• لاوس : العاصمة فيينتيان – الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا بلا سواحل.
• لبنان : العاصمة بيروت – يتميز بتنوعه الثقافي.
• ماليزيا : العاصمة كوالالمبور – تجمع بين الحداثة والطبيعة.
• المالديف : العاصمة ماليه – أخفض دولة في العالم.
• منغوليا : العاصمة أولان باتور – من أقل الدول كثافة سكانية.
• ميانمار : العاصمة نايبيداو – تشتهر بآلاف المعابد.
• نيبال : العاصمة كاتماندو – موطن جبل إيفرست.
• كوريا الشمالية : العاصمة بيونغ يانغ – من أكثر الدول انعزالًا.
• عُمان : العاصمة مسقط – تاريخ بحري عريق.
• باكستان : العاصمة إسلام آباد – تضم قمة K2.
• فلسطين : العاصمة القدس – تضم مواقع دينية وتاريخية مهمة.
• الفلبين : العاصمة مانيلا – تتكون من أكثر من 7000 جزيرة.
• قطر : العاصمة الدوحة – من أعلى الدول دخلًا للفرد.
• روسيا : (الجزء الآسيوي) يمتد عبر معظم شمال آسيا.
• السعودية : العاصمة الرياض – أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية.
• سنغافورة : العاصمة سنغافورة – مركز مالي وتجاري عالمي.
• كوريا الجنوبية : العاصمة سيول – رائدة في التكنولوجيا.
• سريلانكا : العاصمة سري جاياواردنابورا كوتي – تشتهر بالشاي.
• سوريا : العاصمة دمشق – من أقدم مدن العالم المأهولة.
• طاجيكستان : العاصمة دوشنبه – أكثر من 90٪ من أراضيها جبال.
• تايلاند : العاصمة بانكوك – وجهة سياحية عالمية.
• تيمور الشرقية : العاصمة ديلي – من أحدث دول آسيا استقلالًا.
• تركيا : العاصمة أنقرة – تمتد بين آسيا وأوروبا.
• تركمانستان : العاصمة عشق آباد – غنية بالغاز الطبيعي.
• الإمارات العربية المتحدة : العاصمة أبوظبي – مركز عالمي للأعمال والسياحة.
• أوزبكستان : العاصمة طشقند – تقع على طريق الحرير التاريخي.
• فيتنام : العاصمة هانوي – من أكبر مصدري البن.
• اليمن : العاصمة صنعاء – يتميز بتاريخه العريق وجزيرة سقطرى الفريدة.
ما هي الدولة الآسيوية التي تحلم بزيارتها؟ ولماذا؟
• أفغانستان : العاصمة كابل – تشتهر بجبال هندوكوش.
• أرمينيا : العاصمة يريفان – أول دولة اعتمدت المسيحية رسميًا.
• أذربيجان : العاصمة باكو – تُعرف بأرض النار.
• البحرين : العاصمة المنامة – أصغر دولة عربية في آسيا.
• بنغلاديش : العاصمة دكا – من أعلى دول العالم كثافة سكانية.
• بوتان : العاصمة تيمفو – تقيس تقدمها بمؤشر السعادة الوطنية.
• بروناي : العاصمة بندر سري بكاوان – من أغنى الدول للفرد.
• كمبوديا : العاصمة بنوم بنه – تضم معبد أنغكور وات الشهير.
• الصين : العاصمة بكين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
• قبرص : العاصمة نيقوسيا – جزيرة في شرق البحر المتوسط.
• جورجيا : العاصمة تبليسي – تشتهر بجبال القوقاز.
• الهند : العاصمة نيودلهي – أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
• إندونيسيا : العاصمة جاكرتا – أكبر أرخبيل في العالم.
• إيران : العاصمة طهران – من أكبر دول الشرق الأوسط.
• العراق : العاصمة بغداد – مهد حضارات بلاد الرافدين.
• اليابان : العاصمة طوكيو – رائدة في الابتكار والصناعة.
• الأردن : العاصمة عمّان – موطن مدينة البتراء.
• كازاخستان : العاصمة أستانا – أكبر دولة حبيسة في العالم.
• الكويت : العاصمة الكويت – من كبار منتجي النفط.
• قيرغيزستان : العاصمة بيشكيك – تشتهر بالجبال والبحيرات.
• لاوس : العاصمة فيينتيان – الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا بلا سواحل.
• لبنان : العاصمة بيروت – يتميز بتنوعه الثقافي.
• ماليزيا : العاصمة كوالالمبور – تجمع بين الحداثة والطبيعة.
• المالديف : العاصمة ماليه – أخفض دولة في العالم.
• منغوليا : العاصمة أولان باتور – من أقل الدول كثافة سكانية.
• ميانمار : العاصمة نايبيداو – تشتهر بآلاف المعابد.
• نيبال : العاصمة كاتماندو – موطن جبل إيفرست.
• كوريا الشمالية : العاصمة بيونغ يانغ – من أكثر الدول انعزالًا.
• عُمان : العاصمة مسقط – تاريخ بحري عريق.
• باكستان : العاصمة إسلام آباد – تضم قمة K2.
• فلسطين : العاصمة القدس – تضم مواقع دينية وتاريخية مهمة.
• الفلبين : العاصمة مانيلا – تتكون من أكثر من 7000 جزيرة.
• قطر : العاصمة الدوحة – من أعلى الدول دخلًا للفرد.
• روسيا : (الجزء الآسيوي) يمتد عبر معظم شمال آسيا.
• السعودية : العاصمة الرياض – أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية.
• سنغافورة : العاصمة سنغافورة – مركز مالي وتجاري عالمي.
• كوريا الجنوبية : العاصمة سيول – رائدة في التكنولوجيا.
• سريلانكا : العاصمة سري جاياواردنابورا كوتي – تشتهر بالشاي.
• سوريا : العاصمة دمشق – من أقدم مدن العالم المأهولة.
• طاجيكستان : العاصمة دوشنبه – أكثر من 90٪ من أراضيها جبال.
• تايلاند : العاصمة بانكوك – وجهة سياحية عالمية.
• تيمور الشرقية : العاصمة ديلي – من أحدث دول آسيا استقلالًا.
• تركيا : العاصمة أنقرة – تمتد بين آسيا وأوروبا.
• تركمانستان : العاصمة عشق آباد – غنية بالغاز الطبيعي.
• الإمارات العربية المتحدة : العاصمة أبوظبي – مركز عالمي للأعمال والسياحة.
• أوزبكستان : العاصمة طشقند – تقع على طريق الحرير التاريخي.
• فيتنام : العاصمة هانوي – من أكبر مصدري البن.
• اليمن : العاصمة صنعاء – يتميز بتاريخه العريق وجزيرة سقطرى الفريدة.
ما هي الدولة الآسيوية التي تحلم بزيارتها؟ ولماذا؟