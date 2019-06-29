عرض بيع متوفر 150 اورو paysera للبيع مقابل ccp فقط

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
_12amrane
المبلغ المتاح
150.00 أورو
سعر البيع
215.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
_12amrane

_12amrane

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
إنضم
24 سبتمبر 2017
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
tebessa
الجنس
ذكر
متوفر 150 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 215 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
138
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ و @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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