معلومات عن دول قارة آسيا

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
🟥🟠آسيا في أرقام... 48دولة مع 48 حقيقة مميزة.
• أفغانستان 🇦🇫: العاصمة كابل – تشتهر بجبال هندوكوش.
• أرمينيا 🇦🇲: العاصمة يريفان – أول دولة اعتمدت المسيحية رسميًا.
• أذربيجان 🇦🇿: العاصمة باكو – تُعرف بأرض النار.
• البحرين 🇧🇭: العاصمة المنامة – أصغر دولة عربية في آسيا.
• بنغلاديش 🇧🇩: العاصمة دكا – من أعلى دول العالم كثافة سكانية.
• بوتان 🇧🇹: العاصمة تيمفو – تقيس تقدمها بمؤشر السعادة الوطنية.
• بروناي 🇧🇳: العاصمة بندر سري بكاوان – من أغنى الدول للفرد.
• كمبوديا 🇰🇭: العاصمة بنوم بنه – تضم معبد أنغكور وات الشهير.
• الصين 🇨🇳: العاصمة بكين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
• قبرص 🇨🇾: العاصمة نيقوسيا – جزيرة في شرق البحر المتوسط.
• جورجيا 🇬🇪: العاصمة تبليسي – تشتهر بجبال القوقاز.
• الهند 🇮🇳: العاصمة نيودلهي – أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
• إندونيسيا 🇮🇩: العاصمة جاكرتا – أكبر أرخبيل في العالم.
• إيران 🇮🇷: العاصمة طهران – من أكبر دول الشرق الأوسط.
• العراق 🇮🇶: العاصمة بغداد – مهد حضارات بلاد الرافدين.
• اليابان 🇯🇵: العاصمة طوكيو – رائدة في الابتكار والصناعة.
• الأردن 🇯🇴: العاصمة عمّان – موطن مدينة البتراء.
• كازاخستان 🇰🇿: العاصمة أستانا – أكبر دولة حبيسة في العالم.
• الكويت 🇰🇼: العاصمة الكويت – من كبار منتجي النفط.
• قيرغيزستان 🇰🇬: العاصمة بيشكيك – تشتهر بالجبال والبحيرات.
• لاوس 🇱🇦: العاصمة فيينتيان – الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا بلا سواحل.
• لبنان 🇱🇧: العاصمة بيروت – يتميز بتنوعه الثقافي.
• ماليزيا 🇲🇾: العاصمة كوالالمبور – تجمع بين الحداثة والطبيعة.
• المالديف 🇲🇻: العاصمة ماليه – أخفض دولة في العالم.
• منغوليا 🇲🇳: العاصمة أولان باتور – من أقل الدول كثافة سكانية.
• ميانمار 🇲🇲: العاصمة نايبيداو – تشتهر بآلاف المعابد.
• نيبال 🇳🇵: العاصمة كاتماندو – موطن جبل إيفرست.
• كوريا الشمالية 🇰🇵: العاصمة بيونغ يانغ – من أكثر الدول انعزالًا.
• عُمان 🇴🇲: العاصمة مسقط – تاريخ بحري عريق.
• باكستان 🇵🇰: العاصمة إسلام آباد – تضم قمة K2.
• فلسطين 🇵🇸: العاصمة القدس – تضم مواقع دينية وتاريخية مهمة.
• الفلبين 🇵🇭: العاصمة مانيلا – تتكون من أكثر من 7000 جزيرة.
• قطر 🇶🇦: العاصمة الدوحة – من أعلى الدول دخلًا للفرد.
• روسيا 🇷🇺: (الجزء الآسيوي) يمتد عبر معظم شمال آسيا.
• السعودية 🇸🇦: العاصمة الرياض – أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية.
• سنغافورة 🇸🇬: العاصمة سنغافورة – مركز مالي وتجاري عالمي.
• كوريا الجنوبية 🇰🇷: العاصمة سيول – رائدة في التكنولوجيا.
• سريلانكا 🇱🇰: العاصمة سري جاياواردنابورا كوتي – تشتهر بالشاي.
• سوريا 🇸🇾: العاصمة دمشق – من أقدم مدن العالم المأهولة.
• طاجيكستان 🇹🇯: العاصمة دوشنبه – أكثر من 90٪ من أراضيها جبال.
• تايلاند 🇹🇭: العاصمة بانكوك – وجهة سياحية عالمية.
• تيمور الشرقية 🇹🇱: العاصمة ديلي – من أحدث دول آسيا استقلالًا.
• تركيا 🇹🇷: العاصمة أنقرة – تمتد بين آسيا وأوروبا.
• تركمانستان 🇹🇲: العاصمة عشق آباد – غنية بالغاز الطبيعي.
• الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪: العاصمة أبوظبي – مركز عالمي للأعمال والسياحة.
• أوزبكستان 🇺🇿: العاصمة طشقند – تقع على طريق الحرير التاريخي.
• فيتنام 🇻🇳: العاصمة هانوي – من أكبر مصدري البن.
• اليمن 🇾🇪: العاصمة صنعاء – يتميز بتاريخه العريق وجزيرة سقطرى الفريدة.

💬 ما هي الدولة الآسيوية التي تحلم بزيارتها؟ ولماذا؟
 

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