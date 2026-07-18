معلومات عن دول قارة آسيا

آسيا في أرقام... 48دولة مع 48 حقيقة مميزة.• أفغانستان: العاصمة كابل – تشتهر بجبال هندوكوش.• أرمينيا: العاصمة يريفان – أول دولة اعتمدت المسيحية رسميًا.• أذربيجان: العاصمة باكو – تُعرف بأرض النار.• البحرين: العاصمة المنامة – أصغر دولة عربية في آسيا.• بنغلاديش: العاصمة دكا – من أعلى دول العالم كثافة سكانية.• بوتان: العاصمة تيمفو – تقيس تقدمها بمؤشر السعادة الوطنية.• بروناي: العاصمة بندر سري بكاوان – من أغنى الدول للفرد.• كمبوديا: العاصمة بنوم بنه – تضم معبد أنغكور وات الشهير.• الصين: العاصمة بكين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم.• قبرص: العاصمة نيقوسيا – جزيرة في شرق البحر المتوسط.• جورجيا: العاصمة تبليسي – تشتهر بجبال القوقاز.• الهند: العاصمة نيودلهي – أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.• إندونيسيا: العاصمة جاكرتا – أكبر أرخبيل في العالم.• إيران: العاصمة طهران – من أكبر دول الشرق الأوسط.• العراق: العاصمة بغداد – مهد حضارات بلاد الرافدين.• اليابان: العاصمة طوكيو – رائدة في الابتكار والصناعة.• الأردن: العاصمة عمّان – موطن مدينة البتراء.• كازاخستان: العاصمة أستانا – أكبر دولة حبيسة في العالم.• الكويت: العاصمة الكويت – من كبار منتجي النفط.• قيرغيزستان: العاصمة بيشكيك – تشتهر بالجبال والبحيرات.• لاوس: العاصمة فيينتيان – الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا بلا سواحل.• لبنان: العاصمة بيروت – يتميز بتنوعه الثقافي.• ماليزيا: العاصمة كوالالمبور – تجمع بين الحداثة والطبيعة.• المالديف: العاصمة ماليه – أخفض دولة في العالم.• منغوليا: العاصمة أولان باتور – من أقل الدول كثافة سكانية.• ميانمار: العاصمة نايبيداو – تشتهر بآلاف المعابد.• نيبال: العاصمة كاتماندو – موطن جبل إيفرست.• كوريا الشمالية: العاصمة بيونغ يانغ – من أكثر الدول انعزالًا.• عُمان: العاصمة مسقط – تاريخ بحري عريق.• باكستان: العاصمة إسلام آباد – تضم قمة K2.• فلسطين: العاصمة القدس – تضم مواقع دينية وتاريخية مهمة.• الفلبين: العاصمة مانيلا – تتكون من أكثر من 7000 جزيرة.• قطر: العاصمة الدوحة – من أعلى الدول دخلًا للفرد.• روسيا: (الجزء الآسيوي) يمتد عبر معظم شمال آسيا.• السعودية: العاصمة الرياض – أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية.• سنغافورة: العاصمة سنغافورة – مركز مالي وتجاري عالمي.• كوريا الجنوبية: العاصمة سيول – رائدة في التكنولوجيا.• سريلانكا: العاصمة سري جاياواردنابورا كوتي – تشتهر بالشاي.• سوريا: العاصمة دمشق – من أقدم مدن العالم المأهولة.• طاجيكستان: العاصمة دوشنبه – أكثر من 90٪ من أراضيها جبال.• تايلاند: العاصمة بانكوك – وجهة سياحية عالمية.• تيمور الشرقية: العاصمة ديلي – من أحدث دول آسيا استقلالًا.• تركيا: العاصمة أنقرة – تمتد بين آسيا وأوروبا.• تركمانستان: العاصمة عشق آباد – غنية بالغاز الطبيعي.• الإمارات العربية المتحدة: العاصمة أبوظبي – مركز عالمي للأعمال والسياحة.• أوزبكستان: العاصمة طشقند – تقع على طريق الحرير التاريخي.• فيتنام: العاصمة هانوي – من أكبر مصدري البن.• اليمن: العاصمة صنعاء – يتميز بتاريخه العريق وجزيرة سقطرى الفريدة.ما هي الدولة الآسيوية التي تحلم بزيارتها؟ ولماذا؟