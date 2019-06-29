_12amrane
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 24 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- tebessa
- الجنس
- ذكر
متوفر 150 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 215 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
السعر: 1 اورو = 215 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
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