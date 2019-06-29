تأملات فى سورة القدر

ناصر dz

ناصر dz

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سوره القدر

{تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
ربهم من كل أمر }
تدبروا جماليات هذه الآية :

*قال الله عن الملائكه في هذه الآية (تنزل)
في حين قال عن الملائكة عند لحظة موت عباد الله الصالحين (تتنزل)
{إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا.... }
في نزولهم في ليلة القدر قال(تنزل)
وفي نزولهم عند الموت قال(تتنزل)
فما الفرق؟
🍃القاعده :
زيادة المبنى زياده في المعنى
نزول الملائكة في ليلة القدر نزول لايتكرر في أي ليلة أخرى من السنه وليس له مثيل أبداً .
🍃أما نزول الملائكة عند الموت فهو يتكرر في كل لحظه وفي كل يوم،لأن الموت سنة كونيه إلهيه، لذلك زاد الفعل (ت) لتعبر عن التكرار والتتابع.
*قدم الله نزول الملائكه على نزول الروح؟ فقال تنزل الملائكة والروح
ولم يقل تنزل الروح والملائكة مع أن الروح الأمين (جبريل) عليه السلام أعظم قدراً عن سائر الملائكه،
لماذا؟
🍃هذا التأخير زيادة في شرف جبريل
عليه السلام !!
فكأن الملائكه تحيط بجبريل كالحاشيه في موكب عجيب مهيب لكبر قدره عند الله تعالى.
*(بإذن ربهم)
لاتنزل هذه الملائكه والروح إلا بإذن من الله
💥يقول أهل التفسير 💥
إن الملائكة تشتاق لرؤية أهل القيام والصيام والطاعة وتريد السلام عليهم فتستأذن ربها في النزول حتى يأذن لها فتنزل جماعات جماعات تمتلىء بها الأرض .
*(من كل أمر)
توافق هذه العبارة ما جاء في سورة الدخان
💥(فيها يفرق كل أمر حكيم)💥
وقد أجمع العلماء أن في هذه الليلة تنزل الملائكة بأقدار العباد وما كتبه الله في اللوح المحفوظ لهذا العام من رزق وتوفيق وحياة أو موت و السعادة أوشقاء .
❤ملائكة السماء مشتاقه للسلام علينا فماذا اعددنا لاستقبالها ؟؟؟❤
🍁قال ابن القيم 🍁
لو كانت ليلة القدر بالسنة ليلة واحدة لقمت السنة حتى أدركها فما بالك بعشر ليال !
🌿اللهم نسألك في هذه الليالي المباركة أن تكتبنا من السعداء ولاتكتبنا من الأشقياء ..
🌿اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً.. وأجعلنا فيها من الفائزين
🌿" اللهم إنَك عَفوٌ تُحِبُ العَفو فَاعفُ عَنا "
 
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